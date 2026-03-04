El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) grava los sueldos y otros ingresos que se reciben en forma de renta durante el año natural. En otras palabras, aquellos que están sujetos a la tributación del IRPF en nómina en España deben realizar pagos mensuales por medio de retenciones, las cuales se ajustarán en la declaración anual para garantizar que el contribuyente abone la cantidad justa, ni más ni menos de lo que le corresponde.

No obstante, es importante mencionar que existen situaciones y contratos específicos en los cuales se aplica una retención mínima de IRPF. En el artículo de hoy, te detallaremos todo sobre el mínimo de IRPF en nómina.

¿Cuál es el mínimo de IRPF en nómina? ¿Cuál es el mínimo de IRPF en nómina? ¿En qué situaciones se activa el mínimo de IRPF en nómina? ¿Cómo funcionan las retenciones?

¿Cuál es el mínimo de IRPF en nómina?

Pues bien, como ya sabemos, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un impuesto directo que grava la renta de las personas físicas residentes en España, tanto nacionales como extranjeras. Y este se calcula sobre la base de la renta del contribuyente, que se compone de la suma de todos sus rendimientos, ganancias patrimoniales y plusvalías patrimoniales.

Por lo tanto, la retención del IRPF es el porcentaje de la renta que se retiene en la nómina del trabajador y que se ingresa directamente en la Agencia Tributaria. En otras palabras, la cantidad retenida se deduce de la cuota íntegra del IRPF que el trabajador debe pagar en su declaración de la renta.

Entonces… ¿cuál es el porcentaje mínimo de IRPF en nómina? Pues bien, la retención mínima del IRPF es del 2%, y se aplica a los contratos de duración inferior a un año, entre otros.

Modelo de nómina - Excel Descárgate gratis la plantilla

¿En qué situaciones se activa el mínimo de IRPF en nómina?

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el IRPF mínimo en nómina se aplicará en contratos de trabajo temporal , prácticas y acuerdos con becarios que tengan una duración inferior a un año. Si la persona contribuyente, además de tener uno de estos contratos, recibe ingresos de otro pagador, se aconseja solicitar un aumento en la retención mínima del IRPF.

No hacerlo podría llevar a que, al realizar la próxima declaración de impuestos, la persona tenga que abonar a Hacienda. Dado que las empresas no coordinan entre sí la distribución de porcentajes a lo largo del año, esta medida es crucial para garantizar un resultado favorable en la devolución de impuestos.

¿Cómo funcionan las retenciones?

El funcionamiento de las retenciones, que abarca el mínimo de retención del IRPF se basa en unas escalas de tramos establecidas anualmente por la Agencia Tributaria. Estas escalas experimentan un aumento gradual y se acumulan de manera progresiva. En otras palabras, no se asigna un porcentaje fijo a un monto específico de ingresos; en cambio, se suman los porcentajes correspondientes a los tramos anteriores.

A continuación, te proporcionamos una tabla que detalla los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes al año 2025. Es esencial recordar que el IRPF sigue un sistema progresivo, lo que implica que aumenta conforme aumenta el nivel de ingresos. Además, los porcentajes se aplican de forma escalonada según diferentes franjas de ingreso, no sobre el total de la renta.

Es relevante señalar que estas cifras son susceptibles de cambio, ya que están supeditadas a los ajustes que se realicen en los Presupuestos Generales del Estado .

Por lo tanto:

Así mismo y como puedes observar, la determinación del mínimo de retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se rige por tablas de tramos actualizados anualmente por la Agencia Tributaria. Este mínimo varía según la naturaleza del contrato y la duración del mismo. La comprensión de estos mínimos es esencial para los contribuyentes, ya que influyen directamente en los pagos mensuales y en la regularización anual de la declaración de impuestos. En cualquier caso, para obtener información precisa sobre cuánto es el mínimo de retención del IRPF en situaciones específicas, se aconseja consultar las normativas fiscales vigentes o buscar asesoramiento profesional, considerando siempre las posibles variaciones derivadas de los Presupuestos Generales del Estado.

PayFit es un software de gestión de nóminas y recursos humanos diseñado para simplificar y automatizar los procesos relacionados con la administración de personal. Esta herramienta ofrece a las empresas una solución eficiente para gestionar aspectos como la nómina, las cotizaciones sociales, los informes y la documentación laboral de manera centralizada.

💻 ¡No lo dudes más! Y solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y lleva la transformación digital de tu empresa a otro nivel.