Miguel, después de más de 30 años trabajando de 09h a 18h, ha recibido de su empresa la propuesta de una jubilación parcial con contrato de relevo. Este tipo de contrato de trabajo permite a Miguel reducir su jornada laboral a solo las horas de la mañana, de 09h a 13h, pasando las tardes en una merecida semi-retirada mientras sigue percibiendo parte de su salario junto con su pensión de jubilación. Por otro lado, Thiago, un joven de 25 años, se incorpora al equipo para cubrir las horas restantes de la jornada de Miguel. Esta modalidad no solo beneficia a Miguel, permitiéndole una transición suave hacia la jubilación, sino que también abre oportunidades laborales para jóvenes como Thiago, revitalizando así la fuerza laboral de la empresa y fortaleciendo las relaciones laborales . Pero…¿Qué es el contrato de relevo ? ¿Cuáles son sus características ? Por ello, en el artículo de hoy trataremos todo lo necesario sobre el contrato de relevo .

¿Qué es un contrato de relevo ? ¿Qué es un contrato de relevo ? ¿Cuáles son las características del contrato de relevo ? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del contrato de relevo ? ¿Cuáles son las últimas noticias del contrato de relevo ?

¿Qué es un contrato de relevo ? Un contrato de relevo es aquel que se celebra en una empresa para reemplazar a un empleado que ha optado por la jubilación parcial. Este proceso implica la firma de dos documentos importantes : Uno que establece la reducción de la jornada laboral del trabajador que se jubila parcialmente. Otro que formaliza el empleo, en jornada parcial, del nuevo empleado o relevista. Entonces…¿Qué es el contrato de un relevista ? Pues bien, el relevista es el empleado que se incorpora para cubrir la carga laboral del trabajador que entra en jubilación parcial. Este nuevo trabajador debe cumplir ciertos criterios como estar registrado como desempleado - es decir, debe estar inscrito como demandante de empleo en la oficina correspondiente - o también, puede formar parte de la empresa pero bajo un contrato de duración determinada - usualmente llamado contrato de trabajo temporal . En ese sentido, el SEPE nos ofrece un contrato de relevo como ejemplo :

¿Dónde se regula el contrato de relevo ? El contrato de relevo se recoge en los artículos 12.6 y 12.7 del Estatuto de los Trabajadores, así como por el Real Decreto Ley 5/2013. Estas disposiciones legales especifican que es obligatorio establecer este tipo de contrato laboral en casos de jubilación parcial anticipada. La edad mínima para acceder a la jubilación parcial con un contrato de relevo a partir de 2025, se ha ajustado a 62 años y 8 meses para aquellos con al menos 36 años de cotización. Para quienes tienen 33 años o más de cotización, la edad mínima requerida es de 64 años y 4 meses . ¿En qué momento se puede realizar un contrato de relevo ? Un contrato de relevo se puede establecer cuando un empleado es elegible para la jubilación parcial. En esta situación, la empresa puede contratar a un nuevo trabajador para cubrir las horas no trabajadas por el empleado que reduce su jornada. La reducción de jornada del trabajador que inicia la jubilación parcial varía entre un 25% y un 50%, aunque en ciertas circunstancias puede incrementarse hasta el 75%. El contrato para el nuevo empleado, conocido como relevista, puede ser a tiempo completo o parcial, siempre asegurando que cubra al menos las horas reducidas por el trabajador jubilado parcialmente.

💡¿Sabías qué? El contrato de relevo concluye en el momento en que el trabajador alcanza la jubilación completa , conforme a lo descrito en el último párrafo del artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores

¿Cuáles son las características del contrato de relevo ? Una vez que un empleado expresa su interés en acogerse a la jubilación parcial y se identifica al individuo que lo reemplazará (el relevista), se procede a formalizar el contrato de relevo utilizando el modelo oficial establecido. Por ello, el contrato debe incluir los siguientes elementos : Información del trabajador que se jubila parcialmente : Esto incluye sus datos personales. Reducción de jornada aplicada al trabajador que inicia la jubilación parcial : Detallando el porcentaje o las horas exactas de reducción. Datos del relevista : Información personal del empleado que asumirá las horas liberadas. Descripción de las tareas y duración de la jornada laboral del relevista : Esto especifica las responsabilidades y el horario laboral del nuevo empleado. Legalmente, establece un vínculo entre ambos trabajadores, asegurando que la base de cotización del relevista no sea inferior al 65% del promedio de las últimas cotizaciones del jubilado. Además, la duración del contrato es indefinida si la reducción de jornada es del 75% o más, o hasta que el jubilado alcance la edad de jubilación completa, con posibilidad de extensión si el trabajador continúa en jubilación parcial o se jubila completamente, siempre y cuando el contrato sea a jornada completa e indefinido. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del contrato de relevo ? El contrato de relevo es una herramienta laboral que facilita la transición generacional dentro de las empresas, ofreciendo beneficios tanto para los empleados que se acercan a la jubilación como para los recién incorporados. Sin embargo, también hay inconvenientes en el contrato de relevo, como la incertidumbre sobre la continuidad laboral y las diferencias salariales. A continuación, te presentamos una tabla con las ventajas e inconvenientes del contrato de relevo :

VENTAJAS INCONVENIENTES Renovación generacional: Facilita la incorporación de nuevo talento en la empresa, fomentando así la diversidad de edad en la plantilla. Incertidumbre laboral: No se garantiza la continuidad del relevista en la empresa una vez finalizado el contrato. Integración laboral: Ayuda al relevista a entrar en el mercado de trabajo o, en caso de que ya estuviese empleado, a mejorar sus condiciones laborales. Diferencias salariales: No existe aseguramiento de que el relevista vaya a percibir el mismo salario que el trabajador jubilado parcialmente. Adaptación al puesto: Simplifica la adaptación del relevista al rol, especialmente si es nuevo en la empresa. Periodo de ajuste: Requiere un tiempo de adaptación y, en algunos casos, formación entre el trabajador que se jubila y el relevista. Transferencia de conocimiento: Permite que el trabajador en proceso de jubilación parcial comparta su experiencia y conocimientos con el relevista durante el tiempo que coincidan en la empresa. Falta de popularidad:El contrato de relevo no es ampliamente conocido ni utilizado en muchas empresas, lo que puede generar cierta resistencia inicial. Mejora del bienestar: Ofrece al trabajador en jubilación parcial la oportunidad de disfrutar de más tiempo libre, mejorando su calidad de vida. Complejidad administrativa: Requiere una gestión meticulosa y el cumplimiento riguroso de normativas legales, aumentando el esfuerzo administrativo y la posibilidad de necesitar asesoramiento especializado.

🚨 Recuerda qué… Las relaciones laborales especiales son aquellas que, por las características específicas de los servicios prestados o por las condiciones en las que estos se realizan, se regulan mediante normativas particulares aparte del Estatuto de los Trabajadores en España. Algunos ejemplos incluyen el personal de alta dirección, los deportistas profesionales, los artistas en espectáculos públicos, y el servicio doméstico.

¿Cuáles son las últimas noticias del contrato de relevo ? El Ministerio de Seguridad Social ha propuesto un borrador que endurece las condiciones para la jubilación parcial con contrato de relevo. Esta propuesta busca trasladar parte del coste de las arcas públicas a las empresas, elevando las cotizaciones que deben abonar al contratar un relevista. La idea es incrementar la base de cotización del relevista del 65% al 75% de la base del trabajador que se jubila parcialmente. Esta medida pretende fomentar una salida progresiva del mercado laboral y aumentar el número de ocupados, contribuyendo al equilibrio financiero del sistema. Sin embargo, ha generado críticas, especialmente entre los autónomos, debido a los recortes propuestos en la combinación de pensión y salario. La continuidad de estas discusiones será crucial para determinar las futuras políticas laborales. En resumen, el futuro del contrato de relevo y las modalidades de retiro asociadas está en debate, con propuestas que buscan equilibrar las finanzas públicas pero que también plantean significativos desafíos para los trabajadores. En ese sentido, PayFit puede desempeñar un papel crucial en este proceso al simplificar la administración de estos contratos. Nuestro software asegura la correcta aplicación de las normativas de cotización y jornada, reduce errores administrativos y proporciona un seguimiento eficiente de los diferentes tipos de contrato.

