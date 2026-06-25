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El
organigrama funcional agrupa empleados según sus funciones
y responsabilidades específicas
Favorece la especialización de equipos
y la eficiencia en asignación de tareas
Facilita la comunicación directa
dentro de cada unidad funcional
Puede
dificultar la colaboración
entre diferentes departamentos
Ideal para empresas con
alto grado de especialización
en sus áreas
Los
organigramas empresariales
son herramientas fundamentales para representar visualmente la estructura organizativa de una compañía. Entre los diferentes tipos, el
organigrama funcional
destaca por su capacidad para mostrar las funciones específicas de cada departamento o trabajador, organizándolas de forma jerárquica según las responsabilidades que desempeñan.
Este tipo de organigrama resulta especialmente útil para
PYMEs con departamentos especializados
que buscan optimizar la asignación de recursos y facilitar la comunicación interna. En este artículo te explicamos qué es un organigrama funcional, sus características principales, ventajas y desventajas, y te mostramos ejemplos prácticos que te ayudarán a implementarlo en tu organización.
¿Qué es un organigrama funcional de una empresa?
Un organigrama funcional es una
representación gráfica de la estructura organizativa
que agrupa a los empleados y departamentos según las
funciones específicas
que desempeñan dentro de la empresa. A diferencia de otros tipos de organigramas que se centran únicamente en las jerarquías, este modelo pone el foco en las tareas y responsabilidades concretas de cada área.
¿Cuáles son las características principales de un organigrama funcional?
El organigrama funcional presenta características distintivas que lo hacen especialmente útil para organizaciones con alta especialización:
Estructura vertical jerárquica
que comienza con el CEO o director general en la parte superior y se subdivide en los diferentes departamentos según desciende.
Agrupación por funciones
donde cada departamento se define por las actividades que realiza (marketing, finanzas, producción, recursos humanos).
Énfasis en la especialización
al mostrar claramente las competencias específicas requeridas en cada área.
Descentralización de decisiones
permitiendo que cada departamento cuente con autonomía para gestionar sus funciones.
¿Cómo se estructura un organigrama funcional?
La estructura típica de un organigrama funcional sigue una
disposición vertical
que representa la jerarquía organizacional:
Nivel superior
: CEO, director general o presidente de la empresa, junto a su función de dirección estratégica.
Segundo nivel
: directores o responsables de cada departamento funcional (Director de Marketing, Director Financiero, Director de Operaciones).
Niveles intermedios
: managers, coordinadores y supervisores de equipos específicos dentro de cada departamento.
Nivel operativo
: empleados que ejecutan las tareas específicas asignadas a cada función.
Cada recuadro del organigrama incluye el nombre del puesto y, en muchos casos,
una breve descripción de las funciones principales
que corresponden a ese rol o departamento.
¿Cuál es la diferencia entre organigrama funcional y organigrama estructural?
Aunque ambos tipos de organigramas representan la estructura de una empresa, presentan diferencias fundamentales en su enfoque y propósito. Comprender estas diferencias ayuda a elegir el modelo más adecuado para cada organización.
¿Qué aspectos prioriza cada tipo de organigrama?
El
organigrama estructural
se centra principalmente en representar
la jerarquía y las líneas de autoridad
dentro de la organización. Muestra quién reporta a quién y cuál es la cadena de mando, pero no detalla las funciones específicas de cada puesto.
Por su parte, el
organigrama funcional
prioriza
las tareas y responsabilidades
de cada área. Además de mostrar la jerarquía, especifica las funciones que corresponden a cada departamento y trabajador, proporcionando una visión más completa de
qué hace cada quien
dentro de la empresa.
¿Qué nivel de información proporciona cada organigrama?
El organigrama estructural presenta información
más general y simplificada
: muestra los departamentos, sus responsables y las relaciones jerárquicas básicas. Resulta útil para obtener una
visión rápida de la estructura global
de la organización.
El organigrama funcional ofrece
mayor nivel de detalle
al incluir las competencias y actividades específicas de cada posición. Esta información adicional la convierte en una herramienta más completa para
asignar tareas, identificar responsabilidades y facilitar la comunicación
entre equipos.
¿Cuándo conviene usar cada tipo de organigrama?
El
organigrama estructural
funciona mejor en empresas que priorizan
jerarquías claras y cadenas de mando definidas
, o cuando se necesita presentar la estructura de forma simple ante stakeholders externos.
El
organigrama funcional
resulta más adecuado para organizaciones con
alta especialización
en sus departamentos, donde es fundamental conocer
qué hace cada área
y cómo se distribuyen las responsabilidades. También es útil para procesos de
onboarding
de nuevos empleados y para identificar necesidades de recursos o formación en áreas específicas.
¿Cuáles son las ventajas del organigrama funcional?
Antes de implementar un organigrama funcional, es importante conocer sus ventajas y desventajas, ya que no siempre será la estructura más adecuada para todas las empresas.
Ventajas y desventajas de un organigrama funcional
Ventajas
Desventajas
Fomenta la especialización por áreas y funciones
Puede generar silos departamentales
Claridad en la asignación de tareas y responsabilidades
Dificulta la colaboración interdepartamental
Comunicación directa dentro de cada unidad funcional
Puede debilitar el control estratégico central
Facilita la planificación y detección de gaps organizacionales
Riesgo de pérdida de visión común entre equipos
Apoya el desarrollo profesional por competencias
Puede obstaculizar la innovación multidisciplinar
En resumen, el organigrama funcional es una herramienta eficaz para mejorar la especialización y la eficiencia interna, aunque requiere complementar su uso con mecanismos que fomenten la colaboración entre departamentos.
¿Cuáles son ejemplos de organigrama funcional en diferentes sectores?
Para comprender mejor cómo funciona un organigrama funcional en la práctica, resulta útil analizar ejemplos concretos de diferentes tipos de empresas y sectores.
¿Cómo se estructura una PYME del sector industrial?
Una empresa de fabricación de componentes electrónicos con 80 empleados podría estructurarse de la siguiente manera:
Director General
(funciones: dirección estratégica, relaciones institucionales).
Departamento de Producción
(funciones: fabricación de componentes, control de calidad, mantenimiento de maquinaria).
Departamento Comercial
(funciones: ventas nacionales e internacionales, gestión de clientes, desarrollo de mercado).
Departamento de Finanzas
(funciones: contabilidad, tesorería, control de costes).
Departamento de Recursos Humanos
(funciones: selección de personal, nóminas, formación).
Los directores de cada departamento deben aplicar
liderazgo situacional
para adaptarse a las necesidades específicas de sus equipos funcionales.
¿Qué ejemplo podemos ver en una agencia de servicios profesionales?
Una agencia de marketing digital con 25 empleados podría organizarse funcionalmente así:
Director
(funciones: dirección general, captación de clientes estratégicos).
Equipo de Contenidos
(funciones: redacción, creación de contenidos, community management).
Equipo de SEO
(funciones: auditorías SEO, optimización técnica, estrategia de posicionamiento).
Equipo de SEM
(funciones: gestión de campañas Google Ads, Meta Ads, análisis de rendimiento).
Equipo de Diseño
(funciones: diseño gráfico, branding, producción audiovisual).
Administración
(funciones: gestión administrativa, facturación, atención al cliente).
¿Se puede usar un organigrama funcional para un solo departamento?
Sí, el organigrama funcional también resulta útil para representar la estructura interna de un
departamento específico
dentro de una organización más grande. Por ejemplo, el departamento de Recursos Humanos de una empresa de 200 empleados podría estructurarse así:
Director de Recursos Humanos
(funciones: estrategia de talento, relaciones laborales).
Responsable de Selección
(funciones: reclutamiento, entrevistas, onboarding).
Responsable de Administración de Personal
(funciones: nóminas, contratos, gestión de Seguridad Social).
Responsable de Formación y Desarrollo
(funciones: planes de formación, evaluación de desempeño, desarrollo profesional).
Esta representación detallada permite a los empleados de otros departamentos comprender
a quién dirigirse
para cada necesidad relacionada con recursos humanos. Gestionar la estructura organizativa de tu empresa de forma eficiente es fundamental para optimizar recursos y mejorar la coordinación entre equipos.
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Preguntas frecuentes sobre el organigrama funcional
El organigrama jerárquico se centra en las líneas de autoridad y la cadena de mando: muestra quién reporta a quién, pero no detalla qué hace cada área. El organigrama funcional, en cambio, añade las funciones y responsabilidades específicas de cada departamento o puesto. Ambos pueden tener estructura vertical, pero el funcional proporciona mayor nivel de información sobre el trabajo real de cada área.
Sí. El organigrama funcional es especialmente útil para pymes con departamentos diferenciados, ya que clarifica funciones y responsabilidades. En empresas muy pequeñas, puede adaptarse para mostrar las múltiples responsabilidades de una misma persona. Sin embargo, si la estructura es muy horizontal o se basa en alta colaboración transversal, otros modelos pueden ser más adecuados.
Para crear un organigrama funcional: identifica los departamentos, define sus funciones principales, establece la jerarquía desde el CEO hacia abajo, asigna responsables y represéntalo gráficamente con recuadros conectados por líneas jerárquicas. Puedes utilizar herramientas digitales, software de RR. HH. o programas como PowerPoint, Word o plataformas online especializadas.
El organigrama funcional debe actualizarse cada vez que haya cambios significativos: nuevas incorporaciones en puestos clave, creación de departamentos o reestructuraciones. Como mínimo, se recomienda revisarlo anualmente. Utilizar un software de gestión de RR. HH. permite mantenerlo actualizado en tiempo real de forma automática.
Cada recuadro debe incluir el nombre del puesto o departamento y una descripción breve de sus funciones principales (por ejemplo: "Contabilidad y tesorería" o "Selección y onboarding"). Opcionalmente, puede añadirse el nombre del responsable. Es clave mantener la información concisa y legible; los detalles exhaustivos pueden recogerse en las descripciones de puesto.
Para evitarlos: fomenta reuniones interdepartamentales regulares, establece proyectos transversales, define objetivos comunes que impliquen a varias áreas e implementa herramientas de colaboración digital compartidas. La clave está en complementar la especialización funcional con mecanismos activos de integración y coordinación entre equipos.