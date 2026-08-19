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Organización en el trabajo
Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre la organización en el trabajo: Excedencias, teletrabajo, tipos de jornadas laborales y más.
Excedencias laborales
El Estatuto de los Trabajadores recoge 3 tipos de excedencia. Te explicamos todo sobre las excedencias aquí.
Jornada laboral
Descubre todo lo que debes saber sobre la jornada laboral: desde la realización de horas extra a los tipos de jornada que existen.
Condiciones de trabajo
Seguro que te suena el informe de vida laboral o la antigüedad en la empresa. Estas son algunas de las condiciones de trabajo, descubre todo lo que debes saber sobre ellas.
Teletrabajo
Seguro que has escuchado que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Nada más alejado de la realidad, te contamos todo sobre esta nueva tendencia de modalidad de trabajo.
Gestión de permisos retribuidos
La gestión de permisos retribuidos se refiere a la administración de períodos de tiempo en los que los empleados tienen autorización para ausentarse del trabajo con goce de salario.