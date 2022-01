Todo lo que necesitas saber del informe de vida laboral

¿Qué es el informe de vida laboral?

Un informe de vida laboral de Seguridad Social es un documento en el que están recogidos todos los periodos que se ha estado cotizando y dado de alta en la Seguridad Social, tanto siendo asalariado como cotizando como autónomo.

Este informe de la vida laboral se estructura de forma cronológica, es decir, en primer lugar tendremos los últimos sitios donde hemos estado dados de alta en la Seguridad Social, mientras que en la parte final del informe de vida laboral encontramos las primeras veces que estuvimos dados de alta en la Seguridad Social.

¿Para qué sirve un informe de vida laboral?

Imagínate que llevas 4 años en tu empresa, y que antes de trabajar en esta has estado trabajando como empleado en otras 3 empresas de diferentes sectores. Un día te entra la curiosidad y decides pedir un informe de vida laboral a través del portal de Seguridad Social, en ti tienes una duda que todos tenemos: “como saber si estoy dado de alta a la seguridad social”. Cuando recibes el informe de vida laboral te das cuenta que durante un periodo prolongado de tu vida no sale reflejado como si hubieras estado trabajando para la empresa que lo hacías. La cosa se complica.

Si solicitas un informe de vida laboral cada vez que cambies de empleo o se modifique tu régimen de trabajador, podrás llevar un control sobre los lugares donde has estado dado de alta como empleado, las fechas y sobre todo los días que has trabajado, incluso si has solicitado una baja laboral.

En resumidas cuentas, un informe de vida laboral es una herramienta donde podrás ver tu vida laboral en informe para tener bajo control todo lo relacionado con tu etapa laboral.

¿Por qué hacer la solicitud del informe de la vida laboral?

Hacer una solicitud del informe de vida laboral es necesario para tener controlada nuestra trayectoria laboral y todas las veces que hemos estado dados de alta en la Seguridad Social. A continuación te damos un par de ejemplos de en qué ocasiones deberías solicitar un informe de vida laboral.

No estás seguro de estar dado de alta en la Seguridad Social en tu trabajo actual.

Acabas de recibir un SMS dándote de alta o baja en la Seguridad Social sin tener constancia de ello.

Quieres saber cuántos días llevas cotizados en la Seguridad Social.

Quieres tener un registro de los lugares donde has estado dado de alta en la Seguridad Social.

Saber si has realizado bien el alta de autónomo en la Seguridad Social.

¿Cómo hacer la solicitud de un informe de vida laboral?

Puedes pedir informe de vida laboral con certificado online o bien puedes recibirlo por correo en casa. Si quieres solicitar informe de vida laboral online o por correo tienes las siguientes opciones:

Solicitar informe de vida laboral por SMS. Pedir informe de vida laboral por Internet a través de certificado electrónico o cl@ve. Solicitar informe de vida laboral a través de correo postal. Solicitud de informe de vida laboral a través de teléfono. Pedir informe de vida laboral en oficinas de Seguridad Social.

Te las explicamos a continuación.

Solicitar informe de vida laboral con SMS

El único requisito para solicitar el informe de vida laboral SMS es tener actualizado nuestro número de teléfono en la base de datos de la Seguridad Social, ya que recibiremos el link al informe en nuestro móvil.

El primer paso para solicitar el informe de vida laboral con SMS es entrar en el siguiente link del portal de la Seguridad Social.

Una vez hayas accedido debes rellenar los datos que te piden: DNI, número de teléfono y fecha de nacimiento.

Al rellenar los datos te aparecerá una pantalla confirmando el envío del SMS. En la parte baja de la pantalla podrás introducir la contraseña que llegará a continuación.

Ten tu teléfono móvil a mano. A continuación te llegará un SMS a tu dispositivo móvil con una contraseña para solicitar tu informe de vida laboral.

Debes introducir la contraseña en la parte baja de la pantalla en la casilla que pone “Introduzca su código”.

A continuación haz click en la pestaña de acceder y seguidamente vuelve hacer click sobre la pestaña “A través de este enlace obtiene el informe generado”. Así podrás descargar el informe de vida laboral.

Pedir informe de vida laboral por Internet a través de certificado electrónico o cl@ve.

Solicitar el informe de vida laboral con certificado digital únicamente es posible si tenemos certificado electrónico o clave. Sin embargo, si dispones de este certificado te recomendamos que lo realices a través de este método ya que es el más sencillo.

Accede al portal de informe de tu vida laboral a través de la Seguridad Social.

Una vez estés dentro haz click sobre la pestaña de “Solicitar Informe”.

A continuación escoge si quieres solicitar el informe a través de certificado electrónico o clave.

Una vez hayas rellenado tus datos de acceso recibirás automáticamente un informe de vida laboral.

Solicitar informe de vida laboral a través de correo postal.

Si no eres amante de las nuevas tecnologías o bien no tienes actualizado tu número de teléfono en la Seguridad Social, esta será tu forma de solicitar tu informe de vida laboral. El procedimiento es muy sencillo.

Entra en el portal de solicitar informe de vida laboral a través de correo postal en la Seguridad Social.

Rellena los datos que te solicitan para realizar el envío a tu domicilio.

Haz click en el botón de “Solicitar”. Una vez hayas hecho la solicitud recibirás tu informe de vida laboral en los próximos días a través de correo ordinario.

Solicitar informe de vida laboral a través de teléfono

Antes de solicitar el informe de vida laboral a través de teléfono debes saber que no todas las provincias permiten solicitarlo de esta manera, por lo que es la menos recomendable de las que te hemos mencionado anteriormente.

Si de todas maneras quieres solicitar tu informe de vida laboral a través de este método, te explicamos como a continuación.

Llama a uno de los siguientes números: 901 50 20 50 o 915410291. Estos son los números oficiales de la Tesorería General de la Seguridad Social. Ten en cuenta que el horario es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 18:30.

Introduce los dos primeros dígitos de tu código postal. A continuación sabrás si puedes solicitar un informe de vida laboral a través de teléfono.

Pulsa el botón “3” para solicitar que te atienda un gestor que te guiará durante todo el proceso.

A continuación te pedirán una serie de datos personales para confirmar tu identidad.

Seguidamente debes pedir el certificado que deseas. No es necesario pedir el certificado completo, ya que puedes solicitar el certificado entre las fechas que prefieras.

Una vez terminado el proceso recibirás tu informe de vida laboral en tu domicilio en al menos 6 días hábiles. Asegúrate de que la Seguridad Social tenga tus datos correctos.

Pedir informe de vida laboral en oficinas de Seguridad Social.

Finalmente tienes la opción de ir a las oficinas de la Seguridad Social para solicitar informe de vida laboral. Antes de solicitarlo debes saber que esta opción no está siempre disponible, ya que dependerá de los horarios de las oficinas y de tu zona geográfica.

Antes de acudir a una oficina de la Seguridad Social te recomendamos que compruebes si puedes solicitar un informe laboral a través de estos números de teléfono: 901 50 20 50 o 91 541 02 91. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 18:30.