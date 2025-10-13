Preguntas frecuentes

PayFit codifica el convenio colectivo de tu empresa para cumplir con las obligaciones legales. Una vez adoptadas todas las especificaciones de tu empresa, PayFit asimila los contratos de trabajo de los diferentes trabajadores.

Podrás generar las nóminas de tus empleados en un solo clic, sin errores ni retrasos. El cálculo es automático teniendo en cuenta la retención que aplica en cada caso.

PayFit generará de manera automática el fichero SEPA para que puedas descargártelo y subirlo al banco para pagar a tus empleados fácilmente.