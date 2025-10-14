No obstante, la idea de tener una nómina estable resulta atractiva para muchos. Sin embargo, es importante analizar si la práctica de contar con una nómina regular es algo común o más bien una excepción en el ámbito de los autónomos.

Asimismo, la estabilidad de la nómina es una de las características que diferencian a los trabajadores por cuenta ajena de los trabajadores autónomos. Aunque bien sabemos que Si bien emprender brinda un gran estímulo y la libertad de ser su propio jefe, también implica lidiar con la incertidumbre, especialmente al iniciar el camino como autónomo. En este sentido, surge la pregunta : ¿es común encontrar autónomos con nómina ? La respuesta depende de cada caso en particular.

En el contexto actual, dominado por incertidumbres económicas y sociales, aprender cómo ser emprendedor en tiempos de crisis se ha convertido en una habilidad invaluable.

¿Qué es un trabajador autónomo ? ¿Cuándo es posible la nómina de un autónomo ? ¿Cuáles son los pasos para elaborar la nómina de un autónomo - administrador en una sociedad ?

El término " trabajador autónomo " se refiere a aquellas personas que realizan de manera habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin estar sujetas a contrato de trabajo . También son conocidos como freelancers o trabajadores por cuenta propia. Este modelo de trabajo ofrece flexibilidad y autonomía, pero también implica una serie de responsabilidades fiscales y administrativas.

La figura del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE) viene regulada en el capítulo III de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo . En el mismo se define como aquél trabajador que realiza una actividad profesional, de forma habitual, personal y directa, remunerada, y para un cliente físico o jurídico predominante. Entendiendo como "predominante" que, al menos, el 75% de los ingresos del autónomo dependiente provengan de este cliente principal.

Un autónomo, ¿puede tener nómina ?

Disponer de una nómina mensual fija es una de las principales ventajas que distinguen a los empleados de los autónomos. La certeza de recibir un ingreso constante cada mes proporciona seguridad y reduce la ansiedad sobre futuras incertidumbres financieras. Sin embargo, ¿sabías que existe la posibilidad de que un autónomo también pueda tener nómina ? Aunque esta opción no está disponible para todos los autónomos, dado que varían en función de su actividad y estructura empresarial, sí es una realidad para algunos.

En ese mismo sentido, el autónomo colaborador puede recibir una nómina. Se entiende por autónomo colaborador a aquel familiar directo de un trabajador autónomo que, bajo ciertas condiciones legales, participa activamente en el negocio familiar. Por ende, pueden recibir o no la nómina. Consideremos, por ejemplo, un negocio gestionado por un matrimonio. En este escenario, no se puede afirmar de manera categórica que uno de los cónyuges deba pagar un salario al otro, ya que los ingresos pueden ser considerados compartidos y declarados conjuntamente. Sin embargo, la situación cambia si quien colabora es un hijo. En tal caso, si el padre o madre decide pagarle un sueldo regular, el hijo recibiría una nómina que debería corresponder tanto a las horas trabajadas como al rol desempeñado dentro de la empresa.

¿Qué tipos de autónomos no pueden tener nómina ?

Como se ha mencionado previamente, no todos los trabajadores por cuenta propia tienen la opción de contar con una nómina propia. En el caso de los autónomos individuales, no es posible establecer una nómina para sí mismos. Esto se debe a que estos trabajadores operan su negocio de manera independiente, sin separación entre su persona y la empresa.

Por ende, desde una perspectiva fiscal y legal, el autónomo individual y su negocio son considerados una única entidad, lo que implica que no pueden asignarse un sueldo de manera formal como lo haría un empleado.

¿Cuándo es posible la nómina de un autónomo ?

Existen ciertas circunstancias bajo las cuales un autónomo puede contar con una forma de remuneración similar a una nómina :

1. Autónomo individual con negocio propio : Aunque un autónomo típicamente no tiene una nómina convencional, este puede asignarse una cantidad de sus ingresos para cubrir gastos personales. Sin embargo, es importante destacar que, a efectos fiscales, el autónomo debe declarar todos los ingresos generados por su negocio, no solo la cantidad destinada para uso personal.

2. Autónomo que también es empleado por cuenta ajena : En este escenario, el autónomo puede recibir una nómina de la empresa donde está empleado, además de los ingresos que provienen de su propio negocio. Esto le permite combinar la estabilidad de un salario con la flexibilidad de los ingresos autónomos.

3. Autónomo societario : La situación para que la nómina sea recibida por el autónomo societario varía dependiendo de su rol y el tipo de actividades que realizan :

Si el autónomo es socio y presta servicios profesionales dentro de una sociedad mercantil , no recibe una nómina convencional , sino que emite una factura por los servicios prestados.

Si el autónomo realiza actividades no profesionales como parte de la sociedad, podría tener nómina , aunque existen excepciones que deben considerarse.

Estos escenarios muestran que, aunque no es lo más común, existen formas en las que un autónomo puede gestionar su remuneración de manera que se asemeje a recibir una nómina..

¿Cuáles son los pasos para elaborar la nómina de un autónomo - administrador en una sociedad ?

Si necesitas preparar la nómina para un autónomo que desempeña simultáneamente el rol de administrador en una sociedad mercantil, es importante seguir un proceso estructurado que incluya todos los elementos necesarios para cumplir con las regulaciones legales y fiscales. Aquí te detallamos los pasos y la información que debe constar :

Datos de la empresa, como la denominación social, el domicilio, el CIF y el código de cuenta de cotización en la Seguridad Social. Datos del trabajador tales como el nombre completo, el NIF, la dirección del domicilio y el número de afiliación a la Seguridad Social. Devengos como el salario base, las horas extras y las gratificaciones y complementos. Deducciones como autónomo administrador cotizando en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Retención del IRPF que variará según los ingresos totales del autónomo y la categoría laboral.

Por ello, al elaborar las nóminas de autónomos es crucial asegurarse de que todos estos elementos estén correctamente definidos y documentados para garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo. Utilizar una herramienta como PayFit puede simplificar este proceso, asegurando que todos los cálculos y la documentación sean precisos y estén al día con la legislación vigente.