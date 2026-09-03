Puntos clave sobre la fecha límite de pago de la nómina El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores establece que el pago del salario debe realizarse puntualmente, en la fecha convenida o según la costumbre , y no puede exceder de un mes.

La fecha límite para pagar la nómina es la que establezca el convenio colectivo o el acuerdo entre empresa y trabajador.

Por costumbre en España, el pago suele realizarse entre los días 1 y 5 del mes siguiente al periodo trabajado.

El retraso reiterado en el pago se considera infracción grave con multas de entre 6.251 y 187.515 euros.

El trabajador puede reclamar judicialmente e incluso solicitar la extinción del contrato con indemnización por impago reiterado.

La fecha límite de pago de nómina es una de las cuestiones que más preocupan tanto a trabajadores como a departamentos de RRHH. Saber hasta qué día se puede cobrar la nómina, qué dice la ley y qué consecuencias tiene el retraso es fundamental para mantener la confianza de la plantilla y evitar conflictos legales.

En este artículo te explicamos qué establece el Estatuto de los Trabajadores sobre la fecha tope para pagar la nómina, cuándo deben pagar la nómina las empresas y qué opciones tiene el trabajador si no cobra a tiempo.

¿Existe una fecha límite de pago de nómina?

¿Existe una fecha límite de pago de nómina?

La fecha límite de pago de nómina está regulada en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, que establece: "La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El período de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes".

¿Hasta qué día se puede pagar la nómina?

De este artículo se extraen varias conclusiones clave para la gestión empresarial:

La fecha de pago la acuerdan empresa y trabajador (o sus representantes), o viene fijada en el convenio colectivo .

El salario debe abonarse de forma periódica y regular , sin que el intervalo supere un mes.

La forma de pago debe ser constante (no se puede cambiar unilateralmente).

La nómina debe ir acompañada de un comprobante detallado con el desglose de salario bruto, neto, retenciones y deducciones.

Es decir, legalmente, hasta qué día te pueden pagar la nómina depende de lo que se haya pactado. No existe una fecha tope universal. Si tu empresa paga el día 28 de cada mes, esa es la fecha límite; si paga el día 5 del mes siguiente, esa será la referencia.

¿Cuándo deben pagar la nómina las empresas en la práctica?

Por costumbre en España, la mayoría de empresas abonan la nómina entre los días 1 y 5 del mes siguiente al periodo trabajado ( pago a mes vencido ). Algunas empresas, especialmente en sectores como banca o administración pública, pagan entre el 20 y el último día del mes en curso.

Sea cual sea la fecha habitual, a partir del momento en que se incumple se considera que existe un retraso en el pago de la nómina, sin necesidad de otorgar un periodo de cortesía.

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¿Qué consecuencias tiene no respetar la fecha límite de pago de nóminas?

El incumplimiento de la fecha de pago tiene consecuencias legales y económicas para la empresa. El trabajador dispone de varias vías para reclamar, y la ley protege firmemente su derecho a cobrar.

¿Qué intereses genera el retraso en el pago?

El artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que el interés por mora en el pago del salario será del 10 % de lo adeudado. Este interés se aplica desde el momento en que se debería haber realizado el pago.

¿Qué sanciones puede recibir la empresa?

La Inspección de Trabajo puede sancionar a la empresa por el retraso en el pago de nóminas. Las multas dependen de la gravedad:

Tipo de infracción Descripción Multa Leve Retraso aislado o puntual 60 – 625 € Grave Retraso reiterado en el pago 6.251 – 187.515 €

¿Qué puede hacer el trabajador si no cobra a tiempo?

El trabajador dispone de tres vías progresivas para reclamar el pago:

1. Reclamo no judicial (papeleta de conciliación): es el primer paso y consiste en presentar una papeleta de conciliación laboral. No requiere abogado. Hay tres posibles resultados: acuerdo (la empresa reconoce la deuda), sin acuerdo o ausencia de respuesta. Si no se alcanza acuerdo, se abre la vía judicial.

2. Reclamo judicial (demanda): si la conciliación fracasa, el trabajador puede presentar una demanda ante el juzgado de lo social para exigir el pago del salario pendiente. El tribunal puede embargar activos de la empresa. También puede intervenir el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), que cubre hasta el doble del SMI durante un máximo de 120 días.

3. Denuncia a la Inspección de Trabajo: el trabajador puede denunciar el impago ante la Inspección, que puede sancionar a la empresa. Esta vía no recupera directamente los salarios, pero ejerce presión.

Importante Si el impago es reiterado y grave, el trabajador puede solicitar la extinción del contrato por incumplimiento empresarial (artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores), con derecho a indemnización equivalente a un despido improcedente (33 días por año trabajado, máximo 24 mensualidades) y derecho a prestación por desempleo.

¿Qué ocurre si la empresa se retrasa? Ejemplo práctico

Supuesto: una pyme paga habitualmente el día 30 de cada mes. En marzo de 2026, por problemas de liquidez, no abona las nóminas hasta el 15 de abril (15 días de retraso).

El trabajador puede exigir el pago desde el 1 de abril, sin periodo de cortesía.

La empresa deberá abonar, además del salario, un 10 % de interés de mora sobre el importe adeudado. Para un salario de 2.000 €, serían 200 € adicionales.

Si el retraso se repite varios meses, la Inspección de Trabajo puede imponer una multa de hasta 187.515 € por infracción grave.

El trabajador podría solicitar la extinción de su contrato con indemnización de 33 días/año.

💡Consejo para RR.HH. Es recomendable incluir la fecha de pago en la nómina para evitar reclamaciones fraudulentas y tener documentada la puntualidad del abono.

¿Cómo tener las nóminas listas a tiempo cada mes?

Para evitar rebasar la fecha límite del pago de nómina, la empresa debe tener controlados todos los elementos que intervienen en el cálculo de la nómina.

¿Qué etapas incluye la gestión mensual de nóminas?

Entre las etapas que se pueden incluir en la gestión mensual de nóminas, podemos encontrar:

Fijación de la retribución y emisión de las nóminas.

Cálculo de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Registro y cálculo de horas extraordinarias.

Cálculo correcto de vacaciones y ausencias.

Determinación del salario en especie y complementos.

Cálculo de la retención del IRPF según la situación personal del trabajador.

¿Cómo puede ayudar un software de nóminas?

Un software de nóminas automatiza todo el proceso de cálculo, genera las nóminas con los datos introducidos, aplica las actualizaciones legales vigentes y permite enviar las nóminas a los trabajadores por email dentro del plazo establecido. Esto reduce significativamente el riesgo de errores y retrasos.

Respetar la fecha límite de pago de la nómina es una obligación legal que afecta directamente a la relación con tus empleados. Un retraso reiterado puede derivar en sanciones económicas, demandas y pérdida de talento.

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