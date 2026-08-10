Todo lo que necesitas saber del informe de vida laboral

Hoy en día es importante que lleves un registro de todos los lugares donde has estado dado de alta como trabajador. Según un estudio realizado por LinkedIn, la mayoría de la población millenial cambiará 4 veces de trabajo antes de los 32 años. Esto provoca que hayamos estado dados de alta en varios sitios en épocas diferentes, lo que puede provocar fechas incorrectas o periodos de trabajo que no corresponden a la realidad.

Hay muchas maneras de saber en qué periodos has estado trabajando y dado de alta en la seguridad. Una de las formas más sencillas es solicitar un informe de vida laboral, un documento gratuito y online expedido por la oficina de Seguridad Social y empresa que puedes solicitar en menos de 5 minutos.

¿Qué es un informe de vida laboral?¿Por qué hacer la solicitud del informe de la vida laboral? En el artículo de hoy, te lo explicamos.

¿Qué es el informe de vida laboral?

¿Qué es el informe de vida laboral?

Un informe de vida laboral de Seguridad Social es un documento en el que están recogidos todos los periodos que se ha estado cotizando y dado de alta en la Seguridad Social, tanto siendo asalariado como cotizando como autónomo.

Este informe de la vida laboral se estructura de forma cronológica, es decir, en primer lugar tendremos los últimos sitios donde hemos estado dados de alta en la Seguridad Social, mientras que en la parte final del informe de vida laboral encontramos las primeras veces que estuvimos dados de alta en la Seguridad Social.

¿Para qué sirve un informe de vida laboral?

Imagínate que llevas 4 años en tu empresa, y que antes de trabajar en esta has estado trabajando como empleado en otras 3 empresas de diferentes sectores. Un día te entra la curiosidad y decides pedir un informe de vida laboral a través del portal de Seguridad Social, en ti tienes una duda que todos tenemos: “como saber si estoy dado de alta a la seguridad social”. Cuando recibes el informe de vida laboral te das cuenta que durante un periodo prolongado de tu vida no sale reflejado como si hubieras estado trabajando para la empresa que lo hacías. La cosa se complica.

Si solicitas un informe de vida laboral cada vez que cambies de empleo o se modifique tu régimen de trabajador, podrás llevar un control sobre los lugares donde has estado dado de alta como empleado, las fechas y sobre todo los días que has trabajado, incluso si has solicitado una baja laboral.

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¿Por qué hacer la solicitud del informe de la vida laboral?

Hacer una solicitud del informe de vida laboral es necesario para tener controlada nuestra trayectoria laboral y todas las veces que hemos estado dados de alta en la Seguridad Social. A continuación te damos un par de ejemplos de en qué ocasiones deberías solicitar un informe de vida laboral.

No estás seguro de estar dado de alta en la Seguridad Social en tu trabajo actual.

Acabas de recibir un SMS dándote de alta o baja en la Seguridad Social sin tener constancia de ello.

Quieres saber cuántos días llevas cotizados en la Seguridad Social.

Quieres tener un registro de los lugares donde has estado dado de alta en la Seguridad Social.

Saber si has realizado bien el alta de autónomo en la Seguridad Social.

¿Cómo hacer la solicitud de un informe de vida laboral?

Puedes pedir informe de vida laboral con certificado online o bien puedes recibirlo por correo en casa. Si quieres solicitar informe de vida laboral online o por correo tienes las siguientes opciones:

Solicitar informe de vida laboral por SMS. Pedir informe de vida laboral por Internet a través de certificado electrónico o cl@ve. Solicitar informe de vida laboral a través de correo postal. Solicitud de informe de vida laboral a través de teléfono. Pedir informe de vida laboral en oficinas de Seguridad Social.

¿Cual es la forma más sencilla de pedir un informe de vida laboral?

Si quieres olvidarte de trámites interminables, te recomendamos que pidas tu certificado de vida laboral a través de Internet. Ya sea a través del certificado digital o la cl@ve o bien mediante SMS. Con cualquiera de estas maneras tardarás menos de 5 minutos en obtener tu informe de vida laboral.

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