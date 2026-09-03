En primer lugar, me gustaría explicarte qué es el derecho del trabajo, ya que es necesario para asimilar y comprender todos los conceptos relativos al derecho del trabajador.

La definición del derecho al trabajo lo podemos definir como los derechos fundamentales del trabajador, los cuales se reconocen en la Constitución Española y de estos emanan tanto derechos como obligaciones. Por está razón, los derechos del trabajador son esenciales al tratarse de una fuente del derecho de trabajo y así se materializa en el Estatuto de Trabajadores , donde se regulan las relaciones laborales.

¿Cuáles son los derechos del trabajador en España? ¿Qué obligaciones se derivan por parte de los trabajadores?¿Es posible la extinción del contrato? En este artículo abordaremos el tema de los derechos del trabajador para que tanto los empresarios como los departamentos de RRHH sepan todo lo necesario para convertirse en expertos en relación a los derechos del trabajador.

¿Conoces los derechos y obligaciones del trabajador?

¿Conoces los derechos y obligaciones del trabajador?

Derechos del trabajador

El artículo 35 de la Constitución Española establece que, todos los españoles tienen el deber de trabajar implicando sus derechos como trabajador. Por está razón, se han previsto derechos básicos los cuales son propios de la persona así como también tienen carácter intransferible. Estos derechos nunca pueden negarse . En caso de negarse, estaríamos incurriendo en una vulneración de los derechos fundamentales de nuestros trabajadores.

Así mismo, te explicaremos qué derechos tiene un trabajador. Por consiguiente, los derechos de los trabajadores en España son:

Obligaciones del trabajador

A grandes rasgos no se han formulado unas obligaciones específicas del trabajador. Sin embargo, hay unos deberes básicos inherentes a su puesto de trabajo. Entre ellas destacan las siguientes obligaciones:

Cumplir con las responsabilidades específicas de su puesto de trabajo, de acuerdo con los principios de honestidad y diligencia.

Seguir las medidas de seguridad e higiene implementadas.

Acatar las órdenes e instrucciones del empleador en el ejercicio regular de sus facultades de dirección.

Abstenerse de competir con la actividad de la empresa , según lo establecido en la legislación correspondiente.

Contribuir al aumento de la productividad .

Aceptar cualquier otra obligación derivada de los contratos de trabajo respectivos.

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¿Cuáles son los derechos y obligaciones que tienen los empleadores?

Los empleadores al formar parte de la relación laboral también disponen de unos derechos y así como de cumplir unos deberes establecidos en el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Por ello, los derechos y deberes del empleador son los siguientes:

| DERECHOS | DEBERES | |:——————————————————————————————: |:————————————————————————————————: | | dar órdenes e instrucciones a sus empleados | formalizar contratos y registrar adecuadamente a sus trabajadores en la Seguridad Social | | asignación de nuevas responsabilidades a sus trabajadores | pagar los salarios con la debida diligencia | | exigir el cumplimiento de las medidas de prevención así como también de protección | abonar las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social | | implementar medidas de vigilancia y control | proporcionar la carga de trabajo adecuada a sus trabajadores | | imponer sanciones a sus trabajadores en caso de incumplimiento | fomentar la promoción y formación profesional en el ámbito laboral | | dar por finalizado el contrato de trabajo | respetar la intimidad y dignidad de los trabajadores |

¿Se puede extinguir el contrato de trabajo por incumplimiento de los derechos o obligaciones?

Sí, es posible la extinción del contrato de trabajo por incumplimiento de los derechos u obligaciones por parte de cualquiera de las partes, ya sea el empleador o el trabajador. En España, tanto el empleador como el trabajador tienen la obligación de cumplir con los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de trabajo, en la legislación laboral y en los convenios colectivos aplicables.

Extinción por parte del trabajador

La finalización del contrato por parte del trabajador es una opción válida en caso de que se violen ciertos derechos fundamentales. Por ello, se deberá seguir el procedimiento especial establecido en la ley reguladora de la jurisdicción social para la tutela de derechos fundamentales.

En este tipo de procedimiento se exige la intervención del Ministerio Fiscal, no será necesario la presentación de papeleta de conciliación previa a la demanda y además existirá una suerte de inversión de carga de la prueba en favor del trabajador.

💡Importante Además, es importante que el trabajador no abandone su puesto de trabajo hasta que el proceso se haya completado porque, es necesario mantener la relación laboral hasta que se emita una sentencia definitiva. De lo contrario, podría dar lugar a un despido por abandono del puesto. En caso de estimarse la demanda, la empresa tendrá que indemnizar como si se tratará de un despido improcedente.

Extinción por parte del empresario

Así mismo, también es una opción válida que se extinga el contrato de trabajo por parte del empresario.

No obstante, el Estatuto de los Trabajadores establece que el empleador puede rescindir el contrato de trabajo por incumplimiento grave y culpable del trabajador. A pesar de esto, es necesario destacar que no todos los incumplimientos del contrato por parte del trabajador son motivo de despido, ya que la terminación unilateral del contrato sólo puede ocurrir en respuesta a un incumplimiento grave y culpable.

En conclusión, los derechos del trabajador son fundamentales y además, están protegidos por la legislación laboral.

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