Puntos clave de las tarjetas cheques gourmet La tarjeta cheques gourmet es una retribución en especie que cubre los gastos de comida del empleado durante la jornada laboral.

Está exenta de IRPF hasta un máximo de 11 € por día laborable (hasta 2.420 € anuales).

La empresa puede deducir el 100 % de los cheques gourmet en el Impuesto de Sociedades.

Se puede ofrecer como beneficio social, retribución flexible o modelo mixto.

Solo es válida en establecimientos de hostelería; no se acepta en supermercados.

También aplica en teletrabajo, según la Consulta Vinculante V1035-21 de la DGT.

En este artículo te explicamos qué es la tarjeta cheques gourmet (también conocida como ticket gourmet), cómo funciona dentro de un plan de retribución flexible y qué ventajas fiscales ofrece tanto a empresas como a empleados en 2026.

Tanto si gestionas una pyme, como si buscas optimizar tu política de beneficios sociales , entender el funcionamiento de los cheques gourmet te ayudará a mejorar la satisfacción de tu equipo sin incrementar el coste salarial directo.

¿Qué es la tarjeta cheques gourmet?

¿Qué es la tarjeta cheques gourmet?

La tarjeta cheques gourmet es un medio de pago que las empresas entregan a sus empleados para cubrir los gastos de comida durante la jornada laboral. Se trata de una retribución en especie que, gestionada correctamente, queda exenta de IRPF hasta 11 € diarios.

¿Cuál es la diferencia entre el cheque gourmet y las dietas de viaje?

El cheque gourmet está pensado para el uso diario del empleado durante los descansos de su jornada laboral, ya sea para almuerzos, desayunos o cenas en horario profesional. Las dietas, en cambio, se asocian a desplazamientos puntuales fuera del centro habitual de trabajo y suelen incluir gastos de alojamiento y transporte, además de comidas.

Ambos conceptos se abonan como pago extrasalarial, pero su tratamiento fiscal y su finalidad son distintos.

¿En qué formatos existe la tarjeta gourmet?

Actualmente, los cheques gourmet se ofrecen en tres modalidades principales:

Talonario en papel: la empresa entrega un número determinado de vales con un valor fijo por cheque.

Tarjeta de prepago: la empresa recarga un saldo mensual en una tarjeta que el empleado puede usar mediante pago contactless.

Aplicación móvil: permite pagar directamente desde el smartphone, compatible con Google Wallet y Apple Wallet.

La tendencia actual es el formato digital, más ágil y con mayor control en tiempo real tanto para la empresa como para el empleado.

¿Cómo funciona el cheque gourmet en una empresa?

Las tarjetas gourmet funcionan como un medio de pago con el que el empleado abona su comida en establecimientos de hostelería, en lugar de utilizar dinero de su bolsillo. La empresa contrata el servicio a través de un intermediario y, cada mes, carga el importe acordado en la tarjeta o entrega los vales correspondientes.

¿Qué modalidades de implementación existen?

Las empresas pueden ofrecer los cheques gourmet de tres formas:

Como retribución flexible: el empleado destina parte de su salario bruto al cheque gourmet, beneficiándose de la exención fiscal. Se integra dentro de un plan de retribución flexible .

Como beneficio social: la empresa asume el coste íntegro del cheque como un beneficio adicional al salario, sin afectar a la nómina del trabajador.

Modelo mixto: el coste se reparte entre empresa y empleado, combinando retribución flexible y beneficio social.

¿Qué ocurre si la comida cuesta más o menos que el cheque?

Si la comida supera el valor del cheque, el empleado debe abonar la diferencia con su propio dinero. Si cuesta menos, el establecimiento no devuelve el importe sobrante. Además, los cheques son intransmisibles, no acumulables de un día para otro y no reembolsables en metálico.

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¿Cuál es la fiscalidad de la tarjeta cheques gourmet en 2026?

La fiscalidad de la tarjeta cheques gourmet se regula por el artículo 42.3.a) de la Ley del IRPF y el artículo 45 del Reglamento del IRPF (RD 439/2007). Los vales de comida están exentos de IRPF hasta un máximo de 11 € por día laborable . El exceso tributa como rendimiento del trabajo en especie.

¿Qué requisitos deben cumplirse para la exención fiscal?

Para que los cheques gourmet queden exentos de IRPF, deben cumplirse estos requisitos (art. 45 RIRPF):

La cuantía diaria no puede superar los 11 € por trabajador y día hábil.

Deben estar numerados, expedidos de forma nominativa e incluir los datos de la empresa emisora.

Son intransmisibles, no acumulables y no reembolsables en metálico.

Solo pueden utilizarse en establecimientos de hostelería.

La prestación debe realizarse en días hábiles del trabajador.

La empresa debe conservar un registro de los vales entregados a cada empleado.

¿Qué ventajas fiscales tiene para la empresa?

Las cantidades entregadas en cheques gourmet son deducibles al 100 % en el Impuesto de Sociedades como gasto de personal, sin límite de importe. Además, el IVA asociado a las comidas también puede resultar deducible en determinadas circunstancias.

A tener en cuenta Según la Consulta Vinculante V1035-21 de la Dirección General de Tributos, la exención de IRPF de los cheques gourmet también aplica cuando el empleado trabaja en modalidad de teletrabajo.

Resumen fiscal de la tarjeta cheques gourmet en 2026

Concepto Detalle Exención diaria de IRPF Hasta 11 €/día laborable Exención mensual (aprox. 20 días) Hasta 220 €/mes Exención anual máxima Hasta 2.420 €/año Deducción en Impuesto de Sociedades 100 % como gasto de personal Cotización a la Seguridad Social Máx. 30 % del salario bruto anual Normativa aplicable Art. 42.3.a) LIRPF y art. 45 RIRPF

¿Qué ventajas tiene la tarjeta cheques gourmet para empresas y empleados?

Implementar la tarjeta cheques gourmet genera beneficios tanto para el trabajador como para la organización. Es una de las formas más eficaces de mejorar el paquete retributivo del trabajador, junto con otros beneficios como el seguro médico en nómina o el cheque guardería empresa, y encaja especialmente bien en la estrategia de salario flexible de las pymes.

¿Qué ventajas ofrece al empleado?

Ahorro fiscal: hasta 220 € mensuales exentos de IRPF, lo que aumenta el salario neto sin subida salarial.

Mayor conciliación: el empleado no necesita cocinar ni desplazarse a casa para comer, ganando tiempo personal.

Flexibilidad: puede elegir dónde comer cada día entre bares, restaurantes, comedores y plataformas de comida a domicilio.

Comodidad: el formato digital permite pagar con el móvil y consultar el saldo en tiempo real.

¿Qué ventajas ofrece a la empresa?

Deducción fiscal del 100 %: el importe total destinado a cheques gourmet es deducible en el Impuesto de Sociedades.

Retención de talento: ofrecer beneficios tangibles mejora la satisfacción, el compromiso y reduce la rotación.

Employer branding: refuerza la imagen de la empresa como empleador atractivo y comprometido con el bienestar del equipo.

Reducción de costes administrativos: la gestión digital simplifica el control, los registros y la contabilidad frente a otros métodos manuales.

¿Dónde se puede y dónde no se puede usar la tarjeta cheques gourmet?

La tarjeta cheques gourmet se puede utilizar en cualquier establecimiento dado de alta en el sector de la hostelería: restaurantes, bares, cafeterías, comedores y también en plataformas de comida a domicilio. Algunos proveedores emiten tarjetas en formato Visa o Mastercard, lo que amplía el rango de establecimientos aceptados.

¿Se puede usar en supermercados?

No. La mayoría de supermercados no aceptan la tarjeta cheques gourmet, ya que el beneficio está diseñado para cubrir dietas durante el horario laboral en establecimientos de hostelería. Solo sería válido en supermercados que cuenten con una zona de cafetería con TPV habilitado como restaurante.

¿Hay restricciones de horario?

La ley no limita el horario de uso, pero la empresa puede configurar restricciones para que solo se utilice durante la jornada laboral. Es habitual limitar el uso a la franja horaria de comida para garantizar que el beneficio se destina a su finalidad prevista.

¿Cómo contratar la tarjeta cheques gourmet para tu empresa?

Contratar la tarjeta cheques gourmet requiere un intermediario que gestione la relación entre la empresa y los establecimientos. Este intermediario proporciona los vales, tarjetas o la plataforma digital, y ofrece distintas opciones de saldo y configuración.

¿Qué pasos seguir para implementarlo?

Definir la modalidad: decidir si se ofrece como retribución flexible, beneficio social o modelo mixto.

Seleccionar un proveedor: comparar intermediarios en función de la red de establecimientos, formato (tarjeta, app) y herramientas de gestión.

Configurar límites: establecer importes diarios o mensuales, horarios de uso y restricciones según convenio o política interna.

Comunicar el beneficio: informar a la plantilla sobre cómo funciona, dónde usarlo y cómo beneficia a su nómina.

Registrar contablemente: contabilizar como gasto de personal y mantener el registro exigido por la normativa fiscal.

¿Cómo se refleja la tarjeta cheques gourmet en la nómina?

El importe del cheque gourmet aparece en la nómina como retribución en especie, desglosado en un apartado diferenciado del salario base. Aunque cotiza a la Seguridad Social, la parte exenta (hasta 11 €/día) no se incluye en la base imponible del IRPF. Un software de nóminas actualizado facilita este desglose de forma automática, evitando errores manuales.

¿Cómo calcular el ahorro con la tarjeta cheques gourmet? Ejemplo práctico

Veamos un caso concreto para entender el impacto real de este beneficio en la nómina de un empleado.

Ejemplo: María trabaja en una pyme con un salario bruto anual de 28.000 €. Su empresa le ofrece la tarjeta cheques gourmet con el importe máximo exento de 11 € por día laborable.

Concepto Cantidad Importe diario del cheque gourmet 11 € Días laborables al mes (aprox.) 20 días Importe mensual exento de IRPF 220 € Importe anual exento de IRPF (11 meses) 2.420 € Ahorro estimado en IRPF para María Entre 480 € y 720 €/año

En este caso, María reduce su base imponible en 2.420 € anuales. Dependiendo de su tipo marginal de IRPF (entre el 19 % y el 30 % para su tramo), el ahorro fiscal oscila entre 480 € y 720 € al año, sin que la empresa haya incrementado su salario bruto. La empresa, por su parte, deduce el 100 % del importe en el Impuesto de Sociedades.

Gestionar la tarjeta cheques gourmet y la diferencia entre retribución en especie y flexible puede ser complejo si lo haces de forma manual. Un software de nóminas te permite automatizar el desglose en nómina, aplicar correctamente las exenciones fiscales y reducir errores.

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