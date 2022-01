Retenciones IRPF: Todo lo que necesitas saber este 2021.

Estas retenciones serán las que se tendrán en cuenta en la declaración de la renta que se realiza ante Hacienda. De forma coloquial, podríamos decir que las retenciones de IRPF de nuestras nóminas representan un anticipo de los impuestos a abonar en la siguiente declaración de la renta.

Por otra parte, no todas las rentas están sometidas a retenciones por IRPF. Las rentas exentas vienen determinadas en el artículo 7 de la LIRPF. Además, existen las rentas no sujetas a gravamen, es decir, no sujetas a retención.

Es diferente exento, que es que sí existe obligación pero la ley te exime de cumplirlo que no sujeto, que existe obligación.

Por otra parte, algunas de las rentas que están sometidas a retenciones de IRPF son:

Los rendimientos derivados del trabajo de trabajadores por cuenta ajena.



de trabajadores por cuenta ajena. Actividades económicas y profesionales, es decir, autónomos.



Las ganancias patrimoniales.



Rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario.



Rentas por cesión de derechos de imagen.

¿Cuáles son las retenciones de IRPF de 2021?

Las retenciones de Hacienda para el IRPF de 2021 dependen en gran medida de la comunidad autónoma donde nos encontremos. Sin embargo, se sigue un gravámen estatal por defecto. Dependiendo del registro de salarios la tabla de retenciones de IRPF quedaría tal que así:

→ Desde 0 € hasta 12.450 € se retiene el 19% por IRPF.

→ Desde 12.450 € hasta 20.200 € se retiene el 24% por IRPF.

→ Desde 20.200 € hasta 35.200 € se retiene el 30% por IRPF.

→ Desde 35.200 € hasta 60.000 € se retiene el 37% por IRPF.

→ Desde 60.000 € hasta 300.000 € se retiene el 45% por IRPF.

→ A partir de los 300.000 € se retiene el 47% por IRPF.

Recuerda, esto es una tabla orientativa. Esto solo son escalas y dependiendo de la base imponible liquidable se aplicará un tipo de retención u otra.

¿Cómo calcular la retención de IRPF?

A la hora de calcular las retenciones de IRPF debemos tener en cuenta varios factores. No por cobrar el mismo sueldo nos van a retener lo mismo por IRPF. ¿De qué depende la retención de IRPF?

El grado de discapacidad del empleado: Dependiendo si el grado de discapacidad es superior o igual al 33% e inferior al 65% o superior o igual al 65%.



La situación familiar del trabajador: el número de hijos o personas dependientes a cargo.



el número de hijos o personas dependientes a cargo. Lugar de residencia: Los residentes en Ceuta y Melilla tienen un descuento de IRPF en forma de deducciones especiales por lugar de residencia.



Los residentes en Ceuta y Melilla tienen un descuento de IRPF en forma de deducciones especiales por lugar de residencia. Tipo de contrato: Es necesario tener en cuenta el tipo de contrato para calcular las retenciones de IRPF.

Se tienen en cuenta si es un contrato de trabajo indefinido (general), contrato de trabajo temporal de duración inferior a un año, relaciones laborales especiales de carácter dependiente (excepto penados y discapacitados), relaciones esporádicas propias de retribuciones por peonadas o jornales diarios.

Cómo has podido ver, para todo lo relacionado con los tramos retención de IRPF es necesario tener asesoramiento laboral profesional.