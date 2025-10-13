¿Conoces empresas que aún gestionan sus nóminas a mano ? Háblales de PayFit y gana 500€.
Preguntas frecuentes
¿Tienes alguna pregunta sobre PayFit ? Aquí encontrarás respuestas a las preguntas más frecuentes.
Generación de nóminas
¿Cómo se generan las nóminas con PayFit?
PayFit codifica el convenio colectivo de tu empresa para cumplir con las obligaciones legales. Una vez adoptadas todas las especificaciones de tu empresa, PayFit asimila los contratos de trabajo de los diferentes trabajadores.
Podrás generar las nóminas de tus empleados en un solo clic, sin errores ni retrasos. El cálculo es automático teniendo en cuenta la retención que aplica en cada caso.
PayFit generará de manera automática el fichero SEPA para que puedas descargártelo y subirlo al banco para pagar a tus empleados fácilmente.
¿Qué pasa con las declaraciones sociales y los trámites administrativos?
PayFit se encarga de presentar los Modelos 111 y 190, declarando todas las retenciones de IRPF. Desde tu espacio administrador podrás visualizarlos, indicar tus preferencias y consultar los certificados de retenciones.
Además, gestionaremos para tu empresa todos los trámites con la Seguridad Social, entre los cuales se incluyen la presentación de los seguros sociales, comunicación de altas y bajas, etc. Y si lo necesitas, te proporcionaremos cualquier tipo de documento relacionado con la Seguridad Social: certificado de deuda, vida laboral de la empresa, etc.
Tendrás acceso a todos los documentos relativos a la vida laboral de tus empleados y de la empresa.
¿Y si necesito hacer algunos cambios que impactan en la generación de nóminas?
Actualiza y visualiza las nóminas en tiempo real. Podrás ver todas los cambios o modificaciones plasmados en la nómina en cuestión de segundos.
Por otro lado, nuestro equipo de expertos legales se encargan de estar al día de todas las novedades y posibles cambios. Nuestra plataforma se actualizará con cada modificación legal.
Obtén la visibilidad que deseas sobre tu empresa: crea informes personalizados sobre tus gastos y tus empleados, desde la evolución de salarios a la igualdad de género en la plantilla.
Gestión de RRHH
¿Cómo es la digitalización de los RRHH en PayFit?
Con PayFit podrás centralizar todos los procesos de recursos humanos en tu empresa desde un mismo software. A parte de la generación de nóminas y gestión de trámites administrativos, PayFit ofrece un módulo completo para la gestión de RRHH.
Accede desde un mismo lugar a todo lo relativo con tus empleados: ausencias y vacaciones, gestión de gastos de empresa, bienvenida a nuevos empleados, control horario, evaluaciones de desempeño y reuniones 1:1.
¿Existe un espacio de empleado?
Los empleados tendrán acceso a su portal personal para solicitar permisos y ausencias, introducir gastos profesionales y fichar, así como acceder a su archivo de nóminas y otros documentos importantes.
Desde su cuenta, tus trabajadores tendrán completa visibilidad sobre el saldo de días de vacaciones disponibles y los días ya disfrutados en función de su contrato laboral.
¿Y para managers?
Igual que los empleados, los managers tienen su cuenta configurada para administrar los RRHH.
Los managers recibirán notificaciones cuando los miembros de su equipo soliciten vacaciones o necesiten validar los gastos profesionales. Podrán aprobar o rechazar estas solicitudes en un par de clics.
Los flujos de trabajo te permitirán establecer derechos de administración personalizados y adaptados a tu empresa.
Asesoramiento laboral
¿Cómo es el servicio de atención al cliente en PayFit?
Nuestros expertos laborales te asesorarán en todas las cuestiones relacionadas con el software de PayFit. Además, te asesorarán con todas las dudas laborales que puedas tener. También encontrarás información útil a tus preguntas en nuestro Centro de ayuda.
¿Hay una persona de contacto dedicada a mi empresa?
Uno de nuestros expertos laborales te ayudará a configurar tu cuenta y a realizar tus primeras nóminas en PayFit. Después de eso y durante toda tu experiencia con nosotros, un asesor laboral quedará disponible para cualquier consulta que puedas tener, sea a nivel laboral o de uso de la plataforma.
Para contactar con nosotros solo tendrás que enviarnos una consulta a través de nuestro Centro de Ayuda.
¿Qué pasa si cometo algún error en PayFit?
Las notificaciones y avisos de PayFit en el software evitan errores y establecen recordatorios o fechas límite para tareas importantes. Si cometes un error al introducir los datos, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte.
¿Puedo recibir asesoramiento legal o fiscal?
Actualmente, nuestros asesores son expertos en materia laboral. Sin embargo, nos hemos asociado con Ecija y Simmons & Simmons para garantizarte los mejores asesores legales al mejor precio.
¿Con quién debo ponerme en contacto si tengo un problema?
Podrás ponerte en contacto con tu asesor laboral para cualquier duda o problema que puedas encontrar. ¡Estaremos encantados de poderte ayudar!
¿Cuál es el tiempo de espera tras realizar una consulta?
Procesaremos tu solicitud lo antes posible. Dependiendo de la complejidad del problema, la tramitación podrá tardar más o menos. Sin embargo, la primera respuesta te la daremos en menos de 48h.
Migración y Onboarding
¿Cómo es el proceso de migración a PayFit?
"Onboarding" es el término interno que usamos para definir el proceso de configuración de tu cuenta. La incorporación a PayFit incluye: una primera sesión informativa en la que te comentaremos cómo es el proceso de migración, sesiones de formación por videollamada en las que te explicaremos cómo funciona el software PayFit y la presentación de tu asesor laboral.
Además, siempre podrás acceder a videos y artículos sobre el funcionamiento de PayFit a través de nuestro Centro de Ayuda.
¿Cómo es la migración de datos de mi sistema actual a PayFit?
Recopilaremos la documentación relativa a la vida laboral de tu empresa y empleados.
Mediante las exportaciones automáticas, todos los datos relevantes relacionados con las nóminas de tus empleados se transferirán al software de PayFit.
En PayFit, centralizamos el 80% de tu histórico laboral. La experiencia de iniciación es sencilla gracias a la tecnología y a la automatización del traspaso de datos de tu empresa.
¿Ofrecéis también formación sobre el software como parte de la migración?
Sí, a esta parte del proceso de migración la llamamos "onboarding". Nuestro onboarding consiste en hacer formaciones a través de videollamadas en las que te mostramos todo lo que necesitas saber sobre PayFit y también te presentaremos a tu asesor laboral.
A través de las notificaciones y avisos que aparecen en nuestro software, te iremos guiando para facilitarte las acciones en nuestro software.
¿Cuánto tiempo dura la migración en PayFit?
Tan pronto como recibamos tus documentos, nos comprometemos a configurar tu cuenta en máximo 10 días.
¿Cuánto tardan mis empleados en ser añadidos en PayFit y cómo obtienen acceso?
Durante el onboarding, crearemos juntos los perfiles de tus empleados. Tus empleados recibirán un correo electrónico con el acceso a su perfil personal. Incluso después de la incorporación, podrás crear nuevos empleados en cualquier momento con sólo unos clics.
¿Qué pasa con la seguridad de los datos en PayFit?
La seguridad de tus datos es la máxima prioridad de PayFit. PayFit es uno de los primeros softwares de nóminas en obtener la certificación ISO 27001, la norma más exigente en materia de seguridad informática.
Así es cómo protegemos los datos:
Nuestros servidores de alojamiento de datos y copias de seguridad se encuentran en Francia.
Todos los datos, incluidas las copias de seguridad, se almacenan o transmiten siempre cifrados. Cuando se transmiten a subcontratistas, se anonimizan.
El acceso a tu cuenta se realiza siempre mediante autenticación por correo electrónico y contraseña. Opcionalmente, también se puede configurar la autenticación de dos factores (2FA) a través de SMS.
En PayFit, sólo los empleados debidamente autorizados pueden acceder a los datos de los clientes a través de una VPN con autenticación adicional de dos factores.
Los datos sólo se transfieren mediante el protocolo TLS/SSL, reforzado por mecanismos como HSTS y Perfect Forward Secrecy. Los certificados de PayFit han recibido la calificación "A" de los laboratorios SSL.
Sólo los equipos designados pueden acceder a los datos de los clientes, siempre que dicho acceso esté autorizado, proporcionado y justificado por su función. Todos los accesos se registran sistemáticamente.
¿Se llevan a cabo auditorías periódicas?
En efecto, PayFit realiza auditorías que nos permiten realizar análisis de seguridad, realizar un seguimiento de los cambios en la configuración de PayFit y auditar el acceso a todos los niveles de la aplicación.
Trabajamos con un programa privado de recompensas por fallos en HackerOne para identificar y minimizar las amenazas a la seguridad con mayor rapidez. El acceso a este programa es sólo por invitación.
Precio
¿Cuánto cuesta utilizar el software de PayFit?
Nuestro precio consiste en un precio base por empresa y una tarifa plana por empleado. Tenemos dos planes distintos: Estándar y Avanzado.
El precio total dependerá de el total de módulos que decidas contratar. Te invitamos a solicitar una demostración gratuïta sin compromiso con nuestros expertos para recibir asesoramiento al respecto.
¿Ofrece PayFit una reducción de precio cuando aumenta el número de empleados?
PayFit se adapta al tamaño de cada empresa y facilita el crecimiento orgánico de las empresas. Para una oferta individualizada, déjate asesorar por nuestros expertos en una reunión personal sin compromiso.
¿PayFit cuesta más que otras soluciones de generación de nóminas y gestión de RRHH?
Existen muchos softwares para digitalizar la gestión de los RRHH. PayFit se alía con otras soluciones para facilitar la gestión laboral a los clientes, con integraciones con socios como Holded o Qonto.
En términos de generación de nóminas, no existen otras soluciones en el mercado iguales a PayFit. Echa un vistazo a las opiniones de nuestros clientes lo demuestran.
¿Hay costes adicionales a parte del precio que se oferta?
No. Con PayFit se incluyen todos los servicios, como el servicio de atención al cliente y asesoramiento laboral. Trabajamos con tarifas planas y ofrecemos total transparencia sobre las funciones y servicios de PayFit.