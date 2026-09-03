El informe de datos de cotización es un documento esencial tanto para empresas como para trabajadores, ya que permite conocer de manera detallada las aportaciones a la Seguridad Social. ¿Y a quién no le interesa tener acceso a estos datos?

Tanto si eres un trabajador por cuenta ajena como responsable de recursos humanos, este informe proporciona información clave sobre las bases de cotización, los periodos cotizados y los datos necesarios para gestionar correctamente las obligaciones con la Seguridad Social. Gracias a este informe, es posible obtener el IDC (Informe de Datos de Cotización) de un trabajador, un elemento imprescindible para la planificación laboral y la correcta liquidación de las contribuciones.

La importancia de este documento reside, sobre todo, en que nos permite tener claridad y exactitud en las cotizaciones, evitar errores en los pagos y simplificar la gestión administrativa de la empresa.

Además, no hay que olvidar que también funciona como respaldo en auditorías, reclamaciones o verificaciones de la Seguridad Social, asegurando que tanto la empresa como el trabajador puedan cumplir con sus derechos y obligaciones sin sorpresas.

¿Qué es el informe de datos de cotización?

¿Qué es el informe de datos de cotización?

Como ya hemos dicho anteriormente, el informe de datos de cotización permite verificar la información que la empresa ha comunicado a la Seguridad Social y que sirve de base para el cálculo de futuras prestaciones.

Junto con otros documentos oficiales, como el certificado de deudas de la Seguridad Social, resulta clave para comprobar la situación administrativa y de cotización ante este organismo.

¿Quién puede solicitar el informe de datos de cotización?

El informe de datos de cotización puede ser solicitado por la propia persona interesada a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Pueden hacerlo personas trabajadoras por cuenta ajena, personas trabajadoras autónomas y, en determinados supuestos, empresas o representantes autorizados para consultar datos de cotización vinculados a su actividad.

¿Cómo obtener y usar el informe de datos de cotización?

Existen diferentes formas de acceder al informe de datos de cotización dependiendo del tipo de trabajador y del régimen al que esté adscrito:

Trabajadores por cuenta ajena:

El IDC del trabajador por cuenta ajena se puede obtener a través de la Seguridad Social o de la empresa, y permite conocer el historial completo de cotizaciones. Para ello, se puede consultar el documento IDC, también llamado informe de datos de cotización para trabajadores por cuenta ajena. Autónomos:

Los trabajadores autónomos pueden consultar su informe datos cotización RETA, para poder verificar que sus aportaciones a la Seguridad Social se han realizado correctamente. Empresas:

Las empresas pueden generar informes masivos de sus empleados utilizando los modelos TC1 y TC2. Estos informes permiten conocer de manera detallada las contribuciones realizadas, la base de cotización de cada trabajador y otros datos necesarios para cumplir con la Seguridad Social.

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💡 ¿Sabías que…? El IDC, o Informe de Datos de Cotización, es fundamental no solo para verificar las contribuciones, sino también para planificar la gestión de nóminas, calcular prestaciones y gestionar de forma correcta los seguros sociales de los trabajadores.

No lo olvidemos, pues: el Informe de Datos de Cotización no es solo un papel más dentro de la empresa; es una herramienta que nos ayuda a tener control y claridad sobre nuestras aportaciones a la Seguridad Social. Ya seas trabajador, autónomo o responsable de recursos humanos, contar con este informe facilita la planificación, evita errores y nos da seguridad frente a auditorías o reclamaciones.

Mantenerlo al día y saber cómo consultarlo es, en realidad, una forma sencilla de cuidar tanto tus derechos como los de quienes dependen de ti. Porque, al final, tener la información clara nunca está de más y siempre aporta tranquilidad.

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