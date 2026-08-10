La excedencia es el derecho que tienen los trabajadores a suspender de forma temporal un contrato de trabajo sin que esto impida perder su puesto de trabajo.

Existen varios tipos de excedencias en función del motivo que empuja al empleado a solicitarla, y las diferencias entre estas pueden verse en aspectos como la preferencia de reincorporación al puesto de trabajo.

En este artículo pondremos el foco en la excedencia por cuidado de familiares: ¿Qué es la excedencia por cuidado de familiares? ¿Computará por antigüedad? ¿Se debe reservar la plaza al trabajador? ¿Cómo se solicita? En PayFit, te lo explicamos; así empresarios y departamentos de RRHH podáis convertiros en expertos.

¿Qué es la excedencia por cuidado de familiares?

¿Qué es la excedencia por cuidado de familiares?

La excedencia por cuidado de un familiar dependiente, de acuerdo con el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores , otorga a los trabajadores, ya sean hombres o mujeres, el derecho a tomar un período de excedencia con una duración máxima de dos años, a menos que se acuerde una duración mayor mediante negociación colectiva.

En otras palabras, la excedencia es una situación de suspensión del contrato de trabajo a solicitud del trabajador motivada por el deber de cuidado de un familiar que, por cualquier razón, no puede valerse por sí mismo y no desempeña actividad retributiva.

Desde el 30 de junio de 2023, esta modalidad de suspensión del contrato de trabajo se amplía explícitamente para incluir a las parejas de hecho y el cuidado de los dependientes consanguíneos de estas parejas.

Modelo de solicitud de excedencia Descárgate el modelo

¿Qué tipos de excedencia existen?

La excedencia laboral se divide en tres categorías: excedencia voluntaria, excedencia forzosa y excedencia pactada. A continuación, daremos unas pinceladas sobre este tipo de excedencias:

La excedencia laboral voluntaria permite a los trabajadores con al menos un año de antigüedad solicitar un período de descanso de entre cuatro meses y cinco años , con la restricción de poder ejercer este derecho nuevamente después de cuatro años desde la última excedencia.

La excedencia laboral forzosa está relacionada únicamente con el ejercicio de cargos públicos y sindicales , permitiendo a los trabajadores ejercer funciones sindicales de ámbito provincial o superior o asumir cargos públicos que les impidan desempeñar sus labores habituales. La duración depende del tiempo en el cargo, y durante esta excedencia se mantiene el puesto de trabajo y se computará para la antigüedad.

La excedencia laboral por cuidado de hijos se solicita para cuidar a un hijo recién nacido al haber finalizado la baja por maternidad y hasta que el hijo cumpla 3 años. Los empleados que quieran solicitar una excedencia por cuidado de hijos tendrán derecho a reservar su puesto de trabajo durante un año. A partir del segundo se reserva un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

¿Cuáles son los requisitos de la excedencia por cuidado de familiares?

La excedencia por cuidado de familiares permite a los trabajadores ausentarse de su empleo por un período de tiempo, que generalmente no supera los dos años, para cuidar de un familiar hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, que se encuentra en una situación de dependencia debido a razones como la edad, accidente, enfermedad o discapacidad, y no está empleado de manera remunerada.

A continuación, te dejamos con las cuatro preguntas más frecuentes en torno a la excedencia por cuidado de mayores.

¿Cuál es la duración de esta excedencia?

Duración máxima: No se puede exceder de dos años, a menos que se acuerde una duración mayor mediante negociación colectiva, como se especifica en el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Duración mínima: No se establece un período mínimo obligatorio.

En otras palabras, la duración máxima de la excedencia por cuidado de familiares generalmente no puede exceder de dos años. Sin embargo, esta duración puede ser extendida si así lo especifica el convenio colectivo aplicable a la empresa o sector en el que trabaja el empleado. No obstante, existe una limitación en cuanto a la frecuencia con la que se puede solicitar la excedencia por cuidado de familiares. Una vez finalizada una excedencia por cuidado, generalmente deben transcurrir al menos cuatro años antes de que el mismo trabajador pueda solicitar nuevamente una excedencia por el mismo motivo para cuidar a la misma persona.

¿Qué condiciones y accesos existen en torno a esta excedencia?

El tiempo en el que el empleado se encuentre en situación de excedencia se contabilizará para efectos de su antigüedad en la empresa .

El trabajador tiene el derecho de participar en cursos de formación profesional, y el empleador deberá convocarlo, especialmente al momento de su reincorporación. Esto se hace con el propósito de prevenir la pérdida de las habilidades profesionales del trabajador excedente, que podrían verse afectadas debido a cambios en la producción, avances tecnológicos, entre otros factores.

Durante el primer año de la excedencia, el empleado tiene derecho a que se le reserve su puesto de trabajo. Después de este período, la reserva se aplica a un puesto del mismo grupo profesional o con una categoría equivalente.

¿Qué es el reingreso de la excedencia por cuidado de familiares?

El reingreso tras la excedencia se deberá comunicar a la empresa con un preaviso antes de que esta finalice.

Normalmente, el tiempo para anunciar la reincorporación está regulado en los Convenios Colectivos. Por norma general acostumbra a ser un mínimo de 1 mes antes del reingreso para facilitar la gestión a la empresa. Por ello, si el empleado no solicita el reingreso en ese período que se estipula, pasará automáticamente a excedencia voluntaria.

💡 ¿Sabías qué? Muchas personas se preguntan ¿Si se puede trabajar estando de excedencia por cuidado de familiares? Pues bien, la respuesta a esta pregunta es no: Es decir, en periodo de excedencia por cuidado de familiares no se puede trabajar en otra empresa porque se presupone que el tiempo que no se dedica a trabajar se dedica a este cuidado. No obstante, si el trabajo es compatible con el cuidado porque la jornada laboral es diferente, el trabajador en excedencia sí podría trabajar en otra empresa.

¿Qué sucede si el familiar que requiere cuidados fallece?

Cuando un empleado se encuentra en una excedencia por cuidado de familiar y el familiar fallece, la situación puede cambiar significativamente. En el caso del fallecimiento del familiar, la causa original de la excedencia desaparece, lo que puede transformar la naturaleza de la excedencia.

Una decisión relevante del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, bajo la sentencia número TSJ País Vasco 11-5-21, EDJ 704990, ha establecido que si el trabajador no solicita el reingreso de manera oportuna tras el fallecimiento, la excedencia puede convertirse en voluntaria ordinaria . Esto implica que el régimen jurídico que la rige cambia, y el trabajador ya no estaría amparado bajo las condiciones específicas de la excedencia por cuidado de familiar.

Si el empleado continúa su ausencia sin ajustar su situación laboral con la empresa, podría enfrentarse a complicaciones legales, incluida la posibilidad de no ser readmitido bajo las mismas condiciones que antes, o incluso enfrentar un despido por falta de causa justificada para la excedencia.

¿Cómo solicitar la excedencia por cuidado de familiares?

Para poder disfrutar de ella, los empleados deberán presentar su solicitud de excedencia por cuidado de familiares a su empresa. Lo mejor, aunque no es obligatorio y menos en una situación de necesidad urgente, es solicitar la excedencia mediante el preaviso.

Desde PayFit, te recomendamos que el documento de solicitud de excedencia sea por escrito y contenga como mínimo, los siguientes datos:

Además, es recomendable acompañar la solicitud de excedencia por cuidado de familiares con la siguiente documentación, tales como:

Documentación que acredite que en efecto se trata de un familiar del trabajador de hasta segundo grado de consanguinidad. Como por ejemplo: el libro de familia.

Documentación que acredite la dependencia del familiar. Como por ejemplo: la tarjeta acreditativa de discapacidad.

En resumen, la excedencia por cuidado de familiares es un derecho que ofrece la oportunidad de conciliar las responsabilidades laborales de nuestros trabajadores con el cuidado de sus seres queridos. Es una medida que demuestra la importancia de mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, reconociendo la relevancia de brindar apoyo a nuestros trabajadores en momentos de necesidad.

Desde PayFit, te ayudamos a gestionar todo tipo de excedencia laboral y ausencia de tus empleados de manera óptima, ofreciendo asesoramiento a medida y una solución digital para no perder el control y acceso a la información en ningún momento.

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