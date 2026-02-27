Los seguros sociales en España son fundamentales para proteger a los trabajadores ante situaciones como enfermedades, accidentes laborales, desempleo o jubilación. Los modelos RNT (Relación Nominal de Trabajadores) y RLC (Relación de Liquidación de Cotizaciones) son documentos cruciales en la administración de la Seguridad Social en España, especialmente en lo que respecta a la gestión de nóminas y los seguros sociales de los trabajadores. A través de estos documentos, las empresas reportan y contribuyen a la Seguridad Social las cotizaciones correspondientes a sus empleados, incluyendo la inscripción de la empresa en la Seguridad Social , el alta en la Seguridad Social de nuevos trabajadores y las asignaciones a los diferentes grupos de cotización según la categoría profesional y el tipo de trabajo realizado.

Estos documentos son esenciales para que las empresas cumplan con sus obligaciones de cotización a la Seguridad Social, asegurando que tanto las contribuciones de los empleadores como de los empleados sean procesadas correctamente. Aunque los nombres han cambiado y los procesos se han digitalizado, la esencia de su función sigue siendo crítica: proporcionar una estructura clara y reglamentada para el reporte y pago de las cotizaciones sociales, vital para el mantenimiento de los derechos laborales y las prestaciones sociales de los trabajadores.



¿Qué es el TC1 y TC2? ¿Qué diferencia hay entre TC1 y TC2? En el artículo de hoy, te contamos todo lo que necesitas sobre los modelos RLC y RNT.

¿Qué son los modelos TC1 y TC2 en la gestión de nóminas?

Como ya hemos dicho, los modelos TC1 y TC2 son documentos fundamentales en la gestión de las nóminas y seguros sociales en España, aunque actualmente se conocen con los nombres de RLC (Relación de liquidación de cotizaciones) y RNT (Relación nominal de trabajadores) desde su actualización en 2015.

Estos formularios son esenciales para el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, asegurando que las cotizaciones sociales de los trabajadores se manejen correctamente.

ℹ️ Recuerda que si aún no sabes cómo darte de alta en la seguridad social, puedes consultar nuestro siguiente artículo .

A continuación, te enseñaremos el TC1 y TC2 mediante ejemplos.

¿En qué consiste el TC1 y cuál es su función?

Entonces…¿Qué es el TC1? El TC1, oficialmente conocido como RLC (Relación de liquidación de cotizaciones) desde su actualización en 2015, es un formulario utilizado por las empresas para declarar y resumir el total de las cotizaciones sociales que deben a la Seguridad Social por todos sus empleados.

El TC1 o RLC incluye tanto las contribuciones de la empresa como las que se retienen de los salarios de los empleados. Esta suma total refleja las obligaciones de la empresa respecto a las cotizaciones por contingencias comunes, desempleo, formación profesional y otros conceptos que son esenciales para el mantenimiento de los derechos laborales y las prestaciones sociales.

Esencialmente, el TC1 es el documento que sintetiza la información de todas las nóminas de la empresa en un periodo dado, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y sociales de manera eficiente y centralizada. Su correcta presentación es fundamental para evitar sanciones y asegurar que los empleados disfruten de sus beneficios y protecciones legales adecuadamente.

¿Y qué es el TC2 o RNT?

Y entonces…¿El TC2 qué es? El RNT (Relación nominal de trabajadores) o documento TC2, es un formulario utilizado por las empresas para detallar las bases de cotización de cada uno de sus empleados, así como para informar sobre las altas y bajas de los trabajadores durante un periodo determinado.

El RNT es esencial para asegurar que todas las cotizaciones sociales de los empleados se calculen correctamente y se reporten a la Seguridad Social. Incluye información individualizada por cada trabajador, como el salario, las deducciones aplicables y las contribuciones por seguros sociales. Este nivel de detalle en el TC2 ayuda a la Seguridad Social a verificar que los empleados están adecuadamente cubiertos en términos de beneficios y prestaciones laborales, como la salud, el desempleo y las pensiones.

Por lo tanto, el RNT no solo facilita la gestión transparente y eficiente de las nóminas por parte de los empleadores, sino que también asegura la protección de los derechos de los trabajadores al garantizar que sus cotizaciones se gestionen de manera adecuada.

¿Cuáles son las diferencias entre el TC1 y el TC2?

Los modelos TC1 y TC2, aunque ambos relacionados con la gestión de cotizaciones sociales a la Seguridad Social en España, tienen propósitos y contenidos distintos:

TC1 (ahora RLC - Relación de Liquidación de Cotizaciones): Este modelo resume el total de las cotizaciones sociales que la empresa debe pagar a la Seguridad Social. Incluye tanto las contribuciones empresariales como las retenciones de los empleados.

TC2 (ahora RNT - Relación Nominal de Trabajadores): Este modelo proporciona un detalle de las cotizaciones de cada empleado individualmente, incluyendo las bases de cotización, así como las altas y las bajas de los trabajadores durante el período de cotización.

¿Qué datos deben incluir los modelos TC1 y TC2?

El RLC es un documento que resume el total de las cotizaciones sociales que una empresa debe a la Seguridad Social, abarcando conceptos como contingencias comunes, desempleo y formación profesional. Este modelo incluye tanto las contribuciones que la empresa debe realizar por sí misma como las deducciones que se realizan del salario de los trabajadores.

Por otro lado, el RNT proporciona un detallado desglose de las bases de cotización de cada empleado de forma individual, incluyendo las cotizaciones específicas por diferentes tipos de contingencias. Además, este documento registra las altas y bajas de empleados dentro de la empresa durante el periodo de cotización, ofreciendo una visión clara y precisa de la actividad laboral y sus correspondientes responsabilidades fiscales y sociales.

¿Cuándo hay que presentar los TC1 y TC2?

La presentación de los TC1 y TC2 debe realizarse mensualmente.

Con la implementación del sistema RED y la digitalización de estos procesos, las empresas deben enviar estos datos cada mes, generalmente antes del último día del mes siguiente al que corresponden las cotizaciones. Por ejemplo, las cotizaciones de enero deben ser reportadas a más tardar el último día de febrero.

¿Qué pasa si no presentas los TC1 y TC2 en tiempo y forma?

No cumplir con la presentación de los TC1 y TC2 (ahora RLC y RNT) puede llevar a varias consecuencias negativas para la empresa:

Sanciones y recargos: La empresa puede enfrentar sanciones económicas y recargos por la presentación tardía. Estos recargos dependen del tiempo de retraso en el pago. Inspecciones y auditorías: La falta de cumplimiento puede desencadenar inspecciones por parte de la Seguridad Social, lo que puede resultar en auditorías más exhaustivas y posibles penalizaciones adicionales. Impacto en los trabajadores: El no realizar las cotizaciones correctamente puede afectar los derechos de los trabajadores a recibir prestaciones de la Seguridad Social, como desempleo, pensiones y atención médica.

En otras palabras, el TC1 o RLC no solo es un requisito legal, sino que también juega un papel vital en el mantenimiento de un sistema de seguridad social robusto y confiable, asegurando que todos los trabajadores estén debidamente cubiertos y que las empresas contribuyan justamente al sistema.

