Quizás, alguna vez, durante una entrevista de trabajo te han mencionado el contrato 410, también se conoce como contrato de interinidad pero, realmente, no sabes bien cuál es su propósito. ¡Sigue leyendo! Ya que, en este artículo profundizamos sobre el contrato de trabajo modelo 410 y los cambios que ha sufrido tras la Reforma Laboral.

El contrato 410 es un documento oficial utilizado para acceder a un empleo en una empresa. Es uno de los tipos de contrato de trabajo que existen en el mercado laboral español. Se trata de un contrato de interinidad, una figura comúnmente utilizada para cubrir situaciones temporales, como bajas laborales o vacantes por tiempo limitado. La legislación establece que el trabajador o trabajadora contratado bajo esta modalidad podrá desempeñar sus funciones durante un periodo determinado, según lo establecido en el decreto regulador de contratos de duración determinada.

¿Qué es el contrato 410? ¿Cuáles son las características del contrato 410? ¿Sabes si el contrato 410 tiene duración máxima? ¡No te preocupes! En el post de hoy, explicaremos a los empresarios y a los departamentos de RRHH todo lo necesario sobre el contrato 410.

¿Qué es el contrato 410?

¿Qué es el contrato 410?

El contrato 410, también conocido como contrato de interinidad, es un tipo de contrato laboral que se aplica a trabajadores que realizan una jornada de trabajo menor a la de un contrato a tiempo completo. Esta modalidad de contratación está diseñada específicamente para situaciones donde el empleador podrá cubrir puestos durante un periodo determinado, según lo establecido en el artículo correspondiente del decreto legislativo que regula el empleo de duración determinada.

Este modelo de contrato viene regulado en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores , en el cual nos expone que el contrato de interinidad se utiliza principalmente para sustituir a un trabajador o trabajadora que tiene derecho a reserva de su puesto de trabajo, como en el caso de bajas laborales. El decreto establece que el empleador podrá utilizar esta modalidad de contratación temporal para la sustitución durante el periodo en que se mantenga la ausencia. Además, también podrá ser utilizado para completar la jornada reducida de otro trabajador cuando esta reducción esté justificada por causas legalmente establecidas o reguladas en el convenio colectivo.

El contrato de interinidad, o contrato 410, ofrece ventajas tanto para los empleadores como para los trabajadores. Por un lado, permite a las empresas cubrir rápidamente vacantes temporales sin necesidad de realizar extensos procesos de selección. Según el decreto regulador, la empresa podrá formalizar este tipo de contratos laborales para garantizar la continuidad del empleo durante el periodo de ausencia. Por otro lado, resulta atractivo para aquellos trabajadores y trabajadoras que buscan empleos temporales con una duración determinada en el mercado laboral.

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¿Cuáles son las características del contrato 410?

El contrato de interinidad es un tipo de contrato laboral que se utiliza para cubrir temporalmente la ausencia de un trabajador. A continuación, te presentamos las principales características del tipo de contrato 410:

Derechos laborales: Los trabajadores contratados bajo esta modalidad tienen los mismos derechos que el resto, conocido como los derechos del trabajador . Esto incluye vacaciones retribuidas durante 30 días, permisos y otras formas de protección contempladas en la ley.

Bonificaciones para la empresa: El contrato de interinidad puede otorgar bonificaciones a la empresa en ciertas situaciones, como en casos de excedencia por cuidado de algún familiar, maternidad/paternidad, víctimas de violencia de género, discapacidad temporal o procesos de formación del personal.

Salario: El interino percibe el salario estipulado por el convenio colectivo que corresponde al nivel profesional del titular que está relevando, independientemente de las funciones asignadas.

Período de prueba: Si se establece un período de prueba, este no puede exceder los dos meses o seis meses en el caso de técnicos titulados. Sin embargo, si el contrato de interinidad tiene una duración inferior a seis meses, el período de prueba no debe superar un mes.

Sin derecho a ocupar el puesto: El interino no tiene derecho a ocupar el puesto laboral si el titular no se reincorpora , ya que la empresa tiene la potestad de decidir a quién contratar para el cargo. Tampoco puede convertirse en un contrato indefinido bajo estas circunstancias.

Jornada laboral: La jornada correspondiente para la interinidad es a tiempo completo, a menos que el trabajador sustituido esté contratado a tiempo parcial, en cuyo caso la cobertura será para un puesto de jornada parcial o cuando se sustituye a alguien que cuida a un familiar. El artículo correspondiente del decreto establece que el empleador podrá adaptar la jornada del contrato temporal a las necesidades específicas de la sustitución durante el periodo que dure la contratación.

En definitiva, este tipo de contrato tiene como objetivo promover la contratación estable y así, reducir la temporalidad en el mercado laboral. Además, es importante tener en cuenta que las características del contrato 410 pueden variar según las condiciones específicas que se establezcan en cada contrato.

💡 Recuerda qué... El código del contrato 410 se emplea para la contratación temporal de trabajadores, y en este caso, se trata del contrato de interinidad con duración determinada a tiempo completo. Si la jornada laboral fuera a tiempo parcial, se utilizará el contrato 510 .

¿Cuál es la duración del contrato 410?

En la actualidad, la duración máxima permitida por la ley para los contratos de interinidad varía según el motivo de la contratación. Se estipula que la duración del contrato temporal sea igual a la ausencia del trabajador o trabajadora al que se está sustituyendo, con un límite de tiempo máximo de tres años. El decreto regulador establece que el empleador podrá mantener este tipo de contrato laboral durante todo el periodo en que persista la causa que motivó la sustitución, siempre dentro del marco del empleo de duración determinada.

En el caso de ausencias con reserva de puestos, el contrato de interinidad puede extenderse durante el tiempo necesario hasta que el empleado titular regrese a sus funciones laborales o hasta que el contrato del mismo empleado finalice.

Es importante destacar que el límite máximo de duración de tres años puede ser prorrogado mediante convenio colectivo si existe una causa justificada para ello.

✍️ Recuerda que… El contrato 410, o contrato de prácticas, no puede celebrarse con trabajadores que ya hayan desempeñado el mismo puesto en la empresa mediante un contrato de prácticas anterior, aunque haya pasado el tiempo máximo legal. Es decir, una persona solo puede firmar un contrato 410 para un mismo puesto y titulación una vez por empresa, lo que evita que se utilice esta modalidad de forma reiterada para el mismo trabajador y puesto.

¿Qué dice la Reforma Laboral sobre el contrato 410?

En la nueva ley de reforma laboral, que entró en vigor el 30 de marzo de 2022, se modificó la regulación del contrato de interinidad, el cual era ampliamente utilizado por los empleadores como una opción para la temporalidad en los contratos laborales. El nuevo decreto establece condiciones más estrictas bajo las cuales el empleador podrá recurrir a esta modalidad de contratación, limitando su uso a situaciones genuinas de sustitución. Esta modificación busca reducir la precariedad laboral que a menudo resultaba perjudicial para los trabajadores y trabajadoras, ya que les otorgaba menos estabilidad y seguridad en el empleo durante periodos prolongados.

A continuación, trataremos el contrato 410 en relación a la sustitución de bajas por incapacidad y a las vacaciones de otra persona trabajadora.

¿Y qué ocurre con la sustitución de bajas por incapacidad?

Para cubrir este tipo de situaciones, se emplea el contrato de sustitución del trabajador con reserva del puesto de trabajo, ya que cumple con el requisito de reemplazar a un empleado cuyo contrato ha sido suspendido y tiene derecho a la reserva de su puesto. Según el artículo correspondiente del decreto, el empleador podrá formalizar este tipo de contratación temporal especificando claramente el motivo y la duración prevista. No obstante, es imprescindible que se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la razón de la sustitución, garantizando así la transparencia en el proceso laboral durante todo el periodo que dure el empleo de duración determinada.

¿Y para cubrir las vacaciones de otra persona trabajadora?

Para cubrir las vacaciones de otro empleado, se deberá realizar un contrato por circunstancias de la producción. Aunque la actividad sea normal para la empresa esta contratación temporal se justifica por el "desajuste temporal en el empleo estable disponible" que generan las sustituciones derivadas de las vacaciones anuales del personal.

En definitiva y aunque, la nueva normativa no especifica que el empleado que ocupe el puesto de trabajo deba tener la misma categoría y nivel salarial que el sustituido, se entiende que se seguirá lo establecido por la regulación actual.

¿Cuándo finaliza el contrato 410?

La finalización del contrato 410, también conocido como contrato de interinidad, marca el término de una etapa laboral de duración determinada. Este tipo de contrato, utilizado para cubrir vacantes temporales en una empresa, finaliza:

Por la reincorporación del trabajador ausente , ya sea por el final de su baja laboral o su recuperación, sin necesidad de un preaviso para terminarlo .

Por finalización de la reserva del puesto y el trabajador, por cualquier motivo, no se reincorpora. En esta situación, al finalizar la reserva del puesto de trabajo, también concluye la causa del contrato de interinidad. Por lo tanto, cuando la ausencia del trabajador genera el derecho a la reserva del puesto de trabajo, el contrato de interinidad finaliza al término del período de reserva.

🚨 Ten en cuenta que... Si se trata de una sustitución por vacante, la duración del contrato de interinidad no debe exceder los 3 meses.

En conclusión, el contrato 410, o contrato de interinidad, ha sido una herramienta fundamental para cubrir vacantes temporales y garantizar la continuidad operativa en las empresas. El decreto regulador establece que el empleador podrá dar por finalizada esta relación laboral cuando se reincorpore la persona sustituida o cuando finalice el periodo de reserva del puesto. Esta modalidad de contratación, aunque temporal por naturaleza, sigue siendo importante en el mercado laboral español para situaciones específicas de sustitución con duración determinada, siempre respetando los derechos de la trabajadora o trabajador interino durante su jornada laboral.

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