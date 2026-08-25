Existen varios tipos de salario aparte del económico. Existen diversos tipos de salario y la elección de clasificarlos depende del criterio utilizado, como el tipo de pago, las bonificaciones basadas en la productividad o los estímulos personales y familiares.



En el artículo de hoy, se desglosa lo que se considera como sueldo y lo que no, se analizan sus elementos constituyentes, y se enumeran los diversos tipos de salario. Por ello, es importante seleccionar el adecuado para ofrecerlo a tus empleados y colaboradores. Entonces…¿Cuáles son los tipos de salarios más beneficiosos para tu empresa? Antes que nada, haremos un breve repaso sobre lo qué es el salario.

¿Qué es el salario?

¿Qué es el salario?

La definición de salario se encuentra estipulada en el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores .

En el artículo anteriormente mencionado se entiende que, el salario abarca todas las compensaciones económicas que los trabajadores reciben, ya sea en forma de dinero o en especie, a cambio de la prestación de servicios laborales por cuenta ajena, ya sea por el trabajo efectivo o por períodos de descanso que se computen como tiempo de trabajo.

Por ello, a continuación trataremos sobre los diferentes tipos de salario que existen.

✍️ ¿Cuál es la diferencia entre salario y sueldo? La diferencia clave entre el sueldo y el salario radica en que el sueldo es una cantidad constante de dinero que el empleador otorga a sus empleados, sin importar las circunstancias, como días festivos, por ejemplo. Por otro lado, el salario es variable, ya que cuando un empleado está contratado por días o por horas, situaciones como días festivos en los que no trabaje u otras condiciones pueden ocasionar que la cantidad que reciba por su labor sea diferente.

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¿Cuáles son los tipos de salario?

Como ya sabes, los tipos de remuneraciones han ido evolucionando a lo largo de la historia y del tiempo. En la actualidad, no se ha fijado una cantidad monetaria fija. Sin embargo, el artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores nos expone que el salario corresponde a la totalidad de percepciones económicas, en dinero o especie, de los empleados.

Por está razón, todos los tipos de salario se entregan por la prestación de servicios profesionales por cuenta ajena. En otras palabras, la función de los tipos de salario es la de retribuir el trabajo efectivo que se haya realizado sin importar la forma de la remuneración. De ese modo, es posible ofrecer diferentes tipos de retribución salarial, lo que permite a las empresas ganar en competitividad.

A continuación te presentamos los tipos de salario más comunes:

1️⃣ Salario fijo: Este es uno de los modelos más comunes de remuneración. Implica una cantidad de dinero acordada para cada periodo, generalmente mensual, sin depender del rendimiento o logros, sino del tiempo dedicado al mismo puesto de trabajo.

2️⃣ Salario mixto: Similar al salario fijo, el salario mixto combina una cantidad fija acordada por el tiempo de trabajo con componentes variables relacionados con la cantidad de trabajo realizado, como el rendimiento.

3️⃣ Salario en especie : Este tipo de salario se refiere a las retribuciones que no se entregan en forma de dinero, como tarjetas de comida, transporte, formación e incluso alojamiento.

4️⃣ Salario en metálico: La remuneración en metálico, que es cada vez menos común, se refiere a los pagos realizados en efectivo o en moneda física, en lugar de a través de transferencias o medios digitales.

No obstante, en un entorno global caracterizado por la falta de certidumbre, se han producido modificaciones en las motivaciones y prioridades de los trabajadores. Actualmente, los profesionales valoran el salario emocional, la retribución flexible, el plus o el bonus tanto como la compensación económica, situándose en un mismo nivel de importancia.

Aquí te dejamos con una breve explicación de cada uno de ellos:

Salario emocional, el tipo de salario más novedoso

Es uno de los tipos de salario que pueden representar una mayor ventaja competitiva para tu empresa. Esta retribución tiene como objetivo potenciar la calidad de vida del empleado y su satisfacción. Al ofrecer a la plantilla alguno de los tipos de salario emocional, mejora el clima laboral y aumenta la motivación. Se compone de todos los beneficios que otorga la compañía y que van más allá del sueldo convencional.

Medidas de conciliación, flexibilidad horaria, mayor autonomía en el trabajo o programas de formación son algunos ejemplos de tipos de salarios. Como ves, existe una amplia variedad, lo que te permite ajustarte a las necesidades de la plantilla y de la propia empresa. De este modo, conseguirás aumentar el rendimiento, la satisfacción y fidelidad.

Retribución flexible, el tipo de salario más adoptado en 2025

De entre todos los tipos de salario, en este los trabajadores tienen mucho que decir. Son ellos quienes deciden qué cantidad del sueldo será en dinero y cuál en otro formato. Para facilitarles la decisión, puedes ofrecer un catálogo integrado por productos o servicios. Algunos ejemplos son planes de pensiones, seguros de salud o guarderías.

Esta opción ofrece ventajas tanto para la empresa como para los trabajadores. En el primer caso, la compañía puede aumentar el sueldo neto de la plantilla sin incrementar los costes laborales. Los empleados, por su parte, están exentos de IRPF en dichos pagos y se sentirán más motivados. Al fin y al cabo, adquieren diferentes beneficios que tendrán un impacto positivo en sus vidas.

El plus, el tipo de salario más desconocido

El plus es uno de los tipos de salario más interesantes. Se trata de una cantidad de dinero extra que se suma a la retribución convencional. No existe una sola razón para aplicarlo, ya que puede ofrecerse para aumentar el rendimiento, para cumplir determinadas tareas, etc. Esto depende de la empresa y del sector, lo que permite una cierta flexibilidad a la hora de implementarlo.

Algunos pluses comunes son los ofrecidos por antigüedad, por efectuar una tarea peligrosa o por cumplir con turnos rotatorios. Así, el empleado dispone de un aliciente mayor para llevar a cabo determinadas actividades.

El bonus, el tipo de salario más común

Es uno de los tipos de salario que se conceden como complemento salarial para proporcionar incentivos a tus empleados . No se vincula a la antigüedad o al puesto ocupado, sino que está ligado a la consecución de ciertos logros. Además, son los directivos o jefes de departamento quienes lo fijan y determinan su obtención. También debes tener en cuenta que, aunque se encuentra dentro del salario y los tipos de salario, el bonus no se entrega indefinidamente.



Frente a los diferentes tipos de salarios que tienes a tu disposición, en este puedes establecer ciertos requisitos. Sobre todo, procura que supongan un reto para el trabajador y que no sean imposibles de superar. El objetivo es crear incentivos relacionados con la productividad, por poner un ejemplo. Como consecuencia, la plantilla contará con una motivación extra y la compañía podrá ganar en competitividad y productividad en el trabajo .

💡 Recuerda El salario según convenio colectivo se puede revisar periódicamente, en función de la evolución de los costes de vida o de la productividad. La revisión del salario se negocia entre los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios.

¿Qué tipos de salario elegir?

A la hora de elegir entre unos tipos de salario u otros tipos de remuneraciones, resulta fundamental adaptarse a las necesidades de la empresa. Eso sí, siempre respetando lo estipulado en la ley.

Tampoco olvides que cada sector presenta unas características diferentes. Por ejemplo, ofrecer un bonus a un comercial por cada nuevo cliente que consiga puede funcionar. En otras palabras, el empleado tendrá una motivación extra para cumplir su labor con estas clases de salario.

Por otro lado, debes ser flexible, ya que cada trabajador está ligado a una situación concreta. No es lo mismo un empleado soltero que uno con hijos. Sus necesidades son diferentes y pueden interesarse por tipos de salario distintos. Acertar pasa por conocer la composición de la plantilla a fondo.

En definitiva, estos son los tipos de salario que puedes encontrar. Escoger el más apropiado depende del estado de tu empresa, de tu plantilla y de los objetivos que persigas.

Una vez hayas escogido cómo vas a pagar a tus empleados, será esencial saber cómo incluir los diferentes incentivos en el recibo de salarios

Después de considerar todas estas opciones, es fundamental que seamos creativos al definir los tipos de remuneración. Por ejemplo, si ofrecemos al empleado acciones en lugar de efectivo, no solo evitaremos que pierda ingresos, sino que también fortaleceremos la relación entre la empresa y el trabajador. En definitiva, esto motivará al empleado a esforzarse por mejorar los resultados de la empresa con el fin de obtener mayores beneficios a través de su participación en acciones.

Es importante gestionarlo todo de manera adecuada y ágil. Por ello, nació PayFit con la intención de ofrecer la solución para que los diferentes tipos de salario se muestran en la nómina sin errores ni retrasos y a tiempo real.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación al salario de tus empleados? 1) Genera las nóminas y gestiona los trámites administrativos Gestiona y automatiza las nóminas, el recibo SEPA, los trámites con la Seguridad Social y el registro de salarios.

Introduce y modifica los datos en función del tipo de salario de tu empresa: salario en especie, retribución flexible, etc.

Envío de recibo de salarios automático y firma electrónica de documentos. 2) Informes y gráficos de la evolución salarial Obtén visibilidad con informes personalizados sobre los gastos empresariales y la evolución de salarios.

Abono de complementos salariales y anticipos de salario.

Certificado de retenciones de IRPF. 3) Reflejo automático en la nómina del salario en especie y los gastos de empresa Añade los tickets restaurante, gastos profesionales, facturas, bonus y pluses. Se incorporarán automáticamente en el recibo de salarios.

Importa las variables a las nóminas de tus empleados masivamente desde el módulo específico para ello.

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