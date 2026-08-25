Hay ciertos trabajos que implican condiciones penosas, como el trabajo en altura, en turnos rotativos o con materiales peligrosos. Estos riesgos pueden tener un impacto negativo en la salud y el bienestar del trabajador, por lo que es importante que sean compensados de forma económica.

Entonces…¿En qué consiste el plus de penosidad? Pues bien, el plus de penosidad es uno de los conceptos salariales más desconocidos en el panorama laboral actual. Sin embargo, hay numerosas circunstancias que justifican su pago, sobre todo durante los últimos años.

¿Qué es el plus de penosidad? ¿Cuánto se paga por el plus de penosidad? ¿Qué dice la ley sobre este plus? En el artículo de hoy, trataremos todo sobre este tipo de plus y en el caso de que tus trabajadores tengan circunstancias penosas, como empresario o departamento de RRHH, podrás ofrecerle este tipo de plus.

¿Qué es el plus de penosidad?

¿Qué es el plus de penosidad?

Si bien no es tan conocido, la penosidad laboral es más frecuente de lo que se cree. En otras palabras, hay más situaciones que exigen su inclusión en las nóminas de las que te podrías imaginar.

Generalmente, este concepto se aplica cuando un trabajo requiere desenvolverse en circunstancias que, por su propia naturaleza, son demasiado duras o incómodas. Por lo tanto, la empresa recompensa la implicación demostrada con esta y con la profesión mediante un pago especial.

Entonces…¿Es lo mismo el plus de penosidad que el plus de peligrosidad? En realidad, no. El último es para aquellas situaciones que resulten peligrosas para el trabajador y que puedan poner en riesgo su integridad. Por su parte, el que nos ocupa está más vinculado a actividades que son dificultosas por las circunstancias que rodean la actividad (ruidos, suciedad, malos olores, etc). En general este plus suele actuar en actividades que requieren trabajar en ambientes insalubres.

Por ejemplo, según la jurisprudencia estarían incluidos estos trabajos:

Aquel que se lleve a cabo de manera habitual en cámaras de congelación .

Actividades que requieran actividades físicas sin pausa .

Actividades relacionadas con condiciones ambientales del local referidas a grados de temperatura, humedad o velocidad del aire .

Actividades expuestas a un nivel de ruido superior a los 80 decibelios.

Todo lo anterior no pone la vida del empleado en riesgo directamente. No obstante, sí que complica bastante la realización de sus actividades profesionales. Como el empresario está obligado a garantizar un entorno de trabajo seguro, se compensa este perjuicio con una bonificación económica.







✍️ ¿Sabías qué? Entre los pluses salariales obligatorios encontramos los siguientes: el plus de antigüedad, el plus de transporte, el plus de residencia, el plus de domingos y festivos y finalmente, el plus de horas extraordinarias. Sin embargo, ten presente que el plus de penosidad no es un plus salarial obligatorio ya que está regulado por los convenios colectivos, y no todos los convenios colectivos lo contemplan.

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¿Cuánto se paga por el plus de penosidad?

Durante varias décadas, este concepto quedaba fijado a un 20% del salario . Sin embargo, las políticas han cambiado y ahora se interpretan de manera más flexible. Por tal razón, no existe una cantidad exacta, sino que se contempla el plus de penosidad en convenio colectivo . En caso de no existir, se hará en el propio contrato con el empleado.

Por su parte, la nómina debe incluir el plus de penosidad para justificar su pago y hacerlo de manera detallada. Pero…¿Dónde se coloca? Este documento se divide en tres partes:

Primera. Datos del empleado, de la empresa y del periodo liquidado.

Segunda. Conceptos abonados y cantidades con sus incentivos.

Tercera. Deducciones salariales y cargas fiscales de cualquier tipo.

Partiendo de la estructura anterior, este plus se ubica en la segunda parte. De este modo, se aplica al salario íntegro, es decir, sin haberle sumado los complementos posteriores (el resto de pagos).

¿Quiénes pueden percibir el plus de penosidad?

Actualmente, no disponemos de un listado con los trabajos considerados penosos. En otras palabras, los trabajos con plus de penosidad aún no se han podido establecer. Sin embargo, existen ciertas circunstancias que exigen la aplicación de este plus. Es decir, el plus de penosidad está vinculado a ciertos trabajos penosos.

A continuación te mostraremos el plus de penosidad a través de ejemplos, tales como:

Empresas de transporte. Por el acceso constante a las cámaras de congelación.

Trabajo agrícola. Por la carga física constante y el ambiente físico del trabajo.

Vigilancia en aeropuertos. Por el trabajo en pista, expuesto a niveles elevados de ruido.

Cabe señalar que no nos referimos a los sectores que lo apliquen siempre. Lo que hemos planteado son las profesiones que cumplen requisitos para pagar este plus a su personal. Todo depende, obviamente, del acuerdo que hayan suscrito y de la metodología de trabajo que se emplee.

¿Es posible la compatibilidad del plus de penosidad con otros complementos?

Los complementos salariales son muy variados y no todos poseen carácter económico. Estos complementos salariales no son excluyentes, es decir, que el trabajador puede tener derecho a varios complementos salariales a la vez.

Por ejemplo, un trabajador que realiza su actividad en turnos rotativos puede tener derecho al plus de penosidad, al plus de nocturnidad y al plus de transporte.

Por ello, los complementos salariales que pueden ser compatibles con el plus de penosidad son los siguientes:

Plus de antigüedad

Plus de transporte

Plus de residencia

Plus de domingos y festivos

Plus de horas extraordinarias

Plus de nocturnidad

La compatibilidad de los complementos salariales se establece en los convenios colectivos. En caso de que el convenio colectivo no lo establezca, se aplicará el criterio de no concurrencia, es decir, que el trabajador sólo podrá percibir un complemento salarial por cada concepto. Eso sí, este no se puede disfrutar junto con los otros dos de su categoría (toxicidad y peligrosidad). Es decir, el trabajador solo podrá percibir uno, aunque concurran circunstancias de los tres.

📚 ¿Existe alguna diferencia entre “plus de penosidad” y “complemento de penosidad”? En España, se utilizan indistintamente los términos "plus de penosidad" y "complemento de penosidad" para referirse al mismo concepto. Es decir, son dos términos equivalentes que se utilizan para designar un complemento salarial que se abona a los trabajadores que realizan su actividad en condiciones penosas.

¿Qué dice la ley sobre el plus de penosidad?

Como acabamos de ver, este plus se ubica en la misma clasificación que el de toxicidad y peligrosidad. En sí, los tres sirven para compensar determinadas condiciones de trabajo . Como no es posible implementar más medidas de protección, se mitigan los perjuicios mediante una bonificación económica.

Si bien no especifica cuánto se paga por plus de penosidad, la ley sí incluye varias imposiciones:

No hay un mínimo de horas «de penosidad» para recibir el pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el riesgo debe ser habitual (no necesariamente continuo).

La prejubilación es un derecho en estos casos, siempre por encima de los 52 años.

El plus de penosidad es una circunstancia que debes conocer. A diferencia del salario en especie , de la retribución flexible o del salario emocional , el plus de penosidad es un complemento en nómina que no puede obviarse.

Esta compensación tiene como objetivo reconocer y recompensar los esfuerzos y riesgos adicionales que estos trabajadores asumen en su trabajo diario. En conclusión, el plus de penosidad es una medida importante para garantizar la equidad y la justicia en el ámbito laboral, al tiempo que promueve la seguridad y el bienestar de los trabajadores que desempeñan tareas que implican un mayor grado de dificultad o riesgo.

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