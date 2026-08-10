En el mundo empresarial, la estructura organizativa es fundamental para el funcionamiento y el éxito de una empresa. El organigrama empresarial es una representación gráfica de la estructura jerárquica y funcional de una empresa, que muestra las relaciones entre los diferentes departamentos, equipos y posiciones dentro de la empresa. En este artículo, exploraremos el concepto de organigrama empresarial, su importancia, cómo crearlo y sus diferentes tipos.

¿Qué es un organigrama empresarial?

¿Qué es un organigrama empresarial?

El organigrama empresarial es una herramienta visual esencial para comprender la estructura y la jerarquía dentro de una empresa. Proporciona una representación clara y concisa de cómo se divide el trabajo, cómo se toman las decisiones y cómo se comunican las responsabilidades dentro de la empresa.

Por lo tanto, alguna vez te has hecho la pregunta de…¿un organigrama empresarial qué es? Pues bien, un organigrama empresarial y su definición es la siguiente: un organigrama es un diagrama que muestra las posiciones, departamentos y niveles jerárquicos dentro de una empresa. Principalmente, se utiliza para ilustrar la estructura organizativa y las relaciones de autoridad y responsabilidad entre los diferentes roles de equipo dentro de la empresa.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar un organigrama empresarial?

Claridad y transparencia: Un organigrama empresarial proporciona una visión clara de la estructura organizativa, lo que facilita la comprensión de cómo encajan las diferentes partes de la organización.

Comunicación eficiente: Al mostrar las relaciones jerárquicas y funcionales, el organigrama ayuda a los empleados a comprender a quién deben reportar y a quién pueden acudir para obtener apoyo y orientación.

Identificación de brechas: Un organigrama permite identificar brechas en la estructura organizativa, como posiciones duplicadas o áreas sin supervisión adecuada.

Toma de decisiones informada: Al conocer las diferentes funciones y responsabilidades, los líderes pueden tomar decisiones más informadas y asignar recursos de manera efectiva.

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¿Qué tipos de organigramas existen?

Existen varios tipos de organigramas empresariales, cada uno con sus propias características y usos específicos. Algunos de los tipos más comunes son los siguientes:

1️⃣ Organigrama jerárquico, piramidal o tradicional: Es el organigrama más común, donde las relaciones de autoridad se representan de arriba hacia abajo en una estructura piramidal. Este tipo de organigrama muestra claramente la cadena de mando y las líneas de reporte.

En la cima se encuentra el director ejecutivo o presidente, seguido por los niveles de gerentes, supervisores, y finalmente, los empleados de base.

⚠️ Recuerda qué… Esta estructura, caracterizada por su forma piramidal, facilita la comprensión de los roles y responsabilidades de cada miembro de la empresa, desde el director ejecutivo en la cúspide hasta los empleados de base. Sin embargo, para que este tipo de organigrama funcione de manera efectiva, es esencial que los managers eviten caer en la trampa de sentirse superiores o distantes del resto del equipo y tener en cuenta las claves para ser un buen manager.

2️⃣ Organigrama estructural o funcional: En este tipo de organigrama, los empleados y departamentos se agrupan según sus funciones o áreas de especialización. Por ejemplo, puede haber un grupo para ventas, otro para marketing, otro para finanzas, entre otros.

Este tipo de organigrama resalta las distintas áreas de trabajo y puede ser útil para visualizar cómo se organizan los recursos humanos y las responsabilidades en cada departamento.

3️⃣ Organigrama matricial: Este organigrama combina elementos del organigrama jerárquico y el funcional. Se utiliza cuando hay una necesidad de trabajar en proyectos o tareas específicas que requieren la colaboración de empleados de diferentes departamentos. Cada empleado puede tener dos o más jefes, uno de su departamento funcional y otro del proyecto específico en el que está trabajando.

4️⃣ Organigrama circular: En lugar de la típica estructura piramidal, este tipo de organigrama utiliza círculos concéntricos para representar diferentes niveles jerárquicos.

El tamaño del círculo puede variar según la importancia del nivel dentro de la organización. Este tipo de organigrama busca enfatizar la colaboración y la participación equitativa de los empleados.

5️⃣ Organigrama horizontal o plano: En este caso, no hay una jerarquía vertical pronunciada. La estructura es más plana, con menos niveles de gestión.

Se busca fomentar una cultura de comunicación abierta y participativa, donde los empleados tengan más autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones.

6️⃣ Organigrama vertical: El organigrama vertical de una empresa ilustra una estructura organizativa lineal, desde la parte superior hacia la inferior, donde la jerarquía de autoridad se distribuye en forma de cascada. En la cúspide del organigrama se sitúa el líder del equipo, quien tiene bajo su responsabilidad diversas áreas que se ubican en niveles inferiores, siguiendo este orden descendente.

A continuación, te dejamos con un organigrama vertical como ejemplo:

7️⃣ Organigrama de equipo: Este tipo de organigrama se enfoca en los equipos y grupos de trabajo más que en las posiciones jerárquicas individuales.

Es útil en organizaciones con enfoque en proyectos y colaboración en equipo, donde los miembros del equipo tienen roles más importantes que las jerarquías tradicionales.

8️⃣ Organigrama virtual o en red: Este tipo de organigrama se utiliza en organizaciones descentralizadas o virtuales, donde los empleados pueden trabajar desde diferentes ubicaciones geográficas.

La estructura se asemeja a una red, con conexiones entre los empleados y las unidades, en lugar de una jerarquía estricta.

Cada tipo de organigrama tiene sus ventajas y desventajas, y la elección del más adecuado dependerá del tipo de empresa, su cultura organizacional y sus objetivos específicos. Es posible que una empresa utilice diferentes tipos de organigramas según las áreas de trabajo o proyectos que maneje.

¿Cómo hacer un organigrama empresarial?

Crear un organigrama empresarial puede parecer un proceso complicado, pero siguiendo algunos pasos clave, puedes diseñar uno de manera efectiva. Aquí te damos una guía paso a paso para hacerlo correctamente:

Identifica los roles y departamentos principales de tu empresa. Determina las relaciones de autoridad y responsabilidad entre los diferentes roles. Organiza los roles en una estructura jerárquica clara y lógica. Utiliza software o herramientas de diagramación para crear el organigrama. Revisa y ajusta el organigrama a medida que la empresa evolucione y crezca.

En términos generales, aunque ya tengas definido el organigrama empresarial; este es una herramienta dinámica que puede evolucionar con el tiempo para adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa.

¿Cuál es el modelo de organigrama empresarial efectivo?

Un modelo de organigrama empresarial efectivo debe adaptarse a las necesidades y objetivos específicos de cada empresa. Sin embargo, algunos elementos clave a considerar incluyen:

Claridad en las líneas de autoridad y responsabilidad.

Comunicación fluida y eficiente entre los diferentes niveles jerárquicos.

Flexibilidad para adaptarse a los cambios organizativos.

Equilibrio adecuado entre la centralización y la descentralización del poder.

💡 ¿Sabes qué? Estos elementos son clave en un organigrama empresarial: Nombres y títulos de los roles y posiciones, líneas que muestran las relaciones de autoridad y responsabilidad. Además de símbolos o íconos que representan los diferentes niveles jerárquicos.

¿Cuál es el papel del organigrama en la gestión de recursos humanos?

El organigrama empresarial desempeña un papel crucial en la gestión de recursos humanos, ya que ayuda a:

Identificar las necesidades de contratación y estructurar los procesos de reclutamiento.

Asignar responsabilidades y tareas de manera clara.

Facilitar la comunicación y la colaboración entre los empleados.

Identificar y abordar posibles brechas de habilidades y capacitación.

En definitiva, el organigrama empresarial es una herramienta esencial para comprender la estructura y las relaciones dentro de una organización. Proporciona claridad, promueve la comunicación efectiva y ayuda en la toma de decisiones informada. Al crear un organigrama, es importante adaptarlo a las necesidades específicas de la empresa y revisarlo periódicamente para garantizar su relevancia.

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