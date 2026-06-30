La retribución flexible o salario en especie es un sistema retributivo que brinda a los empleados la posibilidad de recibir parte de su salario en forma de servicios, derechos o bienes, ya sea de manera gratuita o a un costo inferior al valor de mercado. Esto significa que los trabajadores tienen la opción de elegir qué parte de su salario desean percibir en efectivo y qué parte prefieren recibir en forma de productos o servicios.

En definitiva, podemos definir la retribución flexible como uno de los tipos de salario más interesantes. Te ayuda a atraer y retener el talento diferencial que tanto necesitas.

¿Qué es la retribución flexible?¿Cómo funciona la retribución flexible?¿Cómo se calcula la retribución flexible?¿Qué productos o servicios suelen ofrecerse como retribución flexible? ¡No te preocupes! En este artículo te hablaremos sobre la retribución flexible para que los empresarios y los departamentos de RRHH os convirtáis en expertos .

¿Qué es la retribución flexible?

¿Qué es la retribución flexible?

La retribución flexible permite a los empleados destinar parte de su salario bruto al consumo de determinados productos o servicios. Estos se ofrecen a un precio inferior al del mercado y, además, se aplican algunas exenciones fiscales totales o parciales en el IRPF. Por eso, es esencial saber cómo calcular el IRPF en nómina . Al final, el trabajador irá ahorrando mes a mes gracias a los descuentos y a las rebajas impositivas.

Para la empresa, esta modalidad ofrece la ventaja de proporcionar mejores condiciones y remuneración a sus empleados sin incurrir en costos adicionales o aumentos salariales en la mayoría de los casos. Generalmente, es el empleado quien asume el costo de estos beneficios dentro de su sueldo, lo que puede traducirse en interesantes reducciones fiscales para él. De esta manera, el empleado puede experimentar un aumento en su salario sin que represente un gasto adicional para la empresa.

Para que se considere retribución flexible siempre debe ser abonada por la empresa y descontada en la nómina del trabajador. Por ejemplo, si el empleado opta por el pago de la guardería, la matrícula de la guardería debe estar a nombre de la empresa. Sino no se considera retribución flexible y no se puede beneficiar de las exenciones del IRPF.

Guía de retribución flexible Descargar la plantilla gratis

¿Existen diferencias entre retribución flexible y retribución en especie?

La retribución en especie y la retribución flexible son dos formas distintas de ofrecer beneficios adicionales a los empleados, aparte de su salario acordado previamente.

Por un lado, la retribución en especie consiste en brindar al trabajador beneficios adicionales que están regulados en convenios colectivos o contratos individuales . Estos beneficios no pueden exceder el 30% del salario bruto anual del empleado. Algunos ejemplos de retribución en especie son el uso de un coche de empresa, plazas de garaje o viviendas disponibles para el trabajador.

Por otro lado, la retribución flexible es una modalidad en la que la empresa permite al empleado destinar parte de su salario bruto para pagar distintos servicios que han sido incluidos en el plan de retribución. Estos servicios quedan exentos de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Algunos ejemplos de beneficios de la retribución flexible son la guardería, tickets para restaurantes y cursos de formación.

La diferencia clave entre ambas radica en que la retribución en especie es una modalidad adicional al sueldo del empleado, mientras que la retribución flexible forma parte del salario mismo, ya que el empleado decide cómo destinar una parte de su salario bruto a los servicios ofrecidos por la empresa.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la retribución flexible?

La retribución flexible ofrece diversas ventajas tanto para la empresa como para los empleados.

Ventajas Desventajas EMPRESA Desconocimiento Atracción y retención de talento Mala configuración por parte de la empresa Aumento del salario neto Comparaciones desafortunadas Incremento de la productividad - Mejora de la imagen de la marca - TRABAJADORES - Aumento del salario neto - Mantenimiento de la base de cotización - Personalización del paquete de beneficios - Voluntariedad de participación -

En resumen, la retribución flexible se muestra como una opción ventajosa para ambas partes; por una parte, la retribución flexible en nómina permite a los empleados personalizar su salario con beneficios a medida, mejorando la satisfacción y retención laboral, y brindando ventajas fiscales para ambas partes.

¿Cómo funciona la retribución flexible?

En España, la retribución flexible es una modalidad de compensación laboral que permite a los empleados elegir cómo desean percibir una parte de su salario en forma de beneficios o servicios, en lugar de recibirlo exclusivamente como ingreso monetario. Esta opción brinda a los trabajadores la posibilidad de personalizar su paquete de remuneración de acuerdo con sus necesidades y preferencias individuales.

Para aplicar la retribución flexible , necesitas desarrollar un plan. Debes configurarlo en función de las necesidades de los trabajadores y las posibilidades de la empresa . Tras haber confeccionado el plan de retribución flexible , llega el momento de informar a los empleados para que escojan aquellos productos o servicios que más les interesen.

También han de indicar el importe de su salario que destinarán a cada uno. La cantidad total no puede superar el 30 % de lo que gana en bruto al año. Además, hay una relación importante entre la retribución flexible y el IRPF , pues se pueden obtener importantes rebajas.

La consecuencia de esto es que el salario neto anual se ve optimizado , algo que notará el empleado en la declaración de la renta. Es importante mencionar que, aunque la retribución flexible puede ofrecer beneficios tanto para los empleados como para la empresa, su implementación requiere una planificación adecuada y una comunicación clara a los trabajadores para que puedan entender y aprovechar todas las opciones disponibles.

¿Cómo se calcula la retribución flexible?

No necesitas planificar una retribución flexible con calculadora para comprender los números de este tipo de gestiones. Por ello, se toma el salario bruto del trabajador y se establece el límite del 30 % .

Es decir, si el salario anual bruto del trabajador es de 32.000€, el límite establecido es de 9.600€. Además, es importante añadir que el trabajador no tiene por qué utilizar toda esta cantidad de dinero, solo aquella que considere más oportuna.

La parte del salario que elija se repartirá entre el coste de los diferentes servicios . Imagina que el trabajador escoge un bono de transporte y un cheque guardería. El primero tiene un coste de 1.200 euros al año y el segundo de 3.500. Por tanto, de los 9.600 disponibles, estaría empleado 4.700€ de su retribución flexible . Por consiguiente, el importe restante lo cobrará de manera convencional.

💡¿Sabías qué? En España, la nómina de retribución flexible ha ganado popularidad en los últimos años como una forma innovadora de compensación que permite a los empleados personalizar sus beneficios. Por ello, la elección de los beneficios o retribución flexible es más común entre las empresas en España (84%), seguido de Reino Unido (74%) y Polonia (67%).

¿Qué productos o servicios suelen ofrecerse como retribución flexible?

Un programa de retribución flexible puede ofrecer todo tipo de productos y servicios, aunque es muy importante que la empresa efectúe una selección atractiva. Además, deberá tener en cuenta las limitaciones legales de cada uno. De este modo, podrá confeccionar un plan sólido y que resulte interesante para el trabajador. Presta atención a esta retribución flexible y sus ejemplos .

A continuación te dejamos con los productos y servicios ofrecidos en el modelo de remuneración flexible:

Ahora ya sabes qué es la retribución flexible . Se trata de un tipo de salario muy útil tanto para la empresa como para el trabajador. La primera puede atraer perfiles talentosos, mientras que el segundo obtiene diferentes beneficios. Eso sí, para sacarle el máximo partido a la retribución flexible , necesitas definir un buen plan.

Como hemos comentado, muchas empresas ofrecen una retribución flexible pero empieza a existir un complemento salarial que está cobrando más importancia: el salario emocional .

En PayFit te ofrecemos la mejor herramienta para efectuar su gestión y simplificar la aplicación de este complemento salarial en las nóminas de tus trabajadores.

💻¡No lo dudes más! Y solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales .