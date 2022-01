La gestión financiera es siempre uno de los temas que más preocupa a las empresas: gastos de personal, elaboración de la nota de gastos, facturas... Por ello, uno de los principales retos de los encargados de finanzas es el ahorro y la optimización de gastos.

Con tal de conseguir este ahorro, muchas empresas detectan aquellos gastos que fiscalmente se pueden deducir para reducir el pago de impuestos a la Administración Tributaria.

No obstante, hay que tener en cuenta que existen los gastos no deducibles, y contabilizar los gastos no deducibles como deducibles puede suponer grandes sanciones. ¿Qué son los no gastos deducibles? ¿Deben añadirse en la cuenta contable? ¿Cuáles son los gastos no deducibles? En PayFit, te lo explicamos.