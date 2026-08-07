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Diversidad e inclusión en PayFit

Nuestros compromisos

Por qué nos comprometemos con la diversidad y la inclusión

Nuestro enfoque sobre la diversidad y la inclusión se basa en mejorar la diversidad de nuestros equipos y fomentar una cultura inclusiva. Algunas de nuestras acciones clave incluyen:

  • Formación en liderazgo inclusivo para todos los managers;

  • Formación sobre la diversidad y la inclusión en los onboarding de nuevas contrataciones;

  • Integrar la D&I en nuestros procesos clave de recursos humanos.

Más allá de nuestras acciones globales de D&I, también nos enfocamos en trabajar varias áreas clave.

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El marco de nuestros compromisos

Nuestro enfoque sobre la diversidad y la inclusión se basa en mejorar la diversidad de nuestros equipos y fomentar una cultura inclusiva. Algunas de nuestras acciones clave incluyen: Formación en liderazgo inclusivo para todos los managers; Formación sobre la diversidad y la inclusión en los onboarding de nuevas contrataciones; Integrar la D&I en nuestros procesos clave de recursos humanos. Más allá de nuestras acciones globales de D&I, también nos enfocamos en trabajar varias áreas clave.

Igualdad de género
Historial académico
Personas con discapacidad
LGBTQIA+

Igualdad de género

Nuestros éxitos

Nuestros éxitos

  • Firmar la Ley de Paternidad para poner en marcha iniciativas de apoyo a las madres y padres

  • Comprometernos con la Gender Balance Charter de French Tech para mejorar la representación de género

  • Construir alianzas con asociaciones que invierten en la igualdad de género en tecnología

  • Crear el Grupo de Recursos para Empleados de Igualdad de Género: Women@PayFit

  • Organizar conferencias de concienciación.

  • Desarrollar nuestro proceso de contratación con capacitación en sesgos inconscientes y descripciones de trabajo inclusivas

  • Mejorar nuestra puntuación en el Gender Index a 89/100, que monitorea la brecha salarial 

  • Promover nuestro entorno de trabajo flexible con la política Work From Anywhere

Próximas acciones

Próximas acciones

  • Desarrollar programas de desarrollo profesional y talento que sean inclusivos por diseño

  • Iniciar un programa de tutoría para mujeres para acelerar el desarrollo del liderazgo.

  • Brindar mayor apoyo a los actuales y futuros madres y padres.

  • Continuar reforzando y construyendo sobre nuestros éxitos clave

Historial académico

Nuestros éxitos

Nuestros éxitos

  • Reclutar sin ningún requisito de formación académica predefinida

  • Establecer y cumplir objetivos en torno a la contratación de candidatos sin una maestría

  • Concienciar sobre el valor añadido de tener diversidad de pensamiento y experiencias

  • Concentrarnos en el aporte de valor en lugar del aporte cultural durante el proceso de selección

  • Concienciar a nuestros managers y reclutadores sobre el sesgo inconsciente

Próximas acciones

Próximas acciones

  • Establecer alianzas con organizaciones que ayuden con las oportunidades de capacitación profesional.

  • Continuar con nuestras acciones anteriores y monitorear nuestro progreso para asegurarnos de que estamos contratando equipos con una diversidad de antecedentes académicos.

Personas con discapacidad

Nuestros éxitos

Nuestros éxitos

  • Asegurarnos que el proceso de contratación es accesible y, si es necesario, hacer los cambios convenientes

  • Proporcionar un presupuesto dedicado para que todos los empleados adapten su espacio de trabajo en casa

  • Apoyar a los empleados con discapacidad con material personalizado y ergonómico

  • Identificar un equipo interdepartamental de contactos de discapacidad para apoyo adicional

  • Establecer una asociación externa para ayudar con el proceso de declaración de discapacidad

  • Sensibilizar a través de conferencias sobre experiencias individuales en discapacidad

  • Dar acceso a una plataforma que ofrece apoyo en salud mental y la oportunidad de pedir citas privadas

Próximas acciones

Próximas acciones

  • Comprender mejor las necesidades de discapacidad de los empleados actuales para garantizar la igualdad de oportunidades

  • Capacitar a todos los empleados sobre la inclusión de la discapacidad

  • Continuar el impulso positivo en torno a la inclusión de la discapacidad y ampliar las acciones para abordar la inclusión por diseño

LGBTQIA+

Nuestros éxitos

Nuestros éxitos

  • Crear el Grupo de Recursos para Empleados Pride LGBTQIA+ para reforzar los espacios seguros

  • Compartir una comunicación interna del CEO para  apoyar el Mes del Orgullo

  • Asociarnos con LGBT+ Talents para promover la inclusión en el lugar de trabajo

  • Participe en Tech Changer Club de 50inTech sobre inclusión LGBT+

Próximas acciones

Próximas acciones

  • Seguir desarrollando el grupo de recursos para empleados Pride LGBTQIA+

  • Participar y organizar charlas y cursos de concienciación.

  • Comunicar regularmente para construir la cultura inclusiva y reforzar la política de tolerancia cero a la discriminación.

Nuestros datos

Posición a día de hoy

4

Trabajadores con alguna discapacidad.

29%

Mujeres en cargos directivos

28%

Mujeres en Tecnología

51%

Mujeres trabajando en PayFit

80/100

Índice de igualdad en 2026