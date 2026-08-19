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Organización en el trabajo

Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre la organización en el trabajo: Excedencias, teletrabajo, tipos de jornadas laborales y más.

Excedencias laborales

El Estatuto de los Trabajadores recoge 3 tipos de excedencia. Te explicamos todo sobre las excedencias aquí.

Excedencia: qué es, tipos y requisitos para solicitarlaExcedencia laboral: tipos y solicitudTipos de excedencia laboral y cómo solicitarlas
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Jornada laboral

Descubre todo lo que debes saber sobre la jornada laboral: desde la realización de horas extra a los tipos de jornada que existen.

Jornada laboral: qué es, tipos y preguntas frecuentesHorario laboral, todo lo que necesitas saberHoras extraordinarias: tipos, cotización y cálculo
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Condiciones de trabajo

Seguro que te suena el informe de vida laboral o la antigüedad en la empresa. Estas son algunas de las condiciones de trabajo, descubre todo lo que debes saber sobre ellas.

Las condiciones de trabajo, ¿cuál es su importancia?La modificación sustancial de condiciones de trabajoCategorías de trabajo: grupos profesionales y cotización
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Teletrabajo

Seguro que has escuchado que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Nada más alejado de la realidad, te contamos todo sobre esta nueva tendencia de modalidad de trabajo.

Teletrabajo en España: legislación y regulaciónLa nueva Ley del Teletrabajo: en qué consisteAcuerdo de teletrabajo, ¿qué incluye?
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Gestión de permisos retribuidos

La gestión de permisos retribuidos se refiere a la administración de períodos de tiempo en los que los empleados tienen autorización para ausentarse del trabajo con goce de salario.

Permisos retribuidos en 2026: concepto y tipos.Permiso de lactancia, lo que debes saberLey de Familias 2026: principales novedades y su impacto
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Más de 22.000 clientes ya han simplificado su gestión de nóminas

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