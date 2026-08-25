El salario es la retribución que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios laborales. Puede ser de tipo económico o en especie, y se compone de varios conceptos, como el salario base, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales. En otras palabras, el salario es la moneda de cambio en el mercado laboral, y el empresario está obligado a pagarla.

Es importante conocer al detalle todos estos factores ya que inciden directamente en la nómina de los trabajadores. ¿Qué es el salario? ¿Cuál es el salario medio en España? ¿Cuál es el SMI? Por ello, en este artículo explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todas las claves sobre el salario.

¿Qué es el salario?

¿Qué es el salario?

El salario es la retribución económica que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios laborales. Se trata de la cantidad de dinero que el trabajador recibe de su empleador, generalmente de forma periódica, a cambio del trabajo que realiza.

Así mismo, el salario o sueldo, se regula en el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores (ET). En este artículo, se expone la definición de salario:

“La totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo.”

En otras palabras, el salario como definición es la cantidad de dinero que recibe una persona trabajadora de manera regular a cambio de un tiempo de trabajo determinado y siempre de acuerdo con lo explícitamente establecido en un contrato de trabajo . Este documento vigente establece la dependencia laboral entre ambas partes.

Por ello, el salario está formado por dos componentes principales: el salario base y los complementos salariales . El salario base es la cantidad fija que se recibe por la realización del trabajo, mientras que los complementos salariales son cantidades adicionales que se reciben por circunstancias especiales, como la antigüedad, la formación o las condiciones de trabajo.

En definitiva, el pago del sueldo es una obligación del empresario y puede tener lugar de manera mensual, en quincenas, semanalmente o incluso diariamente, dependiendo del convenio colectivo de la empresa o del contrato. De todas formas y según la normativa, no puede exceder de un mes. De hecho, el incumplimiento reiterado de esta obligación puede suponer una de las causas de extinción del contrato de trabajo regulada en el artículo 49 del ET.

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💡Recuerda qué El empresario tiene la obligación de facilitar al trabajador, junto con el salario, un recibo de salarios , que se ajustará al modelo establecido por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

¿Cuáles son las características del salario?

Las principales características del salario son las siguientes:

Se trata de una recompensa directa por el trabajo realizado .

Los pagos se realizan en intervalos regulares , generalmente mensuales, quincenales, semanales o diarios.

Las vacaciones y los permisos retribuidos otorgados se tienen en cuenta al calcular la indemnización del empleado , y no afectan su salario.

Se debe garantizar el salario mínimo interprofesional previsto por la ley.

Algunos salarios pueden incluir una parte adicional al salario base, conocida como " salario en especie ", que implica la retribución en forma de productos o servicios.

¿Qué diferencia hay entre salario, salario base y SMI?

Aunque son conceptos relacionados, no significan lo mismo:

El salario es la retribución en dinero o especie que recibe un trabajador por su trabajo. Es el total bruto que se recibe en la nómina .

El salario base es un concepto fijo de la nómina que no se puede modificar y se establece según se prevea en el convenio colectivo de aplicación. No se pacta, sino que viene determinado en las tablas salariales del convenio, en función de la categoría profesional del empleado. A diferencia del SMI, el salario base no lo establece el Gobierno, sino que se concreta en la negociación del convenio colectivo al que pertenece cada empresa. El salario base viene determinado en la tabla salarial del convenio, estableciendo los mínimos según la dependencia y categoría profesional.

El salario mínimo interprofesional (SMI) es la remuneración total mínima que una empresa paga al trabajador. Se trata de una cantidad fijada anualmente por el Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Estos mínimos salariales se establecen mediante decreto y quedan relfejados en la tabla salarial interprofesional.

💡¿Cuánto es el salario mínimo en España para 2026? Para 2026, el Salario Mínimo Interprofesional ha subido hasta 1.221 euros. Las cantidades vigentes del SMI en 2026 anual quedan, por tanto, así: SMI 2026 año: 17.094 euros.

SMI 2026 mes (14 pagas): 1.221 euros al mes.

SMI 2026 mes (12 pagas): 1.424,50 euros al mes.

SMI 2026 diario: 40,70 euros al día.

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¿Cuáles son los conceptos del salario?

La estructura del sueldo se establece mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual con cada trabajador.

¿De qué está compuesto el salario?

El salario está formado por dos componentes principales: en primer lugar, el "salario base", que remunera el trabajo del empleado en función del tiempo trabajado o la obra realizada; en segundo lugar, los "complementos salariales", que se suman al "salario base" y compensan situaciones o condiciones particulares del trabajador.

Por ello, los principales conceptos salariales son:

Salario base

Complementos salariales

Pagas extraordinarias

Salario en especie

Horas extraordinarias y horas complementarias

Mejoras voluntarias

Existen otras retribuciones que no se consideran salario y son esas cantidades percibidas por el trabajador en concepto de:

Indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social

Los pluses de distancia y transporte

Indemnizaciones correspondientes a traslados

Indemnizaciones correspondientes a suspensiones o despidos

Dietas por alojamiento y manutención

✍️ Recuerda Cuando hablamos de salario, nos referimos a remuneración o sueldo. No existe ninguna diferencia entre sueldo y salario, una pregunta muy frecuente entre nuestros lectores.

¿Cuántos tipos de salario hay?

El concepto de salario ha evolucionado mucho en los últimos años, ya no son única y exclusivamente una cantidad económica. Ahora, existen otros tipos de retribución que acompañan en el sueldo y que son igual de valiosos para los trabajadores, como el salario en especie o el salario emocional .

Se puede distinguir los tipos de salario en función del tipo de trabajo que retribuye el sueldo y la manera en la que se efectúa el pago. A continuación, te lo explicamos:

En función de la prestación que retribuyen:

Salario nominal : Es la cantidad que un empleado recibe por la realización de sus tareas durante la jornada de trabajo. El que sale reflejado en su nómina. El salario nominal permite establecer una idea del nivel o valor real del salario en relación con las tareas desarrolladas, según la tabla salarial y la dependencia jerárquica del puesto.

Salario por unidad de obra: este tipo de sueldo remunera al trabajador atendiendo a la cantidad y calidad de trabajo realizado sin tener en cuenta el tiempo invertido en su realización.

Salario por unidad de tiempo: esta forma de salario, en cambio, paga por cada hora de tiempo transcurrida en las labores propias del trabajo, agrupadas por día, semana, quincena o mes.

Salario mixto: una forma de sueldo intermedia entre el de unidad de obra y el de unidad de tiempo.

En función de cómo se efectúe el pago:

Salario en metálico: Aquel que se paga mediante la moneda legal del país en curso, es decir, en dinero contante y sonante.

Salario en especie: Aquel que se paga mediante otro tipo de bienes no metálicos, como productos, acciones, bonos, alimentos, etc.

¿Cómo realizar el pago del salario?

En realidad, el salario se puede pagar de cualquier forma: en metálico, mediante transferencia bancaria o cheque. No obstante, el sistema de pago deberá tener la aprobación de los representantes de los trabajadores si no se regula de forma específica en el Convenio Colectivo .

Además, la ley prohíbe el pago en efectivo por parte de empresarios de cantidades superiores a 2.500€, por lo que, dependiendo de la cuantía del sueldo, será necesario hacerlo por medios bancarios.

Acreditar el pago de sueldo mediante una nómina

Generar un recibo SEPA para realizar las transferencias de salario

Decidir si hacer la paga del salario a mes vencido o no

Respetar la fecha límite para el pago de la nómina, es muy importante ya que en caso de retraso en el pago de la nómina , la empresa puede recibir sanciones

¿Cuándo se considera retraso en el pago de la nómina?

En España, se considera retraso en el pago de la nómina cuando el empresario no paga el salario al trabajador en la fecha establecida en el contrato de trabajo. Según la normativa española, el empresario tiene un plazo de 30 días naturales para pagar la nómina al trabajador . Si el empresario no paga el salario dentro de este plazo, se considera que ha incumplido el contrato de trabajo.

Por lo tanto, podemos exponer que en la fecha límite para el pago de la nómina no se ha especificado una fecha cerrada. No obstante, y por costumbre en España, es común que el pago de salarios se realice entre los días 20 y 5 de cada mes , pero estas fechas pueden variar de una empresa a otra, previo acuerdo con el trabajador.

¿Pueden tus trabajadores pedir un adelanto en nómina?

El anticipo de nómina, o adelanto en nómina, es un derecho de todos los trabajadores, recogido en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, el trabajador puede solicitar el adelanto de nómina por motivos excepcionales, como una necesidad económica urgente o una situación imprevista. El adelanto se suele conceder por un importe máximo del 90% del salario que el trabajador ha percibido por el trabajo ya realizado.

En definitiva, el salario es un elemento fundamental en el mercado laboral. Es la retribución que recibe el trabajador por su trabajo, y es el medio que le permite satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

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