Jornada laboral: Qué es, tipos y preguntas frecuentes

La jornada laboral es un componente fundamental en la vida de millones de trabajadores alrededor del mundo, delineando el tiempo dedicado a las actividades profesionales y marcando el equilibrio de la conciliación entre la vida familiar y laboral . Este concepto ha evolucionado a lo largo de la historia, influenciado por factores económicos, sociales y tecnológicos. Desde las primeras revoluciones industriales hasta la era digital, la duración y la estructura de la jornada laboral han experimentado transformaciones significativas.

La jornada laboral no solo determina el tiempo que los individuos pasan en sus lugares de trabajo, sino que también impacta en su bienestar general, salud mental y calidad de vida. En la actualidad, diversas tendencias, como la flexibilidad horaria , el teletrabajo y la búsqueda de un equilibrio entre la productividad en el trabajo y el bienestar del empleado, están dando forma a nuevas formas de entender y gestionar el tiempo dedicado al trabajo.

En el artículo de hoy, trataremos todo lo importante sobre la jornada laboral desde qué tipo de jornada existen hasta sus características más importantes.

¿Qué es la distribución irregular y descansos en la jornada laboral?

¿Cuáles son las características de la jornada laboral?

La jornada de trabajo posee diversas características que influyen en la dinámica laboral y en la vida de los trabajadores. Algunas de las principales características incluyen:

Es el periodo durante el cual un empleado debe llevar a cabo las tareas correspondientes a su empleo.

Por lo general, las jornadas de trabajo consisten en 8 horas diarias de lunes a viernes.

Los términos de una jornada laboral se establecen mediante un contrato de trabajo .

Se ofrecen diversas formas de empleo para adaptarse a distintos contextos, proporcionando flexibilidad tanto a empleadores como a empleados al momento de contratar o buscar trabajo.

¿Qué tipos de jornada laboral existen?

La duración de la jornada laboral en España siempre será pactada entre trabajadores y empleadores. Por otra parte, será una jornada laboral en horas. También será a la hora de firmar el contrato de trabajo cuando se establezcan los horarios pactados y el número de horas a trabajar semanales y la distribución de estas. Si se diera una situación donde se superasen las horas de trabajo pactadas en el contrato de trabajo estas se pagarán como horas extras según lo establecido en el contrato o convenio.

¿Sabías que podemos saber nuestra jornada laboral con una calculadora de jornada laboral? Pese a eso, podemos encontrar jornadas laborales de todas las duraciones. Los tipos de jornada laboral más comunes son las siguientes:

JORNADA PARCIAL: Un contrato a jornada parcial es el acordado para realizar la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. A partir de la reforma laboral de 2012 se aprobó que los trabajadores a jornada parcial pudiesen hacer horas complementarias de forma flexible. El salario a cobrar por estas horas extra será pactado por convenio o bien a la hora de firmar el contrato.

MEDIA JORNADA: Pese a no tener un carácter legal, una de las jornadas más populares en España es la media jornada. Hablamos de media jornada cuando el total de horas semanales son 20. Estas 20 horas se pueden distribuir de diferentes maneras. Por ejemplo el trabajador puede trabajar 4 horas diarias de lunes a viernes o bien trabajar 10 horas diarias de sábado a domingo.

JORNADA COMPLETA: La jornada laboral de 8 horas en España es cuando el total de horas semanales trabajadas son más de 35. La distribución de estas horas suele ser de 8 diarias. Sin embargo se pueden dar otro tipo de jornadas según lo establezca el convenio o se pacte con el empleador.

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¿Qué es la distribución irregular y descansos en la jornada laboral?

Es importante considerar que las empresas tienen la posibilidad de implementar un sistema de distribución no uniforme de la jornada laboral. Esto implica establecer un número variable de horas cada semana, siempre dentro de los límites de los periodos de descanso legalmente establecidos (como las 12 horas entre jornadas o los 15 minutos de 'tiempo para el bocadillo' cada 6 horas, entre otros), así como el límite máximo de horas laborales.

Esta modalidad de distribución puede ser aprobada a través de un convenio colectivo o, en su ausencia, mediante un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Además, la empresa puede distribuir de manera no uniforme hasta un 10 % de la jornada laboral de manera unilateral, siempre que exista una razón justificada, incluso si esta posibilidad no se ha acordado explícitamente. Por ejemplo, si la jornada anual de un empleado es de 1.800 horas, la empresa puede decidir unilateralmente distribuir irregularmente un total de 180 horas, siempre y cuando haya una justificación válida.

¿Qué es el control de jornada laboral?

Desde 2019, el registro de jornada laboral en trabajadores y el tiempo trabajado es obligatorio. Este cambio se realizó para que todos los trabajadores llevarán un registro de las horas trabajadas, y que las horas extraordinarias de más se pagarán como horas extra .

Ahora bien, ¿cómo controlamos la jornada laboral de nuestros trabajadores para registrar el tiempo trabajado? Pues bien, tenemos dos opciones: O bien utilizamos una plantilla de registro de jornada laboral en excel para llevar registrado el control de jornada laboral de nuestros trabajadores la cual, posteriormente, podemos convertir en una plantilla de registro jornada laboral en PDF (a pesar de que no se recomienda), o bien utilizamos un software de gestión de nóminas y control de jornada laboral como el nuestro, PayFit.

Preguntas frecuentes sobre la jornada laboral Como te hemos comentado anteriormente, la jornada laboral va mucho más allá del tiempo que trabajamos a lo largo del día o de la semana. A continuación te respondemos las preguntas más frecuentes relacionadas con la jornada laboral: 1️⃣ ¿Puedo tener una jornada laboral de 4 días? Sí. No obstante, hay que tener presente que será a la hora de firmar el contrato cuando se establecerá entre el empleado y el empleador cuál será la jornada laboral a desarrollar y cuántos días serán laborables para el empleado. Por ende, no hay problema si la jornada laboral se establece en 4 días. 2️⃣ ¿Qué se considera una jornada laboral de 4 horas? Legalmente la jornada laboral de 4 horas diarias de lunes a viernes es considerada una media jornada. Sin embargo y como hemos comentado anteriormente, los trabajadores dispondrán del mismo tiempo de vacaciones que los trabajadores a jornada completa. 3️⃣ ¿Qué es la reducción de jornada laboral? Se habla de reducción de jornada laboral cuando se disminuyen las horas de trabajo estipuladas en el contrato del empleado por una razón justificable. Un ejemplo de motivos por los que se puede reducir la jornada laboral puede ser por maternidad, paternidad, cuidado de hijos, cuidado de un familiar, entre otros. 4️⃣ ¿Me pueden reducir la jornada laboral sin mi consentimiento? La pregunta que muchos trabajadores tienen y su respuesta es no. Es decir, cuando un trabajador firma un contrato de trabajo este tiene estipulado las horas a trabajar durante la semana. Si queremos reducir estas horas no lo podemos hacer unilateralmente, ya que se estaría incumpliendo el contrato de trabajo al pasar de un tipo de jornada a otra. Por eso es recomendable llegar a un acuerdo con nuestro empleado siempre que sea posible. 5️⃣ ¿Qué pasa durante el abandono del puesto de trabajo durante la jornada laboral? Si por alguna razón un empleado decide abandonar nuestro puesto de trabajo sin previo aviso estaremos expuestos a diferentes consecuencias legales. Una de las más importantes es que si se demuestra que hemos abandonado nuestro puesto de trabajo durante la jornada laboral no tendremos derecho a cobrar el paro.

Existe un conjunto de factores adicionales que influyen en la jornada laboral y que resultan relevantes. Por un lado, se encuentra la baja laboral, que corresponde al periodo en que la actividad del empleado se interrumpe debido a razones de salud, justificadas y reconocidas. Por otro lado, la normativa del derecho a la desconexión digital de tus trabajadores establece los límites del trabajo fuera del horario laboral, especialmente en relación con el uso de tecnología. Además, la realización de horas extras y su compensación también están reguladas, y esta regulación guarda similitudes con la del registro horario.

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