Puntos clave de una nómina correcta La nómina debe ser clara, detallada y verificable .

Cada concepto debe aparecer desglosado , sin agrupaciones .

Es necesario indicar el origen y cálculo de los conceptos variables .

Las deducciones deben mostrar base, tipo y resultado.

Deben incluirse las bases de cotización.

Conceptos ambiguos pueden hacer la nómina no conforme.

La transparencia en nómina ya no es solo una buena práctica: es una exigencia legal reforzada por el Tribunal Supremo .

Una reciente sentencia ha elevado el estándar de información que deben proporcionar las empresas, dejando claro que no basta con pagar correctamente: hay que poder demostrar cómo se ha calculado cada concepto de la nómina .

¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo sobre las nóminas?

¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo sobre las nóminas?

El Tribunal Supremo establece un criterio clave:

Si el trabajador no puede comprobar cómo se ha calculado su salario , la nómina no cumple la ley.

Esto implica que:

La nómina debe permitir verificar la liquidación salarial de forma clara.

No basta con indicar importes finales.

Es necesario detallar el cálculo de cada concepto retributivo.

En términos jurídicos, el estándar se conecta directamente con el artículo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores , que exige claridad en la documentación salarial.

¿Qué cambia para las empresas (y por qué es importante)?

Este criterio no introduce una obligación completamente nueva, pero sí cambia el nivel de exigencia.

Antes:

Muchas empresas incluían conceptos genéricos o poco desglosados.

El foco estaba en el resultado (importe total).

Ahora:

El foco está en el proceso de cálculo.

La nómina debe ser auditable por el trabajador.

💡 Algunas soluciones como PayFit permiten visualizar este nivel de detalle directamente en la nómina, facilitando tanto la comprensión por parte del trabajador como el cumplimiento legal por parte de la empresa.

Esto tiene una consecuencia directa: Una nómina poco clara puede considerarse incorrecta, aunque el salario sea correcto.

¿Qué debe incluir una nómina para cumplir con esta doctrina en 2026?

Para adaptarse a este nuevo estándar, las empresas deben revisar que sus nóminas permitan:

Entender el origen de cada concepto

Ejemplo:

Verificar el cálculo aplicado

No basta con indicar “ plus productividad : 300€”.

Debe poder entenderse:

¿Cómo se ha calculado?

¿Qué fórmula o criterio se ha utilizado?

Comprobar deducciones y cotizaciones

El trabajador debe poder validar:

Bases de cotización

Retenciones IRPF

Contingencias aplicadas

Importe del salario bruto (total devengado)

¿Cómo adaptar la nómina a la nueva doctrina del Tribunal Supremo?

Para cumplir con este nuevo estándar, las empresas deben asegurarse de que sus nóminas sean claras, trazables y verificables por el trabajador .

En la práctica, esto implica:

Revisar que cada concepto esté correctamente desglosado y definido.

Incorporar el detalle del cálculo en conceptos variables.

Mostrar de forma transparente bases, tipos y deducciones .

Alinear la nómina con el convenio colectivo aplicable.

Cada vez más empresas están optando por herramientas digitales que permiten automatizar este nivel de detalle y reducir errores, especialmente en contextos de cambios normativos.