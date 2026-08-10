Otorgar un poder no significa transferir la responsabilidad de las acciones al apoderado. Hay un formulario diseñado específicamente para simplificar el proceso de otorgamiento de poderes en la Agencia Tributaria.

Para muchos empresarios, surge la duda sobre cómo otorgar un poder para que sean representados por un profesional, como podría ser un asesor fiscal. En estos casos, es común que el asesor guíe a su cliente a través del procedimiento necesario. En el artículo de hoy, te enseñamos como apoderar a nuestros asesores.

💡 Ten en cuenta que: 1️⃣ Necesitas tener el certificado digital instalado en tu ordenador. 2️⃣ El CIF del apoderado es el CIF de PayFit: B67154237 3️⃣ Cuando hagas click sobre Firmar y enviar, nos llegará el mensaje de apoderamiento.

Para poder presentar los impuestos del Modelo 111 y el Modelo anual 190, es necesario que nos apoderes en la Agencia Tributaria. Haz click aquí, y realiza los siguientes pasos:

1️⃣ Haz click sobre "Apoderamiento para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet".

2️⃣ Haz click sobre "Alta de poder general para trámites tributarios":

3️⃣ Incluye el CIF de PayFit en la sección NIF del apoderado, selecciona los tres trámites disponibles e incluye una fecha aleatoria (por ejemplo, 11/03/2025). Luego haz click sobre Firmar y Enviar, y ¡LISTO!

El apoderamiento ante la Agencia Tributaria es un proceso clave para quienes buscan delegar la gestión de sus obligaciones fiscales a un tercero de confianza, como un asesor fiscal. Este procedimiento, que puede realizarse tanto de manera presencial como online, permite al titular otorgar representación legal a otra persona, facilitando así la gestión de trámites y consultas sin transferir la responsabilidad última de las acciones. Con la existencia de formularios específicos, el proceso se simplifica, asegurando que tanto empresarios como profesionales puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de manera eficiente y segura.

💻 Si tienes alguna duda, no dudes en contactar con nosotros.