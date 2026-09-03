La Inspección de Trabajo y Seguridad Social desempeña un papel crucial en el cumplimiento de las normativas laborales y de Seguridad Social en España. Este organismo estatal actúa como garante del ordenamiento laboral, asegurando que las empresas respeten la legislación vigente en materia de contratación, cotizaciones, jornada laboral, prevención de riesgos laborales y derechos fundamentales de los trabajadores. Además, la inspección de trabajo y seguridad social tiene funciones clave para detectar y combatir el fraude laboral, la economía sumergida y cualquier irregularidad que comprometa la estabilidad del sistema de Seguridad Social.

Gracias a su labor, se promueven condiciones de trabajo seguras, dignas y justas, y se preserva el equilibrio entre las obligaciones de los empleadores y la protección de los empleados. Esta vigilancia activa permite que el mercado laboral sea más transparente, equitativo y responsable, reforzando la confianza entre empresas, trabajadores y Administración pública.

La actuación del organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social no solo es preventiva, sino también correctiva: interviene ante denuncias, revisa documentación, hace visitas sin previo aviso y aplica la normativa recogida en la ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de otras leyes laborales y sociales. Por eso, conocer cómo funciona y qué competencias tiene esta entidad resulta esencial para cualquier empresa o departamento de Recursos Humanos.

¿Sabrías decir qué es exactamente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y cómo afecta a tu empresa? En este post explicamos, de forma clara y práctica, todos los detalles sobre el funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sus procedimientos y lo que debes tener en cuenta como empleador o responsable de RR. HH. para cumplir correctamente con la normativa laboral en España.

¿Qué es el organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social?

¿Qué es el organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social?

El organismo estatal de inspección de trabajo y Seguridad Social se estructura a través de:

La Dirección Especial , competente en todo el país. Controla el cumplimiento de todas las normas y reglamentos relativos a la Seguridad Social, el empleo, las relaciones laborales , las migraciones, la prevención de riesgos laborales y la economía social.

Las direcciones territoriales , que ejercen sus funciones en cada territorio autonómico. Una de sus principales funciones es llevar a cabo las inspecciones de su competencia.

Las inspecciones provinciales, una por provincia española. También se encuentran en Ceuta y Melilla.

¿Cuál es la ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?

Este organismo está regulado por la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 23/2015, de 21 de julio y el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento (Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social).

No obstante, estas normativas no son las únicas en las que se regula; también encontramos la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (RDL 5/2000, de 4 de agosto) es la que regula la inspección de trabajo y sanciones .

¿La Inspección de trabajo y Seguridad Social, qué funciones tiene?

Según la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, este organismo lleva a cabo sus funciones de inspección y asistencia técnica según las siguientes modalidades:

Visita del funcionario a los lugares de trabajo, sin previo aviso. Puede acudir más de una vez si es necesario.

Comparecencia de los denunciados ante el funcionario , en la oficina pública que se les requiera.

Revisión de la información que se encuentra en la Administración para comprobar si se cumple la normativa aplicable en la gestión de recursos humanos .

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¿Cuánto puede durar una inspección de trabajo?

Las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no pueden realizarse en un periodo superior a los 9 meses de duración, que podrán ampliarse por otro periodo de la misma duración si:

La inspección es especialmente compleja por el número de operaciones que realizar o la dispersión de las actividades que comprobar.

El sujeto inspeccionado ha ocultado información al inspector para dificultar el procedimiento.

La actividad inspectora necesita de cooperación administrativa, incluso internacional.

¿En qué consiste el procedimiento sancionador?

La Inspección de Trabajo solamente puede proponer sanciones una vez ha concluido su actividad y ha llevado a cabo un acta de infracción. A partir de aquí, la facultad de sancionar recae en la autoridad administrativa correspondiente, que en la mayoría de los casos depende de la Administración autonómica.

El procedimiento se inicia cuando Inspección comunica a la empresa el acta de infracción. Hay que tener en cuenta que, llegado este punto, los denunciantes tienen que solicitar personarse en el expediente. Si esto no se hace, no tendrán acceso a la misma información y procedimientos que la empresa. De esta manera, podrán conocer también las alegaciones de la empresa (aparte de hacer las suyas propias) y saber cómo va el desarrollo del expediente.

Desde el momento en que hay un acta de infracción, todas las partes interesadas tienen 15 días para hacer alegaciones por escrito. Así, la empresa puede solicitar audiencia ante la autoridad laboral en el caso de presentar alegaciones o solicitar una ampliación del informe emitido. Esta autoridad deberá tomar una decisión como máximo en ocho días, siempre antes de que se produzca una resolución.

¿Cómo finaliza el expediente administrativo?

Todo el proceso del expediente administrativo acaba con una resolución que lleva a cabo la autoridad laboral, y que puede anular, cambiar o aceptar el acta de infracción que haya emitido la Inspección de Trabajo.

En cualquier caso, si pasa más de medio año desde que se emitiese este documento, no podrá continuar con la tramitación del expediente y deberá archivarse. La única excepción a esto es que se haya retrasado el procedimiento por culpa del reglamento o de las partes interesadas en el procedimiento.

Una vez se haya dictado la resolución final, es posible la interposición de un recurso ordinario ante el organismo que dictó la resolución. Para ello, hay un plazo máximo de un mes. Posteriormente, la Administración dispondrá de 90 días para responder. Si se produce un silencio administrativo, hay que considerarlo como una respuesta negativa al recurso.

En conclusión, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desempeña un papel indispensable en la regulación y supervisión del cumplimiento de las normativas laborales en España. Su labor no solo garantiza que se respeten los derechos de los trabajadores, sino que también promueve un entorno laboral justo y seguro. A través de sus acciones, esta entidad ayuda a prevenir el fraude laboral, la explotación y cualquier irregularidad que pueda surgir, asegurando así la integridad y la equidad en el mercado laboral.

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