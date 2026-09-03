La novación en un contrato laboral implica la alteración, transferencia o sustitución de los términos establecidos entre la empresa y el trabajador. Es importante señalar que la noción de novación contractual tiene sus raíces en el sistema legal del Imperio Romano, donde ya se contemplaba la idea de modificar las condiciones de los contratos laborales para reflejar cambios en las relaciones entre las partes.

La novación contractual puede ser voluntaria o necesaria. En el caso de una novación voluntaria, ambas partes acuerdan modificar los términos del contrato por mutuo acuerdo, lo cual debe formalizarse por escrito para evitar futuros malentendidos.

En la actualidad, desde la perspectiva del Derecho Civil y las leyes laborales, la novación de un contrato se refiere a un cambio o ajuste acordado entre ambas partes involucradas, es decir, la empresa y el empleado. En un contrato de novación, un ejemplo típico ocurre cuando un trabajador experimenta un aumento salarial, lo que conlleva a una modificación en las condiciones contractuales que se documenta mediante un anexo al contrato original. ¡Conoce todo sobre la novación de contrato!

¿Qué es una novación de contrato?

¿Qué es una novación de contrato?

La novación se refiere al procedimiento mediante el cual, al alterar la naturaleza legal del vínculo entre dos partes, ciertas obligaciones experimentan cambios o se extinguen. En lugar de optar por una renovación contractual, que implica la preservación de las cláusulas originales, o la creación de un nuevo contrato, la novación se presenta como una manera de " actualizar " la relación.

Después de llevar a cabo una novación en un contrato laboral, es posible que se introduzcan nuevas responsabilidades en detrimento de las anteriores, así como la actualización de aspectos como el nuevo salario a percibir o la cantidad de horas que conforman la jornada laboral, entre otros conceptos. Es decir, la práctica de la novación contractual es común en diversos sectores, ya que consiste esencialmente en agregar un documento anexo a un contrato existente, facilitando así la gestión documental dentro de una empresa, especialmente en el ámbito del departamento de recursos humanos

📚 Pero…¿Qué es una novación? Pues bien, en términos generales una novación es la modificación o sustitución de una obligación por otra. Es decir, se trata de la transformación de una obligación en otra.

Modelo novación de contrato Descargar el modelo sobre la novación de contrato

¿Qué tipo de novación de contrato de trabajo existe?

Todas las alteraciones legales en contratos de trabajo están contempladas en el Estatuto de los Trabajadores , específicamente en los artículos 39 a 41. Por ende, podemos extraer que existen tres categorías:

1️⃣ Novación del contrato por movilidad funcional: Este tipo de cambio ocurre cuando se brinda la oportunidad a un empleado de desempeñar temporalmente o reducir las funciones de un puesto diferente al que estaba ocupando. Normalmente, esto sucede dentro de la misma categoría profesional o grupo profesional. La justificación de esta novación debe fundamentarse en criterios de productividad.

2️⃣ Novación del contrato por movilidad geográfica : Esta modificación se origina por motivos geográficos, ya sea de forma temporal o permanente. Sucede cuando un empleado debe trasladarse a una ubicación que requiere un cambio de residencia para cumplir con las obligaciones legales, y el desplazamiento se realiza de acuerdo con los intereses organizacionales.

3️⃣ Modificación de las condiciones de trabajo: Se considera como una alteración de las condiciones laborales cuando experimentan cambios significativos aspectos como el horario y la distribución del trabajo en el tiempo, la jornada laboral , la remuneración o sueldo, el régimen de trabajo a turnos, el sistema de trabajo y rendimiento, así como las funciones desempeñadas.

💡 Recuerda qué… Es importante tener en cuenta que la novación contractual no genera derecho a percibir ninguna indemnización. Es decir, se entiende que al suscribir el nuevo contrato de trabajo , el trabajador está asumiendo voluntariamente el mismo. Por ende, no existe una indemnización en la novación de contrato.

¿Cuáles son los requisitos de una novación de contrato laboral?

La novación de un contrato laboral no puede llevarse a cabo sin un motivo específico. Para que sea posible realizar una novación, es fundamental que ocurra alguna de estas tres situaciones:

1. Eliminar alguna obligación que originalmente estaba incluida en el contrato.

2. Introducir una nueva obligación que no estaba contemplada en el contrato original.

3. Modificar una obligación existente de manera que difiera de la anterior.

Es esencial que exista la voluntad mutua entre ambas partes para llegar a un acuerdo con respecto a la novación del contrato. Además, ambas partes, en este caso, el trabajador y la empresa, deben estar de acuerdo para que la novación sea válida desde el punto de vista legal. Es importante tener en cuenta que ambas partes deben tener la capacidad legal para llevar a cabo la novación. En caso contrario, si se detecta alguna irregularidad durante una inspección de trabajo, podría conllevar riesgos y sanciones considerables. En resumen, estas tres situaciones representan escenarios en los cuales es necesario realizar ajustes en el contrato que vincula al trabajador y la empresa..

¿Qué implica la novación de contrato de trabajo?

En España y tal y como hemos mencionado antes, la regulación de la novación de contratos laborales se encuentra principalmente contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, que constituye la normativa fundamental que define los derechos y deberes tanto de los trabajadores como de los empleadores. Además de este estatuto, también pueden aplicarse convenios colectivos sectoriales y acuerdos específicos.

El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores se ocupa específicamente de la modificación de las condiciones laborales, incluyendo la posibilidad de llevar a cabo una novación del contrato. Este artículo establece los procedimientos y requisitos que deben seguirse al realizar cambios significativos en los contratos laborales, como la notificación previa y la negociación de buena fe.

Los trabajadores tienen el derecho de impugnar cualquier modificación ante la jurisdicción laboral si discrepan con los cambios propuestos. En algunos casos, puede ser necesario registrar y comunicar las modificaciones a la autoridad laboral competente.

Es crucial respetar los derechos adquiridos por los trabajadores durante el contrato original, evitando la eliminación injustificada de alguno de ellos. La participación de representantes de los trabajadores, en caso de que existan, puede ser necesaria durante el proceso de modificación. Recuerda que, en circunstancias específicas, los cambios pueden estar justificados por razones económicas, técnicas u organizativas, pero deben ajustarse a los requisitos establecidos por la legislación laboral.

¿Cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo la novación de un contrato?

La realización de una novación en un contrato laboral es un procedimiento que debe llevarse a cabo de manera meticulosa para garantizar su conformidad con la legislación laboral y prevenir posibles conflictos. Algunos pasos generales que una empresa puede seguir al efectuar una novación de contrato son los siguientes:

1. Evaluación de la necesidad de modificación: La compañía debe evaluar la necesidad de modificar el contrato laboral , ya sea debido a cambios en las circunstancias del negocio, reestructuraciones internas u otras razones justificadas.

2. Identificación de los cambios: Especificar de manera clara los cambios propuestos en el contrato laboral , incluyendo ajustes en términos de trabajo, salarios, responsabilidades u otros aspectos contractuales.

3. Comunicación a los trabajadores: Notificar a los trabajadores afectados acerca de los cambios propuestos mediante una comunicación escrita con una antelación mínima de 15 días , según lo establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

4. Negociación con los trabajadores: Iniciar un proceso de negociación con los empleados afectados, buscando durante este período el consentimiento mutuo y llegando a un acuerdo sobre los cambios propuestos.

5. Documentación por escrito: Documentar por escrito los cambios acordados , lo cual implica la modificación de cláusulas específicas del contrato existente.

6. Registro de los acuerdos: Registrar formalmente los acuerdos alcanzados entre la empresa y los trabajadores.

7. Cumplimiento con la legislación laboral: Asegurarse de que los cambios propuestos cumplan con la legislación laboral aplicable , incluyendo el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos.

8. Implementación de los cambios: Una vez alcanzado un acuerdo, implementar los cambios en el contrato laboral de acuerdo con los términos acordados y la legislación vigente .

9. Evaluación: Realizar un seguimiento de los cambios implementados y evaluar su impacto en la relación laboral , ajustando si es necesario. En algunos casos, los cambios en un contrato pueden afectar la motivación o productividad, por lo que se deben tomar medidas adecuadas para asegurar que los cambios tengan un impacto positivo.

En conclusión, la novación de un contrato laboral se revela como un proceso esencial en la dinámica del mercado laboral, permitiendo ajustar las condiciones contractuales de manera consensuada entre empleadores y trabajadores. Desde el cambio en el tipo de contrato hasta la modificación salarial o la implementación de planes de retribución flexible , estos ajustes son cruciales para adaptarse a las transformaciones que puedan surgir en el entorno laboral. No obstante, es imperativo llevar a cabo estos procedimientos con rigurosidad y respetando las disposiciones legales, como las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, para garantizar la transparencia y equidad en las relaciones laborales .

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