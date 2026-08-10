El equilibrio perfecto entre la tecnología y las personas

Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Una nómina bien gestionada. Siempre bien acompañado.
Detrás de cada clic, cada pregunta, hay un experto listo para apoyarte. ¿Pregunta compleja o una simple duda? Estamos aquí para ayudarte.
+12 000
de nuestros clientes utilizan nuestro asistente de IA
+800
recursos gratuitos para formarte
Tres veces más cercanos
Un asistente inteligente que nunca duerme, expertos a tu disposición, recursos de formación para todos los niveles. Con nosotros, dormirás siempre tranquilo. Incluso a fin de mes.
Nuestro asistente de IA te responde en directo, día y noche, 365 días al año.
Ofrecemos una respuesta a medida para cada una de tus solicitudes.
Nuestros recursos y formaciones hacen que la nómina sea (aún más) accesible.
Lo que te prometemos en tu día a día
Cercanía
Chat, correo electrónico: Nos adaptamos al canal de tu preferencia.
Experiencia
Nuestros especialistas responden a tus preguntas más complejas.
Reactividad
Servicio al cliente reactivo durante la semana, asistente virtual disponible 24/7.
Autonomía
Ayuda en línea y tutoriales en vídeo al alcance de tu mano, sin límites.
PayFit AI
No duerme nunca
PayFit Copilot te responde al momento. No importa si es Navidad o las tres de la mañana. Está siempre para resolver tus dudas.
Tiene respuesta para (casi) todo
Conoce las bases de la nómina y los RRHH. Y te explica como nadie cómo usar PayFit.
Se adapta a tus necesidades
Si no sabe cómo responderte, no dudará en ponerte en contacto con nuestros expertos.
Servicio al cliente: El equipo de expertos laborales
Profesionales que te entienden
Nuestros equipos están familiarizados con tus problemas. Cuidan al detalle cada una de tus solicitudes, sin excepción.
Conversaciones a medida
¿Chat instantáneo con un experto o un formulario de contacto más detallado? Tú eliges.
Todo está memorizado
El historial completo de tus conversaciones se archiva cuidadosamente en tu espacio 100% seguro.
Centro de ayuda: al servicio de tu autonomía
Un tesoro de recursos
Artículos, guías, videos tutoriales, FAQ: desarrolla tus habilidades al ritmo de tus deseos y necesidades.
Formación continua
Enriquecemos regularmente nuestro Centro de ayuda. Lanzamiento de productos, evolución jurídica, buenas prácticas... Siempre hay novedades por descubrir.
Actualizaciones en tiempo real
La normativa de nóminas evoluciona, nuestros recursos también. Nuestros expertos se aseguran de actualizar nuestros diferentes soportes para estar siempre al día.
Preguntas frecuentes
PayFit AI es un asistente conversacional basado en inteligencia artificial y alimentado por la documentación de nuestro Centro de ayuda. Además, nuestro asistente está disponible 24/7 para responder instantáneamente a tus preguntas sobre nómina, gestión de RRHH y el uso de la plataforma PayFit.
En PayFit, la seguridad de tus datos es nuestra prioridad. Por ello, nuestro asistente no tiene acceso a la información de tu empresa.
Para responder, PayFit AI se basa únicamente en la información que compartes durante tus intercambios. Toda esta información permanece privada y segura. Nunca se comparte con otros sistemas de IA o empresas externas.
Nuestros expertos pueden responderte en el chat en vivo o por correo electrónico tras la creación de un ticket, de 9h a 18h, de lunes a viernes.
Puedes plantear tu pregunta a nuestro asistente inteligente PayFit Copilot, disponible 24/7, o abrir una solicitud para nuestros equipos de clientes a través del formulario de contacto.
En este caso, un experto te responderá por correo electrónico durante nuestro horario laboral. Recuerda que la respuesta también será visible desde la bandeja de entrada de PayFit.