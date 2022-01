Muchas personas se preguntan si es legal compatibilizar la excedencia por cuidado de familiares y el trabajo en otra empresa. La respuesta es que a priori no: En periodo de excedencia por cuidado de familiares no se puede trabajar en otra empresa porque se presupone que el tiempo que no se dedica a trabajar se dedica a este cuidado.

No obstante, si el trabajo es compatible con el cuidado porque la jornada laboral es diferente, el trabajador en excedencia sí podría trabajar en otra empresa.