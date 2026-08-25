La gestión de nóminas es completamente necesaria en una empresa. Desgraciadamente, es una tarea compleja que, muchas veces, requiere un mínimo de conocimientos laborales y contables.

No obstante, gracias a la tecnología y la digitalización, han surgido soluciones, softwares e incluso algún programa para hacer nóminas online gratis que automatizan todo el proceso de la gestión de nóminas .

En el ámbito laboral en cuanto a eficacia administrativa, un programa para hacer nóminas puede ser el aliado perfecto. No obstante, es necesario que entendamos y comprendamos algunas características y funciones necesarias para su correcto funcionamiento y así, seamos capaces de escoger el más adecuado e idóneo para nuestra empresa.

Ahora vienen las preguntas del millón…¿Qué programa de nóminas elegir? ¿Puede un programa de nóminas gratuito ser suficiente para generar una nómina fiable? ¿Qué diferencia existe entre una asesoría online gratis y un programa de nóminas gratuito? ¡No os preocupéis, hoy en PayFit os lo explicamos para que empresarios y profesionales de RRHH sepáis cómo escoger correctamente el vuestro.

¿Qué es un programa de nómina?

¿Qué es un programa de nómina?

Antes de empezar con las ventajas e inconvenientes de este tipo de programas vamos a hacer una pincelada a lo qué es un programa como estos. Por lo tanto, un programa de nóminas online se trata de una herramienta que te permite tener en orden todos los registros de pagos a final de mes para tus trabajadores. De esta forma, puedes simplificar toda la gestión de los salarios, contratos, vacaciones, entre otros.

¿Cuáles son los diferentes programas de nómina?

Cuando hablamos de programas para hacer nóminas , podemos pensar en 3 tipos de software, entre los cuales podemos destacar los siguientes:

Programa de nóminas gratuito

El uso de un programa de nóminas online gratis permite generar la nómina de sus empleados sin coste alguno. Generalmente, estos software solo ofrecen funcionalidades básicas, como la edición simple de nóminas con toda la información ingresada directamente en el software por el cliente.

Programa de nóminas estándar

Por su parte, un programa de nóminas estándar es de pago. Es decir, este software permite al usuario editar las nóminas de los empleados, sin proponer la gestión de determinados temas de recursos humanos que afectan a la nómina, tales como el monitoreo del tiempo de trabajo, gestión de permisos y ausencias, entre otros. Por lo tanto, el usuario del software deberá ingresar manualmente esta información para poder calcular las nóminas exactas.

Programa de nóminas y RRHH

Así mismo, el programa de nóminas y RRHH también es de pago. Por lo tanto, el programa de nóminas y gestión de recursos humanos permite realizar nóminas teniendo en cuenta los diferentes puntos de RRHH que afectan la nómina.

De este modo, el empleado puede introducir directamente sus solicitudes de permiso, sus informes de gastos, su tiempo de trabajo, etc. Los responsables del equipo solo tienen que validar estas solicitudes cuando se les notifica. El programa se basará en todos estos datos de recursos humanos para generar la nómina a fin de mes. El responsable de la gestión de nómina en la empresa gana tiempo y eficiencia: el software se encarga de todos los cálculos de nómina. Con PayFit, el cuál es un programa de generación de nóminas , incluye funcionalidades de recursos humanos y cualquier cambio que realices podrás verlo en tiempo real reflejado en las nóminas de tus empleados.

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Programas de nóminas gratis: ventajas e inconvenientes

Como cualquier producto sin coste, el programa de nóminas gratuito tiene pros y contras. Por ello, a continuación te dejamos con las ventajas e inconvenientes de los programas de nóminas gratuitos; así mismo, te ilustramos con una infografía entre los programas de nóminas gratis y programas de recursos humanos y nóminas.

¿Cuáles son las ventajas del programa de nóminas gratis?

La ventaja principal del programa de nóminas gratis es su gratuidad. También puedes editar rápidamente un recibo de pago, sin volver a trabajar el historial, lo que a veces puede llevar tiempo, pero estas dos ventajas se ven rápidamente superadas por las principales desventajas.

Estas ventajas pueden ser útiles para expertos laborales que con un poco de ayuda del software y su experiencia pueden conseguir una nómina decente, pero puede no ser suficiente para la mayoría de personas encargadas de esta tarea en una empresa.

¿Cuáles son las desventajas del software de nómina gratuito?

A todos nos gusta la palabra gratis; sin embargo, gratis también es sinónimo de funcionalidad limitada. En primer lugar, el programa para hacer nóminas online gratis, por norma general, ofrece restricciones.

Estas restricciones son principalmente las siguientes:

Número limitado de nóminas gratuitas: Normalmente, se limitan a 10 nóminas por mes.

Poca o ninguna atención al cliente: Tendrás que administrar este software por tu cuenta, sin estar seguro de la relevancia de los datos ingresados ​​en la aplicación en caso de un problema.

Sin vigencia legal: Se debe realizar una actualización para cada nueva regulación de nómina (este es el caso, por ejemplo, el ERTE vinculado a las medidas y restricciones del Covid-19 ). El software de nómina gratuito no tiene los recursos necesarios para configurar estas actualizaciones legales e integrarlo rápidamente en el programa. Programa de nóminas y Seguridad Social gratis son dos términos que no van juntos, una gestoría online gratis no va a presentar seguros sociales o gestionar las altas y bajas de tus empleados frente a la Seguridad Social de manera gratuita.

Seguridad de datos limitada: Los datos de nómina son datos confidenciales. Por tanto, es necesario realizar una doble autenticación, para asegurar que los datos estén bien cifrados, anonimizados y no transmitidos a subcontratistas... Estos puntos no están garantizados por un software de pago barato o gratuito.

Si estás pensando en contratar una gestoría online , sea gratis o no, lo mejor es solicitar una demostración y conocer el programa por dentro.

¿Qué diferencias existen entre una asesoría online gratis y un programa de nóminas gratis ?

Es posible que al comenzar tu búsqueda de un soporte para gestionar las nóminas, te preguntes cuál es la diferencia entre una asesoría online gratis y un programa para hacer nóminas gratis. Las diferencias principales son:

La delegación de la carga de hacer una nómina

La atención al cliente.

La delegación de la tarea de hacer nóminas hace referencia a que con una asesoría, son los expertos o asesores quienes deberían crear tu nóminas, teniendo tu que proporcionar todos los datos necesarios y cambios que se puedan producir a lo largo del mes. Como puedes imaginar, una gestoría online gratis es algo improbable de conseguir, y probablemente busque algo a cambio de su servicio.

La atención al cliente que te brinda una asesoría debería ser alta en comparación a la de un programa de nóminas gratis, pero a la vez este último debería estar pensado para aportar autonomía al usuario.

Los programas de nóminas como PayFit garantizan una autonomía total al administrador, incluso si este no tiene formación en el ámbito laboral, aunque siempre puede obtener asistencia de un experto si se necesita. ¡No lo dudes más! Y descubre todas las funcionalidades de PayFit.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la gestión de nóminas? 1) Genera las nóminas de todos tus empleados Gestiona y automatiza las nóminas y los trámites con la Seguridad Social

Introduce, modifica y actualiza los datos en cualquier momento antes del cierre de nóminas y envía las nóminas automáticamente a cada empleado por email

Genera el fichero SEPA de forma automática 2) Gestiona los trámites administrativos Visión mensual de los gastos que asume tu empresa como impuestos, tasas, recaudaciones, etc.

Acceso y visibilidad de todos los documentos en un único espacio: informes personalizados, nóminas, contratos, certificados de baja laboral, etc.

Firma electrónica de documentos: nóminas, contratos, anexos, etc. 3) Te evita preocupaciones legales Plataforma configurada según el Convenio Colectivo de tu empresa y actualizada a las novedades legales

Asignación de un asesor laboral que te acompaña durante toda tu estancia en PayFit

Gran cantidad de recursos y contenido al que puedes recurrir en cualquier momento

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