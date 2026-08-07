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Diversidad e inclusión en PayFit
Nuestros compromisos
Nuestro enfoque sobre la diversidad y la inclusión se basa en mejorar la diversidad de nuestros equipos y fomentar una cultura inclusiva. Algunas de nuestras acciones clave incluyen:
Formación en liderazgo inclusivo para todos los managers;
Formación sobre la diversidad y la inclusión en los onboarding de nuevas contrataciones;
Integrar la D&I en nuestros procesos clave de recursos humanos.
Más allá de nuestras acciones globales de D&I, también nos enfocamos en trabajar varias áreas clave.
El marco de nuestros compromisos
Nuestro enfoque sobre la diversidad y la inclusión se basa en mejorar la diversidad de nuestros equipos y fomentar una cultura inclusiva. Algunas de nuestras acciones clave incluyen: Formación en liderazgo inclusivo para todos los managers; Formación sobre la diversidad y la inclusión en los onboarding de nuevas contrataciones; Integrar la D&I en nuestros procesos clave de recursos humanos. Más allá de nuestras acciones globales de D&I, también nos enfocamos en trabajar varias áreas clave.
Igualdad de género
Nuestros éxitos
Firmar la Ley de Paternidad para poner en marcha iniciativas de apoyo a las madres y padres
Comprometernos con la Gender Balance Charter de French Tech para mejorar la representación de género
Construir alianzas con asociaciones que invierten en la igualdad de género en tecnología
Crear el Grupo de Recursos para Empleados de Igualdad de Género: Women@PayFit
Organizar conferencias de concienciación.
Desarrollar nuestro proceso de contratación con capacitación en sesgos inconscientes y descripciones de trabajo inclusivas
Mejorar nuestra puntuación en el Gender Index a 89/100, que monitorea la brecha salarial
Promover nuestro entorno de trabajo flexible con la política Work From Anywhere
Próximas acciones
Desarrollar programas de desarrollo profesional y talento que sean inclusivos por diseño
Iniciar un programa de tutoría para mujeres para acelerar el desarrollo del liderazgo.
Brindar mayor apoyo a los actuales y futuros madres y padres.
Continuar reforzando y construyendo sobre nuestros éxitos clave
Historial académico
Nuestros éxitos
Reclutar sin ningún requisito de formación académica predefinida
Establecer y cumplir objetivos en torno a la contratación de candidatos sin una maestría
Concienciar sobre el valor añadido de tener diversidad de pensamiento y experiencias
Concentrarnos en el aporte de valor en lugar del aporte cultural durante el proceso de selección
Concienciar a nuestros managers y reclutadores sobre el sesgo inconsciente
Próximas acciones
Establecer alianzas con organizaciones que ayuden con las oportunidades de capacitación profesional.
Continuar con nuestras acciones anteriores y monitorear nuestro progreso para asegurarnos de que estamos contratando equipos con una diversidad de antecedentes académicos.
Personas con discapacidad
Nuestros éxitos
Asegurarnos que el proceso de contratación es accesible y, si es necesario, hacer los cambios convenientes
Proporcionar un presupuesto dedicado para que todos los empleados adapten su espacio de trabajo en casa
Apoyar a los empleados con discapacidad con material personalizado y ergonómico
Identificar un equipo interdepartamental de contactos de discapacidad para apoyo adicional
Establecer una asociación externa para ayudar con el proceso de declaración de discapacidad
Sensibilizar a través de conferencias sobre experiencias individuales en discapacidad
Dar acceso a una plataforma que ofrece apoyo en salud mental y la oportunidad de pedir citas privadas
Próximas acciones
Comprender mejor las necesidades de discapacidad de los empleados actuales para garantizar la igualdad de oportunidades
Capacitar a todos los empleados sobre la inclusión de la discapacidad
Continuar el impulso positivo en torno a la inclusión de la discapacidad y ampliar las acciones para abordar la inclusión por diseño
LGBTQIA+
Nuestros éxitos
Crear el Grupo de Recursos para Empleados Pride LGBTQIA+ para reforzar los espacios seguros
Compartir una comunicación interna del CEO para apoyar el Mes del Orgullo
Asociarnos con LGBT+ Talents para promover la inclusión en el lugar de trabajo
Participe en Tech Changer Club de 50inTech sobre inclusión LGBT+
Próximas acciones
Seguir desarrollando el grupo de recursos para empleados Pride LGBTQIA+
Participar y organizar charlas y cursos de concienciación.
Comunicar regularmente para construir la cultura inclusiva y reforzar la política de tolerancia cero a la discriminación.
Nuestros datos
Posición a día de hoy
4
Trabajadores con alguna discapacidad.
29%
Mujeres en cargos directivos
28%
Mujeres en Tecnología
51%
Mujeres trabajando en PayFit
80/100
Índice de igualdad en 2026