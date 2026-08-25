Las gratificaciones extraordinarias son complementos salariales suplementarios al sueldo base que los empleados obtienen en al menos dos ocasiones específicas a lo largo del año. Están sujetas a la normativa establecida por el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos.

Para ahondar en sus características, a continuación te explicaremos qué es exactamente y cómo calcular las gratificaciones extraordinarias, además de dar respuesta a otras preguntas frecuentes al respecto y relacionadas con el salario.

¿Qué son las gratificaciones extraordinarias? ¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores de las gratificaciones extraordinarias? ¿Conoces las diferencias entre gratificaciones extraordinarias y pagas extras? En este artículo abordaremos el tema de las gratificaciones extraordinarias para que tanto los empresarios como los departamentos de RR. HH. sepan todo lo necesario para convertirse en expertos en las gratificaciones extraordinarias.

¿Qué son las gratificaciones extraordinarias?

¿Qué son las gratificaciones extraordinarias?

Las gratificaciones extraordinarias forman parte del salario mínimo garantizado tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Convenio Colectivo que resulte aplicable. Por norma general, deberán percibirse al menos 2 pagas extraordinarias (normalmente, en Navidad o en las vacaciones de verano), que podrán prorratearse por negociación colectiva.

Es necesario considerar que las gratificaciones extraordinarias cotizan a la Seguridad Social y tributan en el IRPF. También es importante tener en cuenta que se pagarán impuestos en el momento en que se reciban, pero las cotizaciones se distribuirán a lo largo de las 12 mensualidades del salario, dependiendo de cuando se realicen los devengos. Por lo tanto, al recibir el pago de la gratificación extraordinaria, no se realizará una deducción por las contribuciones a la Seguridad Social, ya que estas se han cotizado previamente.

¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores de las gratificaciones extraordinarias?

Las gratificaciones extraordinarias están reguladas en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, el cual indica el hecho de que deben percibirse. Ahora bien, ¿Cuántas gratificaciones extraordinarias tienen derecho a cobrar los trabajadores? Dos, una por Navidad y otra según lo fije el convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores o, en su defecto, con los propios empleados.

El segundo pago puede efectuarse en cualquier mes que aparezca fijado en el convenio. No obstante, con frecuencia se suele entregar en el verano. De esta forma, se cubren dos momentos destacados del año en los que los empleados podrían necesitar un pago extra.

La cuantía de las gratificaciones extraordinarias y cómo se calcula aparecen en el estatuto. Esta se fija según el convenio colectivo y es posible prorratearlas en doce nóminas, si así viene fijado en el convenio colectivo, ya que hay muchos que lo prohíben (por ejemplo, los convenios de construcción).

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¿Hay alguna diferencia entre gratificaciones extraordinarias y pagas extras?

Pues no, no existe ninguna diferencia, puesto que se trata de la misma remuneración que se le ofrece al trabajador. Por tanto, puedes emplear ambos conceptos con libertad y sin temor a equivocarte.

¿Cómo se calcula la prorrata de las pagas extras?

Con frecuencia, las empresas prefieren prorratear las gratificaciones extraordinarias, ya que les permite entregarlas de manera fraccionada y mensual. Es decir, beneficia a las empresas a disponer de flujo de caja constante a lo largo de todo el año y así, no tener despuntes de costes en los meses de abono de los extras.

Para calcular las gratificaciones extraordinarias de la nómina:

Consultar el convenio colectivo aplicable.

Las pagas extras están formadas por el salario base y el plus de antigüedad , aunque se puede añadir otros complementos .

El importe dependerá del tiempo que el empleado permanezca en la empresa durante el período de devengo, calculado de forma prorrateada por los días o meses que corresponda.

Si el empleado ha permanecido en la empresa durante todo el período de devengo de la gratificación extraordinaria y no ha tenido ninguna incidencia que afecte a su cálculo, el importe será equivalente a un salario base más los conceptos que por convenio deban formar parte, como por ejemplos los incentivos en nómina. A este importe bruto, deberemos descontar la retención de IRPF para obtener el neto de la paga extra.

¿Pueden suspenderse las gratificaciones extraordinarias?

Como ya sabes, las gratificaciones extraordinarias dependen de los días trabajados. En caso de incapacidad temporal, baja de maternidad o huelga, la cuantía final se minorará y se guardará una proporción con el tiempo que se haya mantenido tal situación. Circunstancias como esta dejan el contrato en suspenso, aunque sea de manera temporal.

Por lo tanto, se deberán tener en cuenta este tipo de situaciones excepcionales en los cálculos para evitar que se comentan errores a la hora de abonar la cuantía de dicha remuneración.

🚨 La suspensión de gratificaciones extraordinarias en el siguiente ejemplo: María, jefa de contabilidad en PayFit y está disfrutando de su baja por maternidad, un período durante el cual tiene derecho a recibir una prestación económica por parte de la Seguridad Social. Según el convenio colectivo aplicable en su empresa, se establece que durante el período de baja por maternidad, no se devengarán las pagas extras. En este caso, mientras María se encuentre de baja por maternidad, el devengo de las pagas extras quedará suspendido. Esto significa que durante ese período, no se calculará ni se acumulará ningún importe adicional correspondiente a las pagas extras que se otorgan regularmente.

En definitiva, las gratificaciones extraordinarias suponen todo un refuerzo de la motivación de los trabajadores. Gracias a ellas, reciben una mayor cantidad de dinero, la cual ganan con su quehacer diario. Para que puedas llevar los pagos al día, en PayFit te ofrecemos la solución que estabas buscando para llevar el registro de salarios al día y sin ningún tipo de error. ¡Descúbrela ya!

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