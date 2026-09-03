El proceso de cambio de categoría profesional en nómina es un hito trascendental en la vida laboral de un individuo. Representa una oportunidad para ascender en la jerarquía de la organización, obtener reconocimiento por el desempeño sobresaliente y, por supuesto, experimentar mejoras significativas en el aspecto salarial.

En este artículo, explicaremos en qué consiste este proceso, cuáles son sus efectos y cómo llevarlo a cabo. Tanto empresarios como departamentos de RRHH os podáis convertir en expertos en el tema y así, podáis ayudar a vuestros trabajadores en el proceso de cambio de categoría laboral.

¿Qué es la categoría profesional?

¿Qué es la categoría profesional?

La categoría profesional solía ser un término utilizado en el pasado, aunque todavía se emplea en la actualidad. La reforma laboral de 2012 modificó este concepto, que antes se refería a una serie de características del empleado (como titulación, habilidades, función a desempeñar, conocimiento de idiomas, etc.) en una de estas categorías.

Así mismo y como ya sabes, la categoría del trabajador es un aspecto fundamental en la estructura laboral de cualquier empresa. Como ya hemos mencionado anteriormente, esta categoría no solo define las responsabilidades y funciones que un empleado desempeñará en su puesto de trabajo, sino que también tiene un impacto directo en su categoría salarial.

Desde la implementación de la reforma, la categoría profesional dejó de existir tal como se conocía y pasó a ser conocida como grupo profesional .

A continuación veremos qué implica este cambio de categoría profesional, qué ventajas tiene dicho cambio y cómo se realiza dicho cambio.

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¿Qué implica el cambio de categoría profesional en la nómina?

El cambio de categoría profesional en la nómina se refiere a una alteración en el sistema de remuneración en la que un empleado asciende a una categoría profesional superior. Este cambio puede manifestarse como una promoción dentro de la misma compañía o como un traslado a otra empresa.

Es fundamental comprender que el cambio de categoría profesional no siempre conlleva un aumento salarial automático. En ocasiones, este cambio implica modificaciones en las responsabilidades laborales, las tareas o la distribución de la jornada laboral . Esto implica que el empleado debe cumplir con los requisitos de la nueva categoría profesional para tener derecho a un aumento de salario.

En otras palabras, la categoría en la nómina se utiliza para organizar y clasificar a los trabajadores en función de sus roles y niveles de experiencia, lo que facilita la gestión de la compensación y beneficios de manera eficiente.

¿Cuáles ventajas se derivan de un cambio de categoría profesional en la nómina?

Un cambio de categoría profesional en la nómina puede conllevar una serie de ventajas significativas para los empleados. El beneficio más evidente radica en las mejoras salariales por cambio de categoría, lo cual mejora el nivel de vida de los trabajadores.

Sin embargo, más allá del aumento de sueldo, un cambio de categoría profesional en nómina también puede brindar otras ventajas a los empleados. Estas incluyen la consolidación de la estabilidad laboral, así como un mayor sentido de seguridad y satisfacción laboral . Asimismo, puede abrir nuevas puertas para el desarrollo profesional y proporcionar acceso a beneficios adicionales, como cobertura de salud y planes de jubilación.

¿Cuáles son las diferencias entre los conceptos de categorías profesionales, puesto de trabajo y grupos de cotización?

En primer lugar, la asignación de un empleado a una categoría profesional (antiguamente, grupo profesional) se basa en la actividad o función que desempeña y se rige por los criterios establecidos en el convenio colectivo aplicable en la empresa. En otras palabras, el convenio colectivo determina las categorías profesionales en función de responsabilidades, formación, autonomía y funciones del empleado, así como el salario mínimo correspondiente, y esta categoría o grupo debe estar especificada en el contrato laboral.

Mientras que, el puesto de trabajo es definido por el empleador y la estructura organizativa de la empresa. Este término se refiere a la designación que se le da al empleado a nivel empresarial en función de las tareas que debe realizar, siempre dentro del contexto de un grupo profesional. En otras palabras, la empresa tiene la libertad de elegir el nombre de un puesto de trabajo. Es fundamental que la empresa cuente con una clasificación profesional clara de los puestos de trabajo, ya que esta clasificación comprende un conjunto de responsabilidades y funciones que una o varias personas llevarán a cabo para alcanzar objetivos específicos, junto con las habilidades, conocimientos, capacidades y experiencia necesarios para desempeñar ese puesto.

Y por último, el grupo de cotización es una categorización establecida por la Seguridad Social que se utiliza para agrupar a los trabajadores y determinar las bases de cotización mínimas y máximas. A continuación, te dejamos con la tabla de los grupos de cotización del año en curso:

Grupos de cotización Base mínima (euros/mes) Base máxima (euros/mes) 1 1.929,00 4.909,50 2 1.599,60 4.909,50 3 1.391,70 4.909,50 4 1.381,20 4.909,50 5 1.381,20 4.909,50 6 1.381,20 4.909,50 7 1.381,20 4.909,50 8 46,04 163,65 9 46,04 163,65 10 46,04 163,65 11 46,04 163,65

⚠️ ¡Atención! Cabe destacar que no se debe confundir la categoría o grupo profesional, que se establece en el convenio colectivo, con el grupo de cotización, que es determinado por la Seguridad Social.

En resumen, el cambio de categoría profesional en la nómina representa una etapa significativa en la evolución de la carrera profesional de un empleado. No solo refleja el reconocimiento de sus habilidades y contribuciones al lugar de trabajo, sino que también tiene un impacto directo en su salario y beneficios.

Además, este proceso es un testimonio de la flexibilidad y adaptabilidad que las empresas necesitan para prosperar en un entorno laboral en constante cambio. Al brindar a los empleados la oportunidad de avanzar en su carrera y alinear sus roles con sus capacidades, se fomenta un ambiente laboral más motivado lo que aumenta la productividad en el trabajo .

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