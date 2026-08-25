Puntos clave sobre las contingencias comunes Son enfermedades o accidentes sin relación con el trabajo que pueden derivar en una baja laboral.

Dan derecho a prestaciones como la incapacidad temporal , la incapacidad permanente o la pensión de jubilación.

La cotización en 2026: 4,70% a cargo del trabajador y 23,60% a cargo de la empresa , sobre la misma base.

Base máxima de cotización en 2026: 5.101,20 €/mes . El MEI sube al 0,90% (era 0,80% en 2025).

En una baja por contingencias comunes, la prestación comienza el día 4 (en las profesionales, desde el día 2).

Cotizar a la Seguridad Social es una obligación para todos los trabajadores y empleadores en España. Dentro de los conceptos que aparecen en la nómina, uno de los más relevantes, y a veces menos comprendidos, es la cotización por contingencias comunes. Esta aportación financia algunas de las prestaciones más importantes del sistema: desde la baja médica por enfermedad hasta la pensión de jubilación.

En este artículo te explicamos qué son las contingencias comunes, en qué se diferencian de las contingencias profesionales, cómo se calcula la base de cotización por contingencias comunes y qué porcentajes aplican en 2026, con un caso práctico incluido.

¿Qué son las contingencias comunes?

¿Qué son las contingencias comunes?

Las contingencias comunes son situaciones que pueden ocasionar una baja laboral, pero que no están relacionadas con el trabajo que desempeña el trabajador. La Ley General de la Seguridad Social no las define directamente, sino por contraposición a las contingencias profesionales: cualquier incapacidad cuyo origen no sea laboral se considera contingencia común.

¿Qué es una baja médica por contingencias comunes?

Una baja médica por contingencias comunes es la situación de incapacidad temporal en la que un trabajador no puede desempeñar su actividad laboral por una enfermedad común o un accidente no laboral. El trabajador no asiste al trabajo y recibe una prestación de la Seguridad Social en sustitución de su salario. La prestación comienza a percibirse a partir del cuarto día de la baja (los tres primeros no están cubiertos, salvo mejora por convenio colectivo).

Ejemplos de contingencias comunes

Los supuestos más habituales que se encuadran como contingencias comunes son:

Enfermedad común : gripe, gastroenteritis, procesos víricos, intervenciones quirúrgicas no relacionadas con el trabajo.

Accidente no laboral : accidente de tráfico fuera del horario de trabajo, caída doméstica, lesiones deportivas.

Enfermedades crónicas o degenerativas sin origen profesional: pérdida de movilidad, enfermedades cardiovasculares, trastornos psiquiátricos no vinculados al trabajo.

Maternidad y paternidad: el permiso por nacimiento y cuidado de menor se financia también a través de la cotización por contingencias comunes.

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¿Cuál es la diferencia entre contingencias comunes y profesionales?

La distinción clave está en el origen de la contingencia. Las contingencias profesionales cubren accidentes de trabajo (AT) y enfermedades profesionales (EP), es decir, aquellas directamente vinculadas con la actividad laboral. Todo lo demás, si no hay relación con el trabajo, es contingencia común. Puedes ampliar la información en el artículo sobre la base de cotización de contingencias profesionales.

Aspecto Contingencias comunes Contingencias profesionales Origen Enfermedad o accidente no laboral Accidente de trabajo o enfermedad profesional Inicio de prestación Día 4 Día 2 Días 1–3 Sin prestación (salvo convenio) Día 1 a cargo de la empresa como salario % sobre base reguladora (días 4–20) 60 % de la BR Accidente de trabajo o enfermedad profesional % desde el día 21 75 % de la BR 75 % de la BR Gestión INSS o mutua Mutua o INSS

La base reguladora que se aplica en cada caso también varía. Consulta el artículo sobre la base reguladora de la nómina para entender cómo se calcula en cada supuesto.

¿Qué prestaciones cubren las contingencias comunes?

La cotización por contingencias comunes en nómina financia un conjunto amplio de prestaciones de la Seguridad Social. Para tener derecho a ellas es necesario estar dado de alta y, en la mayoría de los casos, acreditar un periodo mínimo de cotización previo.

Entre las principales prestaciones se encuentran:

Incapacidad temporal (IT): baja por enfermedad común o accidente no laboral.

Incapacidad permanente: total, absoluta o gran invalidez, cuando la incapacidad es definitiva.

Jubilación: pensión por cese de actividad al alcanzar la edad legal de jubilación.

Prestación por nacimiento y cuidado de menor (maternidad y paternidad): 16 semanas para cada progenitor.

Prestaciones por muerte y supervivencia: viudedad y orfandad.

Asistencia sanitaria (sanidad pública).

Las deducciones de la nómina y las retenciones que aparecen en el recibo salarial incluyen la aportación del trabajador a estas contingencias.

A diferencia de las contingencias profesionales, las contingencias comunes exigen en la mayoría de los casos un periodo mínimo de cotización (carencia). Por ejemplo, para acceder a la prestación por incapacidad temporal es necesario haber cotizado al menos 180 días en los 5 años anteriores a la baja. Para la jubilación, el mínimo es de 15 años cotizados.

¿Cómo se calcula la base de cotización por contingencias comunes?

La base de cotización por contingencias comunes se calcula a partir del salario bruto mensual del trabajador e incluye la mayoría de conceptos salariales ordinarios, aunque determinados importes quedan excluidos o cotizan aparte. Para entender mejor cómo se compone la base de cotización en nómina, es importante distinguir qué conceptos cotizan y cuáles no.

Conceptos incluidos y excluidos en la base de cotización:

Se incluye en la base de CC Se excluye de la base de CC Salario base Horas extraordinarias (tienen base propia) Complementos salariales ordinarios (antigüedad, nocturnidad, etc.) Indemnizaciones por despido Pagas extra prorrateadas (prorrata mensual) Prestaciones de la Seguridad Social Complemento de transporte (si tiene naturaleza salarial) Dietas y gastos de desplazamiento (hasta los límites reglamentarios) Incentivos y variables ordinarios Plus de vestuario o herramientas (si no son salariales)

Las horas extras no forman parte de la base de contingencias comunes; tienen su propia base de cotización. La paga extra sí computa, pero generalmente prorrateada mensualmente en la base.

Límites de cotización en 2026:

Concepto Importe 2026 Tope máximo de cotización 5.101,20 €/mes Base mínima (grupos 4-7, aprox.) 1.424,50 €/mes SMI 2026 (referencia base mínima grupo 7) 1.221 €/mes

Desde enero de 2026, los salarios que superen el tope máximo (5.101,20 €) están sujetos a una cotización adicional de solidaridad de entre el 1,15% y el 1,46%, según el tramo de exceso.

¿Cuáles son los tipos de cotización por contingencias comunes en 2026?

Los tipos de cotización por contingencias comunes en 2026 se mantienen respecto a 2025. Esto es lo que se descuenta en la cotización en nómina:

Concepto Empresa Trabajador Contingencias comunes 23,60 % 4,70 % MEI (Mecanismo Equidad Intergeneracional) 0,75 % 0,15 % Desempleo (contrato indefinido) 5,50 % 1,55 % Formación profesional 0,60 % 0,10 % FOGASA 0,20 % —

💡Novedad 2026 El MEI sube del 0,80% al 0,90% (0,75% empresa y 0,15% trabajador), como parte de la reforma de pensiones. La cotización por desempleo se calcula sobre la misma base de contingencias comunes, pero con tipos distintos.

Caso práctico: cálculo de la base de cotización por contingencias comunes

Datos del trabajador: Juan Pérez, técnico de ventas. Salario base: 2.500 €. Complemento de transporte (naturaleza salarial): 100 €. Prorrata paga extra (2 pagas × 2.500 € / 12): 416,67 €. Horas extraordinarias del mes: 50 €.

Concepto Importe Salario base 2.500,00 € Complemento de transporte 100,00 € Prorrata pagas extra 2.500,00 € Horas extras (se excluyen de la base CC) 50,00 € → 0 € Base de cotización CC 3.016,67 €

Cuotas resultantes:

Cotización del trabajador: 3.016,67 € × 4,70% = 141,78 €

Cotización de la empresa: 3.016,67 € × 23,60% = 711,93 €

MEI trabajador: 3.016,67 € × 0,15% = 4,52 €

MEI empresa: 3.016,67 € × 0,75% = 22,63 €

Las horas extraordinarias se excluyen de la base de contingencias comunes y cotizan de forma separada (14% total: 12% empresa + 2% trabajador, o 28,30% si son por fuerza mayor).

Calcular correctamente la base de cotización por contingencias comunes mes a mes, aplicar los porcentajes vigentes e incluirlos en la nómina sin errores es una tarea que PayFit automatiza por completo. El software aplica siempre las tablas actualizadas de la Seguridad Social y te genera los seguros sociales de forma automática.

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