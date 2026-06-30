¿Sabes si algún miembro de tu equipo tiene pensado hacer uso de su permiso de lactancia durante el próximo año? Es importante que conozcas las últimas disposiciones legales sobre el permiso de lactancia y así facilitar esta nueva etapa a tus trabajadores progenitores. La reciente implementación de la Ley de Familias ha introducido cambios en este ámbito que es importante que conozcas.

Desde marzo de 2019, este derecho ha sido denominado permiso para el cuidado del hijo lactante al preverse para ambos padres. No obstante, ten en cuenta que en este artículo continuaremos usando la expresión abreviada permiso de lactancia.

¿Qué es el permiso de lactancia? ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuál es la compatibilidad o incompatibilidad de este permiso con otros? No te preocupes, en este artículo trataremos todas las dudas en relación al permiso de lactancia . Tú, como empresario, y los departamentos de RRHH os convertiréis en unos grandes expertos .

¿Qué es el permiso de lactancia?

¿Qué es el permiso de lactancia?

El permiso de lactancia se trata de un derecho de los trabajadores que son padres de un bebé hasta los nueve meses de edad. Es necesario mencionar que se incluyen hijos biológicos, por adopción, guarda o acogida.

En otras palabras, podemos definir el permiso por cuidado del hijo lactante como el derecho del trabajador a ausentarse de su puesto de trabajo durante una hora para el cuidado de este. Así mismo, recuerda que estamos ante un permiso retribuido; por consiguiente, el trabajador seguirá cobrando el mismo salario a pesar de trabajar una hora menos.

¿Cuáles son las características del permiso de lactancia?

Con el paso del tiempo, las empresas están poniendo el foco en las familias. Lo que significa que cada vez más se intenta conciliar la vida laboral y la familiar. Y además, es superimportante mencionar que ahora se tiene más en cuenta que el permiso de lactancia también le pertenece al padre.

Así mismo, el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores , donde se establece el permiso de lactancia, se ha reformado de manera que ambos padres de forma simultánea puedan disfrutar de él. Pues bien, después de haberte hecho un pequeño resumen, te daremos las características principales del permiso de lactancia:

Es un derecho individual e intransferible que puede ser solicitado tanto por el padre como por la madre. La empresa sufraga el período de tiempo dedicado a la lactancia y no tiene la facultad de restringir este derecho ni de condicionar la manera en que se utiliza. Aquellas personas que tienen hijos de hasta 9 meses de edad pueden hacer uso de este beneficio. En ciertos casos particulares, es posible extenderlo hasta los 12 meses . Existen diversas opciones disponibles : una ausencia de una hora diaria o dividida en dos intervalos, una reducción de media hora en la jornada laboral o la opción de acumular jornadas completas. ¿Sabes quién paga el permiso de lactancia? La responsabilidad de pagar el período del permiso por lactancia recae sobre la empresa, ya que está encargada de proporcionar la compensación al empleado durante este tipo de permisos retribuidos.

Además, dado que este permiso es retributivo, si decides hacer uso de él, tienes el derecho de recibir el mismo salario a pesar de trabajar menos horas. Sin embargo, es posible que la empresa reduzca o elimine los incentivos relacionados con la productividad en el trabajo o a la asistencia al puesto laboral.

¿Cómo deben solicitar tus empleados el permiso de lactancia?

Debe ser solicitado a la empresa por escrito para que quede registrado, con un aviso previo de 15 días o conforme lo establecido en el Convenio Colectivo correspondiente.

Es necesario indicar la fecha de inicio y finalización del permiso, y en caso de optar por la lactancia acumulada o reducción de jornada, especificarlo claramente. Solo en situaciones de fuerza mayor se puede evitar cumplir con este aviso previo.

No existe un formato oficial para la solicitud de permiso a las empresas. Por lo tanto, bastaría con un documento en el que el trabajador o trabajadora manifieste su intención de solicitar el permiso, proporcione los datos esenciales y, sobre todo, las fechas requeridas.

A continuación, se proporciona un modelo de ejemplo para tus trabajadores para la solicitud de permiso de lactancia acumulada. Debes recordarle que es necesaria la presentación de dos copias, una para la empresa y otra para el trabajador, sellada como comprobante de Recepción. También se puede presentar electrónicamente, como a través de un correo electrónico, siempre asegurándose de solicitar confirmación de recepción y aprobación por parte de la empresa.

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¿Cuáles son las novedades del Permiso de Lactancia?

La regulación anterior del permiso de lactancia nos decía que, si ambas personas progenitoras trabajasen, solo una de ellas podría utilizar dicho permiso . Así mismo, este derecho solo era posible disfrutarlo durante una hora al día y, además, se podía pedir la ampliación del permiso hasta los doce meses del menor, pero sin retribución salarial . Es decir, en el período de los 9 y 12 meses no tendrías derecho a recibir tu salario.

Pues bien, gracias al Real Decreto-Ley 6/2019 se han añadido las siguientes novedades, las cuales protegen en gran medida a los trabajadores padres, por lo tanto:

1️⃣ Los progenitores que deseen ausentarse de su trabajo para cuidar del bebé lactante podrán ausentarse de su trabajo 1 hora diaria, o tendrán la posibilidad de dividirlo en dos fracciones de media hora cada día. Es decir, si Andrea solicitó el permiso de lactancia fraccionado, su horario de ausencia sería de 09:00 a 09:30 y de 15:00 a 15:30.

Así mismo, es importante mencionar que la empresa no puede imponer un horario determinado, ya que será el trabajador quien decidirá la hora o dos medias horas de su horario de trabajo .

2️⃣ Los progenitores pueden optar por reducir su jornada laboral en media hora cada día. Es decir, podrán entrar o salir media hora antes del trabajo. Por ejemplo, Marc ha solicitado el permiso de lactancia, pero ha decidido entrar antes al trabajo para poder salir antes; por lo tanto, entrará a las 08:00 y saldrá a las 16:00. Esto le permitirá conciliar su vida familiar y laboral.

3️⃣ Anteriormente, para poder solicitar la acumulación del permiso de lactancia, era necesario que el convenio colectivo lo estableciera, o bien, la trabajadora llegara a un acuerdo con el empresario. Sin embargo, y gracias al Real Decreto-ley 2/2024 de 21 de mayo , el permiso de lactancia ahora es un derecho personal e intransferible , diseñado para facilitar la conciliación laboral y familiar. Es decir, se contempla el disfrute de la lactancia acumulada sin necesidad de que lo regule el convenio colectivo o mediante pacto con la empresa. Asimismo, aunque ambos progenitores tienen derecho a acumularlo, deben solicitarlo para que se les conceda.

Además, si el progenitor tiene más de un hijo, ya sea por nacimiento, adopción o acogimiento, el tiempo para el cuidado del lactante aumentará en proporción al número de hijos.

⚠️ IMPORTANTE Es superimportante que no confundas la baja por lactancia con el permiso de lactancia. Es decir, el término "baja" a menudo implica una ausencia prolongada del trabajo debido a razones de salud o maternidad, mientras que el término "permiso" se refiere a una pausa temporal en el horario laboral para permitir que los trabajadores padres se puedan hacer cargo de sus bebés lactantes.

¿Cuál es la compatibilidad o incompatibilidad de este permiso con otros?

El permiso relacionado con la lactancia es perfectamente compatible con otros beneficios vinculados al cuidado de hijos o con otras licencias otorgadas al trabajador.

Cuando se trata de reducción de jornada, esta compatibilidad es factible, ya que se trata de licencias de naturaleza diferente . El permiso por cuidado del lactante implica una compensación económica, mientras que la reducción de la jornada laboral por cuidado de un menor de doce años conlleva una disminución en el salario.

En el caso de las vacaciones laborales , su inicio se aplaza hasta que el permiso por lactancia haya concluido.

En lo que respecta a la reincorporación tras la baja por maternidad o paternidad, el permiso de lactancia entra en vigor a partir del momento de la reincorporación y se extiende hasta que el bebé alcance los nueve meses de edad, o de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo. Esto también toma en consideración las disposiciones relacionadas con incrementos por nacimientos o adopciones múltiples.

En relación a la excedencia laboral , en caso de que el convenio colectivo aplicable contemple la opción de acumular los quince días naturales correspondientes a la ausencia laboral descritos en el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, es posible disfrutar de estos días y luego iniciar la excedencia por cuidado de un hijo sin experimentar una reducción en el salario como consecuencia.

Caso práctico para calcular el permiso de lactancia

Se trata de Carlota , especialista en marketing en PayFit, y trabajadora a jornada completa que tendría que incorporarse el 15/05/2026 , cuando su hijo tiene 5 meses, ya que nació el 15/12/2025. Carlota ha decidido pedir el permiso de lactancia acumulada . Pues bien, te preguntarás… ¿Cómo se realiza el cálculo para la acumulación del permiso y a cuántos días de lactancia tiene el hijo de Carlota?

Jornada completa, 8 horas diaria

Se incorpora el 15/05/2026

Permiso de lactancia acumulada

Su hijo nació el 15 de diciembre del año en curso, por lo tanto, cuando Carlota se incorpore, este tendrá 5 meses.

El hijo de Carlota cumplirá nueve meses el 15/09/2026 .

A Carlota le corresponde una hora de ausencia diaria por lactancia desde el 15/05/2026 hasta el 15/09/2026 , lo que supone un total de 90 días laborables aproximados , habiendo descontado los festivos nacionales y los sábados y domingos , en los que no trabaja.

Para calcular los días completos de permiso acumulado , dividimos el total de horas entre la jornada diaria:

90 horas ÷ 8 horas/día = 11,25 días

En este supuesto, Carlota podrá ausentarse 11 días laborables acumulando su permiso de lactancia.

En tales situaciones, resulta esencial contar con un sistema eficiente y fácil de utilizar para el manejo de las ausencias. La labor del equipo de Recursos Humanos debería enfocarse en establecer políticas de ausencias al identificar los permisos requeridos por los empleados. Sin embargo, para llevar a cabo esta gestión, es crucial que los líderes y responsables de equipos supervisen y aprueben las solicitudes de ausencia.

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