Bienvenido a PayFit

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Empieza a usar PayFit de forma sencilla

¿Acabas de contratar PayFit y estás a punto de generar tus primeras nómina? No te preocupes, te acompañaremos desde el principio de tu aventura para convertirte en un experto de nuestra solución.

Simplicidad

Simplicidad

En PayFit, centralizamos el 80% de tu histórico laboral. La experiencia de iniciación es sencilla gracias a la tecnología y a la centralización de los datos de tu empresa.

Rapidez

Rapidez

Tan pronto como recibamos tus documentos, nos comprometemos a configurar tu cuenta en máximo 10 días.

Fiabilidad

Fiabilidad

Se evitan los errores de configuración relacionados con la entrada manual de datos: nuestra solución es automatizada.

Soporte

Soporte

Uno de nuestros expertos laborales te acompañará para asegurarse de que tus primeros pasos en PayFit se desarrollen sin problemas.

¿Preparado para unirte?

Nosotros nos ocupamos de la transferencia de todas las nóminas de tu empresa a PayFit.

¿Cuáles son los pasos para migrar hacia PayFit?

Juntos
Primera llamada

Tu experto laboral te presentará los diferentes pasos a seguir, compartirá contigo la planificación entre vosotros y responderá todas tus preguntas.

Tu contribución
Recopilación de documentos

Para ahorrar tiempo, te recomendamos que anticipes tu cambio a PayFit: recopila los documentos con antelación y olvídate del resto.

Lo que PayFit hace por ti
Configurar tu cuenta

Recopilaremos tu histórico laboral, desde tus declaraciones sociales hasta tus nóminas pasadas. Integramos tus empleados en la plataforma y creamos las conexiones con las administraciones públicas.

Lo que PayFit hace por ti
Acceso a la plataforma

Damos todos los accessos a las personas que vayan a usar la herramienta: administradores, managers y empleados.

Tu contribución
Formación y familiarización con la plataforma

Nuestro equipo te dará los recursos para que puedas convertirte en un experto de PayFit.

Lo que PayFit hace por ti
Preparamos tus primeras nóminas

Nuestros equipos te ayudan a preparar tus primeras nóminas. Te guíaran en las variables de nómina de tus empleados.

Juntos
Generación de nóminas

Ya puedas generar tus primeras nóminas en PayFit y enviarlas directamente a tus empleados.

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Nuestros clientes te cuentan cómo experimentaron su cambio a PayFit.

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Más de 22.000 clientes ya han simplificado su gestión de nóminas

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