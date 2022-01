Sin embargo, más allá de los gastos profesionales existen otro tipo de gastos adicionales que todas las empresas deben asumir. Es esencial tener un control del dinero que sale de la empresa y a qué se destina.

Gastos fijos

Los gastos fijos son aquellos que se caracterizan porque:

No se pueden dejar de pagar durante la actividad empresarial;

no varían en función de la producción del negocio.

Un ejemplo de gastos fijos son los gastos de explotación.

Gastos variables

Los gastos variables, por el contrario, son aquellos que sí dependen de la producción de tu empresa, es decir, cambiarán si produces más o menos de lo habitual.

Un ejemplo de gasto variable podría ser los gastos extraordinarios, aquellos que no sean habituales ni esperados y que se produzcan a raíz de la actividad empresarial dentro de la compañía.

Más allá de los tipos de gastos existentes es esencial conocer si los gastos que tiene la empresa son gastos deducibles o gastos no deducibles.

Los primeros, son aquellos gastos que puedan restarse a los ingresos brutos para que el total que se paga a Hacienda sea menor, suponiendo esto un “ahorro” en el importe de los impuestos.

Los gastos no deducibles, por contra son aquellos gastos que no se pueden descontar para el cálculo de la base imponible sobre la cual se pagarán los impuestos ya que no están directamente relacionados con la actividad de la empresa.