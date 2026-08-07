El marco de nuestros compromisos

Nuestro enfoque sobre la diversidad y la inclusión se basa en mejorar la diversidad de nuestros equipos y fomentar una cultura inclusiva. Algunas de nuestras acciones clave incluyen: Formación en liderazgo inclusivo para todos los managers; Formación sobre la diversidad y la inclusión en los onboarding de nuevas contrataciones; Integrar la D&I en nuestros procesos clave de recursos humanos. Más allá de nuestras acciones globales de D&I, también nos enfocamos en trabajar varias áreas clave.