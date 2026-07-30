Alojamiento de todos los datos, incluidas las copias de seguridad, en Francia.

Cifrado de todos los datos, incluidas las copias de seguridad, durante la transmisión y el almacenamiento, y anonimización de los datos confidenciales o no confidenciales transmitidos a los subcontratistas.

Autenticación obligatoria de los usuarios por correo electrónico y contraseña (controlada por una política estricta), con un segundo factor de autenticación opcional (2FA) enviado por SMS.

Acceso a los datos internos reservado a los empleados debidamente autorizados, a través de una RPV, protegida por un segundo factor de autenticación (2FA).

Transmisión de datos únicamente mediante el protocolo TLS/SSL, reforzado por los mecanismos HSTS y Perfect Forward Secrecy. Los certificados PayFit han sido clasificados como "A" por las pruebas de los laboratorios SSL.