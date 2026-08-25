El salario es la contraparte principal de la relación de trabajo, y constituye la retribución que un trabajador obtiene cada mes a cambio de su trabajo.

Pagar el salario es obligatorio y, normalmente, se realiza a final de mes mediante la nómina. Sin embargo, los empleados pueden solicitar un anticipo de nómina ante imprevistos.

En este post explicamos todo lo que deben saber empresarios y RR. HH.

¿Qué es un anticipo de nómina?

¿Qué es un anticipo de nómina?

El anticipo de nómina, también conocido como adelanto de nómina, es una retribución salarial que se realiza al empleado en el que la empresa adelanta parte de su sueldo mensual previsto.

Dar la opción de solicitar el anticipo de nómina en las empresas no es una decisión voluntaria de la compañía, es un derecho de todos los trabajadores. De hecho, en el Estatuto de los trabajadores se establece explícitamente como un derecho a pedir el adelanto de nóminas.

El pago de nómina adelantado o anticipo de nómina siempre se extraerá del salario neto o líquido a percibir (una vez descontadas las cotizaciones de Seguridad Social y el IRPF).

En muchos convenios colectivos se especifica el porcentaje máximo de cantidad que puede solicitar el empleado al pedir el anticipo. La mayoría limitan la cantidad del adelanto al 90% del salario que percibe el empleado por el trabajo ya realizado. No obstante, en algunas empresas también se pueden solicitar anticipos de nómina por trabajo futuro.

La solicitud de anticipo de nómina la deberá realizar el empleado a sus responsables o al departamento de Recursos Humanos. Aunque no hay un formato de anticipo universal, las compañías pueden emplear sus propios formatos de solicitud o aprovechar herramientas digitales como PayFit para administrarlos.

Tipos de anticipos de nómina

Tal y como mencionamos anteriormente, la tipología de anticipos de nóminas se clasifica en función de si el salario que se anticipa se extrae del:

Trabajo ya realizado

El anticipo de nómina por trabajo ya realizado permite al trabajador cobrar antes del día habitual de pago una parte del salario correspondiente al trabajo efectuado. La cantidad depende del porcentaje máximo que establezca la empresa y de la fecha de solicitud.

Ejemplo: Marcos, administrativo en Global Merch, solicitó un anticipo el 15 de junio. Su salario neto es 1.500€ y la empresa permite un 90% de anticipo. Como había trabajado la mitad del mes, le corresponden 675€ (90% de 750€).

Trabajo por realizar o futuro

El anticipo de nómina por trabajo futuro es aquel en que el salario adelantado se extrae de nóminas futuras. En este caso, esta posibilidad debe estar contemplada en el Convenio Colectivo de la empresa.

💡 ¿Sabías que? En determinados convenios colectivos y a raíz de diferentes situaciones, pueden llegar a solicitarse adelantos de nómina de hasta 5 meses futuros. Estos anticipos se otorgan por situaciones complejas como ingresos hospitalarios, asistencia médica o fallecimiento de marido o mujer.

Las pagas extras

Otra posibilidad es obtener un anticipo sobre las pagas extra. Salvo que el convenio colectivo de aplicación indique lo contrario, la empresa no está obligada a conceder un anticipo sobre las pagas extraordinarias.

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¿Quién puede solicitar un anticipo de nómina?

Como la mayoría de los aspectos relacionados con las nóminas, la solicitud de un anticipo de nómina está regulada por la ley. Entonces, ¿cómo podemos determinar quién tiene derecho a obtener este anticipo?

De acuerdo con el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, cualquier trabajador asalariado tiene el derecho de solicitar un anticipo de nómina por el trabajo ya realizado, pero no por salarios futuros o pagas extraordinarias. No obstante, si en el Convenio Colectivo de la empresa se establece entonces, será posible solicitar un anticipo por salarios futuros.

En realidad, la mayoría de los trabajadores desconoce que solicitar un anticipo de nómina es un derecho laboral, y no recurren a esta opción debido a la falta de conocimiento o por no querer abordar una conversación "delicada" con sus superiores. Está comprobado que facilitar y dar a conocer la opción de solicitar anticipos de nómina de manera sencilla en una empresa aumenta la satisfacción laboral de los empleados, ya que hay innumerables razones por las cuales pueden necesitar un anticipo de nómina, como multas, viajes, mudanzas, entre otras.

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¿Cómo reflejar un anticipo de salario en la nómina?

La cantidad que el empleado perciba en el anticipo de salario se descontará de su nómina. Y, por lo tanto, deberá quedar reflejado como un concepto de nómina.

Como hablamos de un “descuento”, el concepto del anticipo se incluirá en la sección de deducciones de la nómina, junto a otros conceptos que se restan del salario bruto como las contingencias comunes.

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