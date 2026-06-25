Puntos clave sobre un organigrama funcional: El organigrama funcional agrupa empleados según sus funciones y responsabilidades específicas

Favorece la especialización de equipos y la eficiencia en asignación de tareas

Facilita la comunicación directa dentro de cada unidad funcional

Puede dificultar la colaboración entre diferentes departamentos

Ideal para empresas con alto grado de especialización en sus áreas

Los organigramas empresariales son herramientas fundamentales para representar visualmente la estructura organizativa de una compañía. Entre los diferentes tipos, el organigrama funcional destaca por su capacidad para mostrar las funciones específicas de cada departamento o trabajador, organizándolas de forma jerárquica según las responsabilidades que desempeñan.

Este tipo de organigrama resulta especialmente útil para PYMEs con departamentos especializados que buscan optimizar la asignación de recursos y facilitar la comunicación interna. En este artículo te explicamos qué es un organigrama funcional, sus características principales, ventajas y desventajas, y te mostramos ejemplos prácticos que te ayudarán a implementarlo en tu organización.

¿Qué es un organigrama funcional de una empresa?

¿Qué es un organigrama funcional de una empresa?

Un organigrama funcional es una representación gráfica de la estructura organizativa que agrupa a los empleados y departamentos según las funciones específicas que desempeñan dentro de la empresa. A diferencia de otros tipos de organigramas que se centran únicamente en las jerarquías, este modelo pone el foco en las tareas y responsabilidades concretas de cada área.

¿Cuáles son las características principales de un organigrama funcional?

El organigrama funcional presenta características distintivas que lo hacen especialmente útil para organizaciones con alta especialización:

Estructura vertical jerárquica que comienza con el CEO o director general en la parte superior y se subdivide en los diferentes departamentos según desciende.

Agrupación por funciones donde cada departamento se define por las actividades que realiza (marketing, finanzas, producción, recursos humanos).

Énfasis en la especialización al mostrar claramente las competencias específicas requeridas en cada área.

Descentralización de decisiones permitiendo que cada departamento cuente con autonomía para gestionar sus funciones.

¿Cómo se estructura un organigrama funcional?

La estructura típica de un organigrama funcional sigue una disposición vertical que representa la jerarquía organizacional:

Nivel superior : CEO, director general o presidente de la empresa, junto a su función de dirección estratégica.

Segundo nivel : directores o responsables de cada departamento funcional (Director de Marketing, Director Financiero, Director de Operaciones).

Niveles intermedios : managers, coordinadores y supervisores de equipos específicos dentro de cada departamento.

Nivel operativo : empleados que ejecutan las tareas específicas asignadas a cada función.

Cada recuadro del organigrama incluye el nombre del puesto y, en muchos casos, una breve descripción de las funciones principales que corresponden a ese rol o departamento.

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¿Cuál es la diferencia entre organigrama funcional y organigrama estructural?

Aunque ambos tipos de organigramas representan la estructura de una empresa, presentan diferencias fundamentales en su enfoque y propósito. Comprender estas diferencias ayuda a elegir el modelo más adecuado para cada organización.

¿Qué aspectos prioriza cada tipo de organigrama?

El organigrama estructural se centra principalmente en representar la jerarquía y las líneas de autoridad dentro de la organización. Muestra quién reporta a quién y cuál es la cadena de mando, pero no detalla las funciones específicas de cada puesto.

Por su parte, el organigrama funcional prioriza las tareas y responsabilidades de cada área. Además de mostrar la jerarquía, especifica las funciones que corresponden a cada departamento y trabajador, proporcionando una visión más completa de qué hace cada quien dentro de la empresa.

¿Qué nivel de información proporciona cada organigrama?

El organigrama estructural presenta información más general y simplificada : muestra los departamentos, sus responsables y las relaciones jerárquicas básicas. Resulta útil para obtener una visión rápida de la estructura global de la organización.

El organigrama funcional ofrece mayor nivel de detalle al incluir las competencias y actividades específicas de cada posición. Esta información adicional la convierte en una herramienta más completa para asignar tareas, identificar responsabilidades y facilitar la comunicación entre equipos.

¿Cuándo conviene usar cada tipo de organigrama?

El organigrama estructural funciona mejor en empresas que priorizan jerarquías claras y cadenas de mando definidas , o cuando se necesita presentar la estructura de forma simple ante stakeholders externos.

El organigrama funcional resulta más adecuado para organizaciones con alta especialización en sus departamentos, donde es fundamental conocer qué hace cada área y cómo se distribuyen las responsabilidades. También es útil para procesos de onboarding de nuevos empleados y para identificar necesidades de recursos o formación en áreas específicas.

¿Cuáles son las ventajas del organigrama funcional?

Antes de implementar un organigrama funcional, es importante conocer sus ventajas y desventajas, ya que no siempre será la estructura más adecuada para todas las empresas.

Ventajas y desventajas de un organigrama funcional

Ventajas Desventajas Fomenta la especialización por áreas y funciones Puede generar silos departamentales Claridad en la asignación de tareas y responsabilidades Dificulta la colaboración interdepartamental Comunicación directa dentro de cada unidad funcional Puede debilitar el control estratégico central Facilita la planificación y detección de gaps organizacionales Riesgo de pérdida de visión común entre equipos Apoya el desarrollo profesional por competencias Puede obstaculizar la innovación multidisciplinar

En resumen, el organigrama funcional es una herramienta eficaz para mejorar la especialización y la eficiencia interna, aunque requiere complementar su uso con mecanismos que fomenten la colaboración entre departamentos.

¿Cuáles son ejemplos de organigrama funcional en diferentes sectores?

Para comprender mejor cómo funciona un organigrama funcional en la práctica, resulta útil analizar ejemplos concretos de diferentes tipos de empresas y sectores.

¿Cómo se estructura una PYME del sector industrial?

Una empresa de fabricación de componentes electrónicos con 80 empleados podría estructurarse de la siguiente manera:

Director General (funciones: dirección estratégica, relaciones institucionales).

Departamento de Producción (funciones: fabricación de componentes, control de calidad, mantenimiento de maquinaria).

Departamento Comercial (funciones: ventas nacionales e internacionales, gestión de clientes, desarrollo de mercado).

Departamento de Finanzas (funciones: contabilidad, tesorería, control de costes).

Departamento de Recursos Humanos (funciones: selección de personal, nóminas, formación).

Los directores de cada departamento deben aplicar liderazgo situacional para adaptarse a las necesidades específicas de sus equipos funcionales.

¿Qué ejemplo podemos ver en una agencia de servicios profesionales?

Una agencia de marketing digital con 25 empleados podría organizarse funcionalmente así:

Director (funciones: dirección general, captación de clientes estratégicos).

Equipo de Contenidos (funciones: redacción, creación de contenidos, community management).

Equipo de SEO (funciones: auditorías SEO, optimización técnica, estrategia de posicionamiento).

Equipo de SEM (funciones: gestión de campañas Google Ads, Meta Ads, análisis de rendimiento).

Equipo de Diseño (funciones: diseño gráfico, branding, producción audiovisual).

Administración (funciones: gestión administrativa, facturación, atención al cliente).

¿Se puede usar un organigrama funcional para un solo departamento?

Sí, el organigrama funcional también resulta útil para representar la estructura interna de un departamento específico dentro de una organización más grande. Por ejemplo, el departamento de Recursos Humanos de una empresa de 200 empleados podría estructurarse así:

Director de Recursos Humanos (funciones: estrategia de talento, relaciones laborales).

Responsable de Selección (funciones: reclutamiento, entrevistas, onboarding).

Responsable de Administración de Personal (funciones: nóminas, contratos, gestión de Seguridad Social).

Responsable de Formación y Desarrollo (funciones: planes de formación, evaluación de desempeño, desarrollo profesional).

Esta representación detallada permite a los empleados de otros departamentos comprender a quién dirigirse para cada necesidad relacionada con recursos humanos. Gestionar la estructura organizativa de tu empresa de forma eficiente es fundamental para optimizar recursos y mejorar la coordinación entre equipos.

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