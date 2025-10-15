Ausencias y vacaciones

¿Quieres simplificar la gestión de vacaciones y ausencias de tus empleados ? Con PayFit disfruta de la configuración automática de ausencias en función del convenio colectivo de tu empresa.

Gestionar ausencias con PayFit
Vista de la función Vacaciones y ausencias
Gestión de ausencias
Espacio de empleado
Derechos de validación e impacto en nómina

Gestión de ausencias

PayFit tiene en cuenta todo tipo de ausencias laborales según cada convenio colectivo y las refleja inmediatamente en las nóminas.

Cálculo de ausencias y vacaciones automático.

¡Despídete del excel ! PayFit se encarga de hacer los cálculos relativos a las ausencias de los empleados : días por disfrutar, días devengados, cobro de días por baja médica, ¡y mucho más !

Gestiona todo tipo de ausencias.

Con PayFit, podrás gestionar todas las ausencias contempladas en tu convenio colectivo. Desde el Espacio de Empleado, tu equipo podrá seleccionar el motivo de su ausencia : vacaciones, permiso retribuido, teletrabajo...

Reflejo en nómina

Tan pronto como el manager haya aprobado la solicitud de ausencia, esta quedará reflejada en la nómina del empleado. ¡Consúltala al momento para ver los cambios !

Espacio de empleado

Tus empleados podrán solicitar sus ausencias y vacaciones de forma autónoma

Solicitud de ausencias y vacaciones

Todos los empleados pueden solicitar sus ausencias y vacaciones directamente desde su Espacio de Empleado. Si hay un cambio de planes, también podrán modificarlas o cancelarlas con autonomía.

Visibilidad sobre días disponibles de vacaciones

Se acabaron las preguntas sobre las vacaciones disponibles. Desde el Espacio de Empleado, tus trabajadores tendrán completa visibilidad sobre el saldo de días disponibles y los días ya disfrutados.

Historial de vacaciones y ausencias

Desde el Espacio de Empleado, los trabajadores podrán ver el historial de todas sus solicitudes de permisos y ausencias. También podrán ver el estado de cada solicitud, como por ejemplo : pendiente de validación, validado, cancelado y/o rechazado.

Calendario de ausencias del equipo

Si lo deseas, tus empleados podrán ver los permisos y ausencias de otros miembros en el calendario de ausencias. Como manager, este panel te aportará visibilidad para la organización del equipo en periodos de vacaciones.

Derechos de validación e impacto en nómina

Delega la gestión y validación de ausencias a los managers de tu equipo

Siendo manager podrás validar las solicitudes de permisos y ausencias

Los managers recibirán las solicitudes de permisos y ausencias de los miembros de su equipo. Podrán ver las fechas solicitadas, el motivo y el tipo de ausencia. Luego, podrán decidir validar o rechazar la solicitud.

Justificación en caso de rechazo de la solicitud

¿Imposible cuadrar los días que te solicitaban ? No te preocupes, los managers podrán decidir rechazar una solicitud de ausencia y dejar un comentario explicando su decisión si así lo desean.

Una visión global sobre todas las ausencias del equipo

De forma muy rápida y simple podrás ver en el panel de calendario los días de vacaciones y ausencias de todos tus empleados y compañeros de equipo. Con un vistazo sabrás quien está trabajando y quién no.

Descubre todas nuestras funcionalidades

Puedes confiar solamente en nuestra solución para la generación de nóminas o confiar también en todos nuestros servicios de RRHH : ausencias, vacaciones, gastos de empresas y otros procesos para la gestión de equipos.

Gestión de nóminas
Espacio 1 : 1
Control horario
Gastos de empresa
Gestión de equipos