Retenciones IRPF: Todo lo que necesitas saber este 2021.

Ingresos Salario bruto anual € Tipo de contrato Indefinido Temporal Situación familiar Situación familiar (Modelo 145) Sit. 1 — General Hijos a cargo Solo se tienen en cuenta el número de hijos y su edad. Otros factores como discapacidad, custodia compartida o nivel de renta del hijo pueden modificar el resultado. Borrar todo Siguiente

Los conceptos de nóminas son difíciles de entender. Cotizaciones de Seguridad Social, entre ellas cotización al desempleo, retenciones de IRPF… son solo algunos de los ejemplos con los que nos encontramos en nuestras nóminas cada fin de mes.

Por ello, cuando nos referimos a la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se aplica a los ingresos, ya sea por trabajo asalariado o por cuenta propia, hablamos de un adelanto en el que se descuenta una parte del salario, que se destina a Hacienda como un anticipo de lo que se declarará en la declaración de impuestos.

En ocasiones, este importe puede no ser preciso, lo que puede resultar en una declaración de impuestos a pagar si la retención del IRPF es menor de lo que debería ser, o en una declaración de impuestos a recibir si la retención es excesiva.

¿Qué son las retenciones de IRPF? ¿Cuáles son las retenciones por IRPF en 2026? ¿Cómo calcular la retención de IRPF? En este artículo te proporcionaremos una explicación detallada sobre los aspectos que debes tener en cuenta en relación con la nómina de tus trabajadores y la retención del IRPF.

¿Qué son las retenciones de IRPF?

¿Qué son las retenciones de IRPF?

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es una de las retenciones que más nos afectan para calcular una nómina . Es decir, las retenciones de IRPF son un impuesto que se adelanta a la Agencia Tributaria, y son una especie de “anticipo” en forma de retención.

Estas retenciones representan el impuesto sobre las rentas obtenidas por los trabajadores a través de la nómina (así como por los profesionales a través de las facturas) y se ingresan en la Agencia Tributaria a través de los modelos correspondientes.

💡 ¿Sabías qué? El término de “cotización de IRPF” no es correcto. Si queremos ser más precisos tenemos que referirnos a retenciones de IRPF.

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Estas retenciones serán las que se tendrán en cuenta en la declaración de la renta que se realiza ante Hacienda. De forma coloquial, podríamos decir que las retenciones de IRPF de nuestras nóminas representan un anticipo de los impuestos a abonar en la siguiente declaración de la renta.

Por otra parte, no todas las rentas están sometidas a retenciones por IRPF. Es decir, existen rentas exentas que vienen determinadas en el artículo 7 de la LIRPF. Además, existen las rentas no sujetas a gravamen, es decir, no sujetas a retención. Por lo tanto, es diferente el término exento, que es que sí existe obligación pero la ley te exime de cumplirlo que no sujeto, en la que sí existe obligación.

A continuación te mostraremos algunas de las rentas que están sometidas a retenciones de IRPF tales como:

Los rendimientos derivados del trabajo de trabajadores por cuenta ajena.

Actividades económicas y profesionales, es decir, autónomos.

Las ganancias patrimoniales.

Rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario.

Rentas por cesión de derechos de imagen.

¿Cuáles son las retenciones de IRPF de 2026?

Las retenciones de Hacienda para el IRPF de 2026 dependen en gran medida de la comunidad autónoma donde nos encontremos. Sin embargo, se sigue un gravámen estatal por defecto.

A continuación, te presentamos la siguiente tabla de retenciones para este 2026 con todos los tramos del IRPF del año en curso aplicado en España así como también los porcentajes de cada uno divididos por el tipo estatal y autonómico.

⚠️ Recuerda.

Lo anterior es una tabla orientativa. Esto solo son escalas y dependiendo de la base imponible liquidable se aplicará un tipo de retención u otra.

¿Cómo calcular la retención de IRPF?

A la hora de calcular las retenciones de IRPF debemos tener en cuenta varios factores. En otras palabras, tenemos que tener en cuenta que no por cobrar el mismo sueldo nos van a retener lo mismo por IRPF. Entonces…¿De qué depende la retención de IRPF?

El grado de discapacidad del empleado: Dependiendo si el grado de discapacidad es superior o igual al 33% e inferior al 65% o superior o igual al 65%.

La situación familiar del trabajador: el número de hijos o personas dependientes a cargo.

Lugar de residencia: Por ejemplo, los residentes en Ceuta y Melilla tienen un descuento de IRPF en forma de deducciones especiales por el lugar de residencia.

Tipo de contrato: Es necesario tener en cuenta el tipo de contrato para calcular las retenciones de IRPF. Se tienen en cuenta si es un contrato de trabajo indefinido (general), contrato de trabajo temporal de duración inferior a un año, relaciones laborales especiales de carácter dependiente (excepto penados y discapacitados), relaciones esporádicas propias de retribuciones por peonadas o jornales diarios.

Una vez que se comprende la relación entre la nómina y la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se vuelve evidente que mantenerse al tanto de los pagos que deben efectuarse a la Agencia Tributaria no es una tarea sencilla. En PayFit, somos conscientes de que realizar la declaración de la renta y gestionar las nóminas de tus empleados no es una labor sencilla.

Por esta razón, los asesores de PayFit se encargan de administrar la gestión laboral de tu empresa, incluido el modelo 111 y el modelo 190 . Gracias a nuestro software puedes calcular de manera automática el IRPF de los trabajadores.

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