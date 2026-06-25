Oferta válida para todos los planes. Aplicable a empresas de 10 a 99 empleados que contraten PayFit entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2026. Consulta las condiciones de cancelación en nuestras Condiciones Generales. Se aplican gastos de configuración.
☀️ JUNIO, REFERIDOS A DIARIO
Cada empresa que nos recomiendes este mes puede convertirse en
500€ para ti
.
La nómina debe ser clara, detallada y verificable
.
Cada concepto debe aparecer
desglosado
,
sin agrupaciones
.
Es necesario indicar el
origen
y
cálculo de los conceptos variables
.
Las deducciones deben mostrar base, tipo y resultado.
Deben incluirse las bases de cotización.
Conceptos ambiguos pueden hacer la nómina no conforme.
La transparencia en nómina ya no es solo una buena práctica: es una
exigencia legal reforzada por el Tribunal Supremo
.
Una reciente sentencia ha elevado el estándar de información que deben proporcionar las empresas, dejando claro que
no basta con pagar correctamente: hay que poder demostrar cómo se ha calculado cada
concepto de la nómina
.
¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo sobre las nóminas?
El Tribunal Supremo establece un criterio clave:
Si el trabajador
no puede comprobar cómo se ha calculado su salario
, la nómina no cumple la ley.
Esto implica que:
La nómina debe permitir verificar
la liquidación salarial de forma clara.
No basta con indicar importes finales.
Es necesario detallar
el cálculo de cada concepto retributivo.
En términos jurídicos, el estándar se conecta directamente con el
artículo 29.1
del
Estatuto de los Trabajadores
, que exige claridad en la documentación salarial.
¿Qué cambia para las empresas (y por qué es importante)?
Este criterio no introduce una obligación completamente nueva, pero sí cambia el nivel de exigencia.
Antes:
Muchas empresas incluían conceptos genéricos o poco desglosados.
El foco estaba en el resultado (importe total).
Ahora:
El foco está en el
proceso de cálculo.
La nómina debe ser
auditable por el trabajador.
💡 Algunas soluciones como PayFit permiten visualizar este nivel de detalle directamente en la nómina, facilitando tanto la comprensión por parte del trabajador como el cumplimiento legal por parte de la empresa.
Esto tiene una consecuencia directa:
Una nómina poco clara puede considerarse incorrecta, aunque el salario sea correcto.
¿Qué debe incluir una nómina para cumplir con esta doctrina en 2026?
Para adaptarse a este nuevo estándar, las empresas deben revisar que sus nóminas permitan: