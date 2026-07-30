Bienvenido a PayFit

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Empieza a usar PayFit de forma sencilla
¿Acabas de contratar PayFit y estás a punto de generar tus primeras nómina? No te preocupes, te acompañaremos desde el principio de tu aventura para convertirte en un experto de nuestra solución.
Simplicidad
En PayFit, centralizamos el 80% de tu histórico laboral. La experiencia de iniciación es sencilla gracias a la tecnología y a la centralización de los datos de tu empresa.
Rapidez
Tan pronto como recibamos tus documentos, nos comprometemos a configurar tu cuenta en máximo 10 días.
Fiabilidad
Se evitan los errores de configuración relacionados con la entrada manual de datos: nuestra solución es automatizada.
Soporte
Uno de nuestros expertos laborales te acompañará para asegurarse de que tus primeros pasos en PayFit se desarrollen sin problemas.
¿Preparado para unirte?
Nosotros nos ocupamos de la transferencia de todas las nóminas de tu empresa a PayFit.
¿Cuáles son los pasos para migrar hacia PayFit?
Tu experto laboral te presentará los diferentes pasos a seguir, compartirá contigo la planificación entre vosotros y responderá todas tus preguntas.
Para ahorrar tiempo, te recomendamos que anticipes tu cambio a PayFit: recopila los documentos con antelación y olvídate del resto.
Recopilaremos tu histórico laboral, desde tus declaraciones sociales hasta tus nóminas pasadas. Integramos tus empleados en la plataforma y creamos las conexiones con las administraciones públicas.
Damos todos los accessos a las personas que vayan a usar la herramienta: administradores, managers y empleados.
Nuestro equipo te dará los recursos para que puedas convertirte en un experto de PayFit.
Nuestros equipos te ayudan a preparar tus primeras nóminas. Te guíaran en las variables de nómina de tus empleados.
Ya puedas generar tus primeras nóminas en PayFit y enviarlas directamente a tus empleados.
Nuestros clientes te cuentan cómo experimentaron su cambio a PayFit.
Se cumplieron completamente las expectativas del Onboarding. Tuvimos la fortuna de contar con una asesora en todo el proceso, quien nos explicó de la mejor manera las particularidades de la plataforma y de manera muy amable gestionó las consultas que teníamos. Realmente es un gran servicio el que prestan post venta a los clientes.
La plataforma es muy resolutiva e intuitiva, ante cualquier duda o problema siempre he estado muy bien atendida, rapidez, eficacia y resolución, estoy muy agradecida a toda la empresa de Payfit y en particular a mi asesor.