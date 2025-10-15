¿Conoces empresas que aún gestionan sus nóminas a mano ? Háblales de PayFit y gana 500€.
Ausencias y vacaciones
¿Quieres simplificar la gestión de vacaciones y ausencias de tus empleados ? Con PayFit disfruta de la configuración automática de ausencias en función del convenio colectivo de tu empresa.
PayFit tiene en cuenta todo tipo de ausencias laborales según cada convenio colectivo y las refleja inmediatamente en las nóminas.
Cálculo de ausencias y vacaciones automático.
¡Despídete del excel ! PayFit se encarga de hacer los cálculos relativos a las ausencias de los empleados : días por disfrutar, días devengados, cobro de días por baja médica, ¡y mucho más !
Gestiona todo tipo de ausencias.
Con PayFit, podrás gestionar todas las ausencias contempladas en tu convenio colectivo. Desde el Espacio de Empleado, tu equipo podrá seleccionar el motivo de su ausencia : vacaciones, permiso retribuido, teletrabajo...
Reflejo en nómina
Tan pronto como el manager haya aprobado la solicitud de ausencia, esta quedará reflejada en la nómina del empleado. ¡Consúltala al momento para ver los cambios !
Tus empleados podrán solicitar sus ausencias y vacaciones de forma autónoma
Solicitud de ausencias y vacaciones
Todos los empleados pueden solicitar sus ausencias y vacaciones directamente desde su Espacio de Empleado. Si hay un cambio de planes, también podrán modificarlas o cancelarlas con autonomía.
Visibilidad sobre días disponibles de vacaciones
Se acabaron las preguntas sobre las vacaciones disponibles. Desde el Espacio de Empleado, tus trabajadores tendrán completa visibilidad sobre el saldo de días disponibles y los días ya disfrutados.
Historial de vacaciones y ausencias
Desde el Espacio de Empleado, los trabajadores podrán ver el historial de todas sus solicitudes de permisos y ausencias. También podrán ver el estado de cada solicitud, como por ejemplo : pendiente de validación, validado, cancelado y/o rechazado.
Calendario de ausencias del equipo
Si lo deseas, tus empleados podrán ver los permisos y ausencias de otros miembros en el calendario de ausencias. Como manager, este panel te aportará visibilidad para la organización del equipo en periodos de vacaciones.
Delega la gestión y validación de ausencias a los managers de tu equipo
Siendo manager podrás validar las solicitudes de permisos y ausencias
Los managers recibirán las solicitudes de permisos y ausencias de los miembros de su equipo. Podrán ver las fechas solicitadas, el motivo y el tipo de ausencia. Luego, podrán decidir validar o rechazar la solicitud.
Justificación en caso de rechazo de la solicitud
¿Imposible cuadrar los días que te solicitaban ? No te preocupes, los managers podrán decidir rechazar una solicitud de ausencia y dejar un comentario explicando su decisión si así lo desean.
Una visión global sobre todas las ausencias del equipo
De forma muy rápida y simple podrás ver en el panel de calendario los días de vacaciones y ausencias de todos tus empleados y compañeros de equipo. Con un vistazo sabrás quien está trabajando y quién no.