Cuando una vacante surge en tu equipo, inicia inmediatamente la misión de encontrar al candidato ideal para cubrir las responsabilidades que quedan pendientes. En este período de transición, es crucial entender que el método más efectivo es llevar a cabo un riguroso proceso de selección de personal. Optar por contratar a un individuo sin una evaluación previa puede acarrear consecuencias negativas para tu empresa. En ese sentido, la selección de personal o en otras palabras el proceso de reclutamiento es una de las tareas principales del departamento de recursos humanos. Por esta simple razón, es crucial contar con una persona especializada para la búsqueda y selección de persona conocida como Talent Acquisition Specialist. En el artículo de hoy, profundizaremos en el proceso de selección : explicaremos en qué consiste, qué técnicas de selección de personal se emplean, cuáles son las etapas del reclutamiento y cuáles son las prácticas más adecuadas en el área de recursos humanos.

¿Qué es la selección de personal ? ¿Qué es la selección de personal ? ¿Es importante la selección de personal ? ¿Para qué sirve el proceso de selección de personal ? ¿Cómo hacer una buena selección de personal ?

¿Qué es la selección de personal ? La selección de personal es todo el proceso que se lleva a cabo para captar al candidato adecuado para un puesto concreto de trabajo. Este proceso de selección consiste en varias etapas que van desde la descripción de puesto de trabajo hasta el primer día del nuevo candidato en la empresa. Las nuevas vacantes de trabajo surgen en una empresa para cubrir mejor algunas áreas de actividad de la empresa. Por eso, es esencial que la selección de personal consiga “hacer el match perfecto” entre los requisitos de la empresa y las habilidades del candidato. Además, escoger bien al candidato que ocupará la vacante puede resultar complicado en muchas ocasiones, especialmente cuándo existen muchos aplicantes para esa oferta de trabajo. En ese sentido, aparece el Talent Acquisition Specialist, cuya función principal es escoger y cribar bien a los diferentes aplicantes para así, seleccionar a los mejores candidatos, quiénes se entrevistarán con la persona encargada de decidir cuál va a ser el candidato que finalmente ocupe la vacante.

Guía sobre la evaluación del desempeño profesional Descargar la plantilla gratis

¿Es importante la selección de personal ? Nuestra especialista en selección de personal, nos recalca la importancia de tener un departamento estructurado para que la gestión de recursos humanos sea ordenada y todos los miembros del equipo sepan a qué dedicarse, y sobre todo, que los Talent Acquisition Specialist sepan a qué perfil enfocarse. Y es que en efecto, en un departamento de RRHH, la búsqueda y selección de personal es tan solo una de las tareas que realizan los equipos de Recursos Humanos. La gestión de nóminas , la creación y consolidación de una cultura de empresa, los rituales y las comunicaciones internas, entre muchas otras, también son tareas que debe desempeñar este departamento. Por eso, nuestra especialista nos comparte algunos tips sobre la importancia de hacer una buena selección de personal, entre los más destacados encontramos : Reduce mucho tiempo y esfuerzo para el equipo que necesita una nueva persona en su equipo de trabajo.

Ayuda a evitar sesgos en las contrataciones.

Obliga a crear una guía para evaluar mejor a los candidatos , para todas las personas implicadas en el proceso de reclutamiento y selección de personal.

Proporciona ayuda a todos los miembros implicados en el proceso de selección

Ayuda a comparar los diferentes candidatos en términos de sus capacidades, conocimientos, habilidades, experiencia, actitud laboral, etc.

Permite organizar las fases de selección dentro de un periodo de tiempo específico. Entonces… ¿Para qué sirve el proceso de selección de personal ? El proceso de selección de personal cumple con varios propósitos clave dentro de una empresa, todos ellos centrados en garantizar que se contrate al candidato más adecuado para un puesto específico. A continuación, te detallamos para qué sirve este proceso : Identificar al candidato ideal Asegurar la calidad y la eficiencia Reducir la rotación de empleados Cumplir con la legalidad Optimizar recursos Impulsar la imagen de la empresa En conclusión, el proceso de selección de personal es vital para cualquier empresa que aspire a mantener un equipo de trabajo competente, motivado y alineado con sus objetivos estratégicos. ¿Cómo hacer una buena selección de personal ? Los métodos de selección de personal son muchos y muy distintos. Es decir, cada departamento de RRHH debe adaptar el proceso de selección de personal a sus necesidades como empresa. La duración del proceso de selección de personal, por ejemplo, es uno de los factores que deberán valorar los responsables a la hora de idear este proceso. Otros factores pueden ser : Número de personas implicadas en el proceso de selección

Fases del proceso de selección de personal

Pruebas de selección de personal que se van a establecer : caso práctico, live problem solving…

Formato de entrevista de selección de personal : grupales, individuales, virtuales, presenciales…

🚨 Recuerda qué… Es imprescindible conocer todos los detalles sobre cómo hacer una entrevista de trabajo para que el proceso de selección sea lo más eficaz posible.

Por eso, nuestra especialista nos cuenta su experiencia en la selección de personal. ¿Cuáles son los aspectos claves para impulsar una buena selección de personal ? Detectar la necesidad del departamento y analizar el por qué abrir esta vacante de trabajo. Definir la oferta de trabajo y la descripción del puesto de trabajo para lanzarla al mercado. Escoger los canales o las plataformas de empleo en las que se va a lanzar esta oferta de trabajo. Marcarse compromisos de contratación de personal según las necesidades de la empresa. Responsabilizar a uno o varios especialistas de adquisición de talento para gestionar la criba y las aplicaciones para esta vacante. Preparar las fases del proceso de selección : número de entrevistas, pruebas a realizar… Ayudar a todos los miembros implicados en el proceso de selección a prepararse para la entrevista y el contacto con el candidato. Acompañar y guiar al candidato de todo el proceso de selección desde el principio. Establecer una comunicación transparente a lo largo del proceso. Organizar el onboarding del futuro trabajador. ¿Parece mucho verdad ? Sin embargo, el capital humano es, sin duda, la principal palanca de crecimiento de las empresas hoy en día. Los procesos de selección de personal son clave para que una organización tenga éxito o no. De hecho, existen muchas empresas de selección de personal que prestan sus servicios para agilizar este proceso, especialmente a las grandes empresas. Efectivamente, existen varias modalidades de reclutamiento de personal : inbound recruiting , outbound recruiting o programas de referidos, entre otros. En otras palabras, la mejor solución para las pequeñas y medianas empresas es contar con las herramientas digitales pertinentes que permitan una buena selección de personal. Por ello, digitalizar y automatizar todas las tareas engorrosas del departamento permite dejar tiempo para dedicarlo a esas tareas que aportan valor añadido al negocio, como por ejemplo, la selección de personal.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la contratación de empleados? 1) Gestiona la contratación y los trámites administrativos Formaliza los contratos automáticamente adaptados al rol del nuevo empleado y las cláusulas contractuales que correspondan.

Establece las condiciones de trabajo, remuneraciones y normas de aplicación a la relación laboral según el convenio colectivo aplicable.

Firma electrónica y envío automático del contrato, anexos, acuerdo de teletrabajo, nóminas, etc. 2) Automatiza las tareas de RRHH para la contratación de nuevos empleados Cálculo automático de todos los conceptos en función de cada contrato de trabajo : ausencias y vacaciones, jornada, bajas laborales, horas extraordinarias, etc.

Crea las nóminas de manera automatizada en función de los conceptos que se correspondan con cada contrato.

Digitaliza el onboarding y realiza reuniones de evaluación y seguimiento.

💻 ¿Quieres saber más sobre las funcionalidades de PayFit ? Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y…¡Descubre porqué más de 20.000 empresas forman parte de PayFit !