Imagina que eres manager de un equipo en el que conviven perfiles muy diversos: desde personas recién incorporadas que necesitan orientación constante, hasta profesionales con competencias digitales que buscan autonomía y nuevos retos.

Enfrentarte a esta realidad exige más que aplicar una única fórmula de liderazgo. Aquí es donde entra en juego el liderazgo situacional: un enfoque de gestión que propone adaptar el estilo de liderazgo a las necesidades concretas de cada persona y circunstancia dentro del equipo.

Lejos de aplicar una única forma de dirigir, este modelo apuesta por la flexibilidad y la capacidad de observación del líder, quien debe analizar el contexto, el nivel de desarrollo y la motivación de sus colaboradores para ajustar su forma de guiar, motivar y delegar. Así, el liderazgo situacional facilita la creación de equipos más autónomos, comprometidos y preparados para afrontar los retos de la transformación digital en el entorno laboral.

¿Qué es el liderazgo situacional?

¿Qué es el liderazgo situacional?

El liderazgo situacional de Hersey y Blanchard es un modelo de liderazgo que sostiene que no existe un único estilo válido para todas las circunstancias dentro de la gestión de equipos .

Según esta teoría, desarrollada en los años 70, el líder debe analizar el contexto, la tarea y el nivel de desarrollo de cada empleado antes de decidir cómo actuar. Por eso, cuando nos preguntamos qué es el liderazgo situacional, la mejor respuesta es: un enfoque flexible y adaptable que permite potenciar el crecimiento y la motivación de cada persona, ajustando el acompañamiento según sus necesidades y retos del momento.

De acuerdo con el portal Wikipedia, el liderazgo situacional como definición es un modelo de liderazgo desarrollado originalmente por Paul Hersey y Ken Blanchard. Este enfoque sostiene que “no existe un único estilo de liderazgo óptimo”, sino que los líderes efectivos deben ajustar su estilo de dirección en función del nivel de competencia y disposición de sus colaboradores para realizar una tarea específica.

¿Cómo funciona el liderazgo situacional?

Como hemos dicho anteriormente, el liderazgo situacional funciona a partir de la premisa de que el líder debe adaptar su estilo de dirección según la situación, la tarea y el nivel de desarrollo de cada empleado.

Para aplicar este modelo, el líder primero evalúa dos variables principales: la competencia (conocimientos y habilidades) y el compromiso (motivación y confianza) de la persona respecto a una tarea concreta.

En función de esa evaluación, el líder elige uno de los 4 estilos de liderazgo situacional propuestos por Hersey y Blanchard: directivo, persuasivo, participativo o delegativo.

El funcionamiento del liderazgo situacional es dinámico: el estilo de liderazgo puede cambiar a medida que el colaborador evoluciona o cambian las circunstancias de la tarea o el entorno. Así, el liderazgo situacional fomenta un desarrollo progresivo del equipo, incrementa la confianza y contribuye a que cada persona alcance su máximo potencial, adaptando el apoyo del líder a cada momento y necesidad.

¿Cuáles son las características del liderazgo situacional?

Las principales características del liderazgo situacional son:

Flexibilidad: El líder adapta su estilo de dirección según la situación, la tarea y el nivel de desarrollo de cada colaborador, en lugar de aplicar una única fórmula para todos.

Diagnóstico individualizado: Analiza de forma constante la competencia, habilidades, motivación y compromiso de cada miembro del equipo para determinar el tipo de liderazgo más efectivo en cada caso.

Enfoque en el desarrollo: Busca potenciar el crecimiento profesional y la autonomía de cada persona, ajustando el acompañamiento y el grado de supervisión según su evolución.

Comunicación activa: Fomenta el diálogo abierto y el feedback frecuente, lo que permite detectar cambios en el desempeño y las necesidades del equipo.

Orientación a resultados: El modelo se enfoca en maximizar el rendimiento individual y colectivo, asegurando que cada colaborador reciba el apoyo adecuado para alcanzar los objetivos.

Dinamismo: Reconoce que las situaciones y las personas cambian, por lo que el líder debe estar preparado para modificar su estilo de liderazgo tantas veces como sea necesario.

Relación de confianza: Al adaptar el liderazgo a cada persona, se fortalece la confianza y el compromiso dentro del equipo, facilitando un ambiente laboral más saludable y eficiente.

Estas características hacen que el liderazgo situacional de Hersey y Blanchard sea uno de los modelos de liderazgo más efectivos y valorados en entornos de cambio y diversidad profesional.

Guía para implementar el teletrabajo con éxito Descárgate la guía

¿Cuáles son los beneficios del liderazgo situacional?

El liderazgo situacional ofrece numerosos beneficios tanto para los líderes como para los equipos y la organización en general. Entre los principales destacan:

Desarrollo del talento interno: Al ajustar el estilo de liderazgo según las necesidades de cada colaborador, se favorece el aprendizaje continuo, el crecimiento profesional y la autonomía de los miembros del equipo.

Mayor motivación laboral y compromiso: Los empleados se sienten escuchados, apoyados y valorados, lo que incrementa su satisfacción, motivación y sentido de pertenencia hacia la empresa.

Reducción de la rotación y el absentismo: Un liderazgo adaptativo reduce el estrés y la frustración, disminuyendo la probabilidad de que los empleados abandonen la organización o presenten ausentismo laboral .

Mejor adaptación al cambio: El liderazgo situacional fomenta equipos más resilientes y preparados para afrontar situaciones nuevas, cambios en los proyectos o necesidades del mercado.

Aumento de la productividad : Al recibir el acompañamiento justo y necesario, cada colaborador puede desempeñar sus funciones de forma más eficiente, lo que repercute directamente en la consecución de los objetivos.

Clima laboral positivo: Este modelo de liderazgo fortalece la comunicación, el respeto y la confianza dentro del equipo, generando un ambiente de trabajo más saludable y colaborativo.

En definitiva, el liderazgo situacional de Hersey y Blanchard impulsa equipos más autónomos, motivados y preparados para afrontar los retos actuales y futuros de cualquier organización.

¿Cuáles son los 4 tipos de liderazgo situacional?

Los 4 tipos de liderazgo situacional según el modelo de Hersey y Blanchard son:

Liderazgo directivo (S1): El líder proporciona instrucciones claras, define tareas específicas y supervisa de cerca el desempeño. Este estilo es ideal para colaboradores que tienen poca experiencia o aún no dominan la tarea, ya que necesitan orientación constante y pautas detalladas. Liderazgo persuasivo o de entrenamiento (S2): El líder sigue dirigiendo, pero además motiva, explica el porqué de las tareas y fomenta la participación. Es útil para colaboradores que ya poseen cierto nivel de competencia, pero requieren apoyo y refuerzo para ganar confianza y comprometerse plenamente. Liderazgo participativo o de apoyo (S3): El líder comparte la toma de decisiones, escucha activamente y apoya emocionalmente al colaborador. Este estilo es adecuado cuando el miembro del equipo es competente, pero puede dudar de sí mismo o necesita sentirse valorado y respaldado. Liderazgo delegativo (S4): El líder delega la responsabilidad y confía plenamente en el colaborador, otorgándole autonomía para tomar decisiones y ejecutar tareas. Este estilo es ideal para empleados experimentados, motivados y autónomos, que ya no requieren supervisión ni apoyo constante.

Estos 4 estilos de liderazgo situacional permiten al líder adaptarse al nivel de desarrollo, motivación y autonomía de cada persona, facilitando el crecimiento individual y el éxito colectivo del equipo.

En conclusión, el liderazgo situacional representa una de las herramientas más eficaces para gestionar equipos en entornos dinámicos y diversos. Su capacidad para adaptarse a las necesidades, competencias y motivaciones de cada colaborador permite potenciar el desarrollo profesional, la autonomía y el compromiso dentro de la organización. Los líderes que aplican este modelo de liderazgo no solo logran equipos más motivados y productivos, sino que también favorecen un clima laboral positivo y resiliente ante el cambio.

En el contexto actual, donde la digitalización y la transformación de las empresas son clave para la competitividad, el liderazgo situacional cobra aún mayor importancia. Plataformas como PayFit facilitan esta adaptación, ya que permiten automatizar procesos de recursos humanos, simplificar la gestión del talento e impulsar el desarrollo de competencias digitales dentro del equipo.

💻 No lo dudes más y…¡Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y lleva más allá la transformación digital de tu empresa!