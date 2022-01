La suspensión de empleo y sueldo es una de las sanciones más graves y temidas por los trabajadores. Esta sanción se suele aplicar cuando el trabajador comete una falta incumpliendo de forma grave o muy grave el reglamento del comité de empresa, convenio colectivo o el Estatuto de los Trabajadores.

Llegar a la suspensión de empleo y sueldo es complicado y se tienen que cumplir ciertas condiciones que te explicaremos a continuación.

¿Qué es la suspensión de empleo y sueldo? ¿Quién puede ser suspendido de empleo y sueldo? ¿Cuánto te pueden suspender de empleo y sueldo? ¿Por qué razones te pueden suspender de empleo y sueldo? Te lo explicamos en PayFit.

¿Qué es la suspensión de empleo y sueldo?

Hablamos de suspensión de empleo y sueldo cuando un trabajador, al incumplir el reglamento del convenio colectivo o del Estatuto de los Trabajadores es sancionado por un cierto periodo de tiempo sin percibir el sueldo estipulado en su contrato y asistir a su puesto de trabajo. Antes de proceder a la suspensión de empleo y sueldo se procederá a la amonestación del trabajador.

Cuando un trabajador es suspendido de empleo y sueldo, los efectos inmediatos, son la exoneración de sus obligaciones, sea cual sea su jornada laboral.

Es decir, el empresario deja de pagar el sueldo que correspondía al trabajador y el trabajador deja de tener todas las obligaciones relacionadas con su puesto de trabajo durante un tiempo determinado.

La suspensión de empleo y sueldo suele ser algo temporal. Eso significa que una vez finalice el periodo estipulado en la suspensión, el trabajador volverá a su puesto de trabajo y desempeñará las funciones que realizaba con anterioridad.

¿Quién puede ser suspendido de empleo y sueldo?

Pese a que la suspensión de empleo y sueldo en funcionarios es la más conocida, también se puede hacer en empresas privadas. Dentro de una empresa, se puede suspender de empleo y sueldo a todos aquellos trabajadores que hayan cometido una falta de carácter grave o muy grave, incluídos delegados de personal.

En caso de estudiantes de prácticas curriculares o prácticas extracurriculares, no se podrá suspender de empleo y sueldo ya que estos no tienen una relación laboral con la empresa en sí, por lo que no reciben un sueldo como tal, sino una compensación económica destinada a la ayuda al estudio.

¿Cuánto te pueden suspender de empleo y sueldo?

El tiempo de suspensión de empleo y sueldo en días hábiles o naturales dependerá del tipo de sanción que se haya impuesto. Por ejemplo, en sanciones leves, en caso de que se haya impuesto la suspensión de empleo y sueldo, la sanción máxima será de dos días.

Por otra parte, suspender de empleo y sueldo a un empleado por culpa de una falta grave, puede acarrear una sanción de máximo 10 días. En casos de faltas muy graves, la suspensión de empleo y sueldo al trabajador podrá ser de 60 días como máximo.

¿Por qué razones se puede suspender de empleo y sueldo?

La suspensión de empleo y sueldo no es voluntaria. Esta es una de las sanciones más duras que se pueden imponer a los empleados e implica que el trabajador dejará de percibir su sueldo y no tendrá que prestar servicios en la empresa. La suspensión se debe principalmente a faltas leves graves y muy graves estatuto de los trabajadores.

Normalmente los empleados que han recibido una falta leve no suelen ser suspendidos de empleo y sueldo. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales se suspenderá de empleo y sueldo durante un corto periodo de tiempo a los empleados. Dependerá en gran medida del convenio colectivo. Suspensión de empleo y sueldo por faltas graves: En las faltas graves es más común que se proceda a la suspensión de empleo y sueldo a los empleados. Por ejemplo, la indisciplina en el trabajo que se considere falta grave podrá acarrear la suspensión de empleo y sueldo por un periodo máximo de 1 mes.



En las faltas graves es más común que se proceda a la suspensión de empleo y sueldo a los empleados. Por ejemplo, la indisciplina en el trabajo que se considere falta grave podrá acarrear la suspensión de empleo y sueldo por un periodo máximo de 1 mes. Suspensión de empleo y sueldo por faltas muy graves: En faltas muy graves, la suspensión de empleo y sueldo podrá tener una duración de varios meses dependiendo la falta que se haya cometido. Estas sanciones podrán ir acompañadas de limitación en ascensos, cambios de puestos de trabajo, etc.

¿Qué pasa con la cotización durante la suspensión de empleo y sueldo?

Durante la suspensión de empleo y sueldo, la cotización depende del empleador. Será este quien decidirá si el empleado suspendido de empleo y sueldo seguirá dado de alta en la seguridad social o por el contrario se le dará de baja durante el periodo de suspensión de empleo. Por otra parte, la suspensión de empleo y sueldo y baja médica son cosas distintas y no tienen nada que ver.