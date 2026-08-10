El equilibrio perfecto entre la tecnología y las personas

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Una nómina bien gestionada. Siempre bien acompañado.

Detrás de cada clic, cada pregunta, hay un experto listo para apoyarte. ¿Pregunta compleja o una simple duda? Estamos aquí para ayudarte.

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Captura de pantalla de la interfaz de PayFit, mostrando una ventana de chat con PayFit Copilot

+12 000

de nuestros clientes utilizan nuestro asistente de IA

+800

recursos gratuitos para formarte

Lo que te prometemos en tu día a día

Cercanía

Cercanía

Chat, correo electrónico: Nos adaptamos al canal de tu preferencia.

Experiencia

Experiencia

Nuestros especialistas responden a tus preguntas más complejas.

Reactividad

Reactividad

Servicio al cliente reactivo durante la semana, asistente virtual disponible 24/7.

Autonomía

Autonomía

Ayuda en línea y tutoriales en vídeo al alcance de tu mano, sin límites.

PayFit AI

No duerme nunca

No duerme nunca

PayFit Copilot te responde al momento. No importa si es Navidad o las tres de la mañana. Está siempre para resolver tus dudas.

Tiene respuesta para (casi) todo

Tiene respuesta para (casi) todo

Conoce las bases de la nómina y los RRHH. Y te explica como nadie cómo usar PayFit.

Se adapta a tus necesidades

Se adapta a tus necesidades

Si no sabe cómo responderte, no dudará en ponerte en contacto con nuestros expertos.

Servicio al cliente: El equipo de expertos laborales

Profesionales que te entienden

Profesionales que te entienden

Nuestros equipos están familiarizados con tus problemas. Cuidan al detalle cada una de tus solicitudes, sin excepción.

Conversaciones a medida

Conversaciones a medida

¿Chat instantáneo con un experto o un formulario de contacto más detallado? Tú eliges.

Todo está memorizado

Todo está memorizado

El historial completo de tus conversaciones se archiva cuidadosamente en tu espacio 100% seguro.

Centro de ayuda: al servicio de tu autonomía

Un tesoro de recursos

Un tesoro de recursos

Artículos, guías, videos tutoriales, FAQ: desarrolla tus habilidades al ritmo de tus deseos y necesidades.

Formación continua

Formación continua

Enriquecemos regularmente nuestro Centro de ayuda. Lanzamiento de productos, evolución jurídica, buenas prácticas... Siempre hay novedades por descubrir.

Actualizaciones en tiempo real

Actualizaciones en tiempo real

La normativa de nóminas evoluciona, nuestros recursos también. Nuestros expertos se aseguran de actualizar nuestros diferentes soportes para estar siempre al día.

Esto es lo que dicen nuestros clientes
Tim Ougeot
Co-founder y CMO @YEGO
El valor añadido de PayFit es su equipo experto en nóminas. Contestan rápidamente y tienen un expertise destacable en RRHH.

Preguntas frecuentes

PayFit AI es un asistente conversacional basado en inteligencia artificial y alimentado por la documentación de nuestro Centro de ayuda. Además, nuestro asistente está disponible 24/7 para responder instantáneamente a tus preguntas sobre nómina, gestión de RRHH y el uso de la plataforma PayFit.

En PayFit, la seguridad de tus datos es nuestra prioridad. Por ello, nuestro asistente no tiene acceso a la información de tu empresa. 

Para responder, PayFit AI se basa únicamente en la información que compartes durante tus intercambios. Toda esta información permanece privada y segura. Nunca se comparte con otros sistemas de IA o empresas externas.

Nuestros expertos pueden responderte en el chat en vivo o por correo electrónico tras la creación de un ticket, de 9h a 18h, de lunes a viernes.

Puedes plantear tu pregunta a nuestro asistente inteligente PayFit Copilot, disponible 24/7, o abrir una solicitud para nuestros equipos de clientes a través del formulario de contacto. 

En este caso, un experto te responderá por correo electrónico durante nuestro horario laboral. Recuerda que la respuesta también será visible desde la bandeja de entrada de PayFit.

4.5/5 de 22.000+ clientes

Únete a más de 22 000 pymes que gestionan su nómina con confianza.

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