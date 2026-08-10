En los últimos años, la comunicación interna ha cobrado un papel destacado en las políticasy estrategia de Recursos Humanos. Las empresas están reconociendo su importancia para mantener la lealtad, el clima laboral y la motivación de los empleados, un desafío significativo en la actualidad.

El entorno empresarial se asemeja a un ecosistema diverso, donde una organización y fluidez adecuadas de la comunicación son fundamentales para el éxito. La productividad, el rendimiento laboral y la motivación de los empleados se ven favorecidas por un ambiente de comunicación efectiva.



¿Qué es la comunicación interna? ¿Cuáles son los tipos de comunicación interna que existen? ¿Qué herramientas existen para una comunicación interna eficiente? En este artículo abordaremos lo qué es la comunicación interna, su gestión efectiva y como los empresarios y departamentos de RRHH pueden convertirse en unos expertos.

¿Qué es la comunicación interna?

¿Qué es la comunicación interna?

La comunicación interna es el proceso mediante el cual se intercambian información dentro de la organización, mensajes y conocimientos dentro de una empresa entre todos sus miembros, desde la alta dirección hasta los empleados de base. Es la forma en que se establece la conexión y se facilita la transmisión de ideas, instrucciones, objetivos, valores, y cualquier otro tipo de comunicación relevante para el funcionamiento y la cultura de la empresa.

La comunicación interna es esencial como estrategia para el adecuado funcionamiento de la organización, ya que juega un papel fundamental en la coordinación, colaboración y alineación de todos los empleados hacia los objetivos comunes de la empresa. Los canales de comunicación interna pueden variar y suelen incluir reuniones, correos electrónicos, mensajes instantáneos, intranet, boletines internos, redes sociales corporativas, entre otros. Además, la comunicación interna puede ser tanto formal (como comunicados oficiales) como informal (como charlas informales entre colegas, los llamados cafés).

En resumen, la comunicación interna se refiere a la forma en que la información fluye dentro de una empresa, facilitando la colaboración, el entendimiento y la eficacia en el logro de los objetivos corporativos.

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¿Cuáles son los objetivos de la comunicación interna?

En relación a los objetivos y a la estrategia de la comunicación interna, se pueden identificar los siguientes puntos clave que conforman las metas de las diversas políticas de comunicación interna.

1️⃣ Facilita la comunicación entre los profesionales

La comunicación interna promueve la participación interna y una más efectiva colaboración, brindando espacios para el intercambio de ideas, el debate y las interacciones sociales. Este enfoque en la innovación resulta en una mejora continua de los procesos, beneficiando tanto a los empleados como a la organización.

2️⃣ Construye la identidad corporativa

Un objetivo fundamental de la comunicación interna es asegurar que los empleados conozcan y se identifiquen con la cultura de la empresa. Fomentar un sentido de pertenencia y un ambiente acogedor contribuye a fortalecer la conexión emocional con la organización.

3️⃣ Promueve el conocimiento de la gerencia y los empleados

La comunicación interna crea un ambiente propicio para que los empleados conozcan a los responsables de las diferentes áreas o proyectos. De igual manera, los líderes pueden obtener un conocimiento profundo de sus empleados, incluyendo sus fortalezas y debilidades.

4️⃣ Evita bloqueos interdepartamentales

La estrategia de comunicación interna mejora el flujo de información entre las distintas áreas, evitando que operen de forma aislada y fomentando una colaboración más efectiva entre departamentos.

En conclusión, los objetivos de la comunicación interna son fundamentales para fortalecer la cohesión, el compromiso y el rendimiento de una organización.

¿Qué beneficios tiene la comunicación interna para la empresa?

una buena estrategia de comunicación interna ofrece una amplia variedad de beneficios para una empresa. A continuación te destacamos los beneficios más comunes en la comunicación interna:

🎯 Alineación de objetivos

⚙️Mayor productividad en el trabajo

🌲Ambiente laboral positivo y entorno laboral saludable

👊Reducción de conflictos

🖥️ Fomento de la innovación

🤹Mayor atracción y retención de talento

✅Mejora en la toma de decisiones

💪 Fortalecimiento de la cultura organizacional

🌀 Gestión de crisis más efectiva

En conjunto, la comunicación interna se convierte en un pilar fundamental para el éxito de la empresa, ya que influye en la motivación, el rendimiento y la cohesión de los equipos, contribuyendo a lograr los objetivos estratégicos y mantener una ventaja competitiva en el mercado.

✍️RECUERDA Elaborar un plan y estrategia de comunicación interna es crucial para alinear objetivos, mejorar la colaboración, fortalecer la cultura organizacional, aumentar el compromiso de los empleados, gestionar el cambio y evitar malentendidos. Además, fomenta la innovación y contribuye al éxito de la empresa.

📑 A continuación te dejamos con un plan de comunicación interna como ejemplo:

AC Enterprise, S.A. ha elaborado un plan de comunicación interna durante el año en curso. El objetivo de la empresa es mejorar la comunicación interna para poder alinear objetivos, fortalecer la cultura organizacional y aumentar el compromiso de los empleados. Por ello, implementarán las siguientes estrategias:

🪄Estrategias

Crear canales de comunicación como correo electrónico, intranet y red social interna. Realizar reuniones semanales de equipo y mensuales de toda la empresa. Establecer un buzón de sugerencias y realizar encuestas periódicas. Transmitir información clara desde la alta dirección sobre la visión y objetivos. Desarrollar un plan de comunicación para momentos de cambio. Reconocer logros y celebrar eventos especiales.

📓 Y lo realizarán con las siguientes métricas, destacando las siguientes:

Aumento en la participación en los canales de comunicación. Evaluaciones positivas en encuestas de satisfacción. Reducción en malentendidos y rumores. Mayor alineación con objetivos estratégicos.Incremento en el compromiso, satisfacción laboral y bienestar de los empleados.

En conclusión, la implementación de un plan y estrategia de comunicación interna adaptado a las necesidades específicas de AC Enterprise, S.A. resulta esencial para fortalecer el flujo de información, la cohesión del equipo y el compromiso de los empleados.

¿Cuáles son los tipos de comunicación interna que existen?

Como ya hemos mencionado anteriormente, la comunicación interna es la interacción de información dentro de una empresa, y siempre tiene un propósito de alinear a los equipos de trabajo. Es por ello que herramientas, como el organigrama empresarial , juegan un papel crucial en este proceso, ya que su claridad facilita la circulación de la información.

🆙Comunicación interna ascendente

En este caso, la comunicación ascendente implica escuchar a los empleados, miembros de equipos o subordinados. Es un tipo de comunicación que permite recibir ideas, sugerencias de mejora, opiniones de expertos en áreas específicas y fomenta el desarrollo y buen funcionamiento del negocio. Puede llevarse a cabo mediante buzones de sugerencias, cuestionarios de satisfacción, evaluación de desempeño 360 y reuniones.

⬇️ Comunicación interna descendente

La comunicación descendente se refiere a la transmisión de instrucciones, normativa laboral y objetivos desde los niveles superiores de la jerarquía hacia los subordinados. Los managers y directivos son los encargados de llevar a cabo este tipos de comunicaciones internas mediante reuniones, correos electrónicos, circulares, entre otros.

📏 Comunicación interna horizontal

Esta ocurre entre trabajadores que se encuentran en el mismo nivel jerárquico, es decir, compañeros. Fomentar esta comunicación mejora la colaboración y hace más eficiente el trabajo en equipo, participación y el trabajo en equipo. Se puede lograr mediante reuniones, redes sociales internas o externas de la empresa, una buena gestión de proyectos, gestión del conocimiento y una adecuada delegación de responsabilidades.

En conclusión, la comunicación interna es esencial para el funcionamiento armonioso de una organización y se despliega en diferentes direcciones, permitiendo la transmisión de información relevante y facilitando la participación activa de todos los miembros de la organización.

¿Qué diferencias existen entre comunicación interna y externa?

La principal diferencia entre comunicación interna y comunicación externa radica en su alcance y audiencia:

🏢 Comunicación Interna

Se refiere a la interacción y flujo de información entre los miembros y departamentos de una organización.

Está dirigida a los empleados, directivos y cualquier otra persona que forme parte de la empresa.

Su objetivo es mantener a los colaboradores más informados , alinearlos con los objetivos de la empresa, fortalecer la cultura de la organización, mejorar la colaboración y el trabajo en equipo, y aumentar el compromiso y la satisfacción laboral.

Puede incluir comunicaciones sobre políticas internas, regulaciones laborales, cambios organizacionales, logros del equipo, eventos internos, entre otros.

🔊Comunicación Externa

Se enfoca en la interacción y difusión de información hacia el público externo a la organización.

Se dirige a clientes, proveedores, socios comerciales, inversores, medios de comunicación, y cualquier otra persona o entidad que no sea parte de la empresa.

Su objetivo es proyectar una imagen positiva de la empresa , promover productos o servicios, establecer relaciones con clientes y socios, manejar la reputación de la marca, y comunicar información relevante al público en general.

Puede incluir estrategias de marketing, relaciones públicas, publicidad, gestión de redes sociales, comunicados de prensa, entre otros.

En resumen, la comunicación interna se centra en la interacción dentro de la empresa, mientras que la comunicación externa se enfoca en la interacción con el mundo exterior y el público en general.

¿Qué herramientas de comunicación interna existen?

Para garantizar una comunicación interna más efectiva en tu empresa y, en consecuencia, lograr la alineación de los equipos y obtener beneficios, es necesario dedicar esfuerzos a su mejora. Por ello, te presentamos con una lista de las herramientas de comunicación interna más frecuentes utilizadas en las empresas:

📧 Correo electrónico

📲 Mensajería instantánea y chat interno

💻 Reuniones y videoconferencias

📺 Paneles de anuncios físicos y digitales

🔄 Encuestas de satisfacción y feedback

📥 Buzón de sugerencias

En conclusión, contar con una variedad de herramientas de comunicación interna es esencial para asegurar una interacción efectiva y fluida dentro de una empresa. La combinación adecuada de estas herramientas permite mantener a los equipos alineados, mejorar la colaboración, fortalecer la cultura de la organización y aumentar el compromiso de los empleados.

Posdata: Te dejamos con una infografía de 8 acciones de comunicación interna de ejemplos que puedes implementar en la empresa 😉.

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