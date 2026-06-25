Puntos clave de la baja por enfermedad común Es la baja laboral más común , aplicada en casos de enfermedad no relacionada con el trabajo.

Requiere haber cotizado 180 días en los últimos 5 años y estar dado de alta en la Seguridad Social.

Los 3 primeros días no se cobran ; del 4º al 20º día se cobra el 60% y desde el día 21 el 75%.

La empresa paga del 4º al 15º día ; la Seguridad Social o mutua desde el día 16.

Duración máxima de 365 días, prorrogable hasta 545 días en total.

La baja por enfermedad común es el tipo de baja laboral más habitual en España, ya que es aquella que solicita el trabajador cuando se encuentra indispuesto debido a una enfermedad común o accidente no laboral.

Cuando un empleado solicita una baja por enfermedad común tiene derecho a percibir una prestación compensatoria por parte de la Seguridad Social. Esta prestación es conocida coloquialmente como "la baja" y normalmente se habla de "cobrar la baja".

¿Cómo calcular la baja laboral por enfermedad común? ¿Qué aspectos laborales la conforman? ¿ En la baja por enfermedad común quién paga ? En este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber sobre la situación de incapacidad temporal y cuánto cobra un trabajador durante el periodo de baja médica por enfermedad común .

¿Qué diferencia hay entre baja laboral y baja por enfermedad común?

¿Qué diferencia hay entre baja laboral y baja por enfermedad común?

La baja laboral es el término general que engloba todas las situaciones de incapacidad temporal , mientras que la baja por enfermedad común es uno de los tipos específicos de baja laboral .

¿Qué tipos de baja laboral existen?

En España, existen cuatro tipos de baja laboral según la causa que las motiva:

Enfermedad común : enfermedades que no están relacionadas con el trabajo (gripe, resfriado, infecciones, operaciones programadas, etc.).

Accidente no laboral : lesiones ocurridas fuera del entorno laboral (caídas, accidentes domésticos, deportivos, etc.).

Accidente de trabajo : lesiones producidas en el lugar de trabajo o durante el trayecto laboral (in itinere).

Enfermedad profesional : enfermedades contraídas como consecuencia del trabajo realizado (por ejemplo, exposición a sustancias tóxicas, trastornos musculoesqueléticos derivados de movimientos repetitivos, etc.).

¿Cuándo se considera que una persona está de baja por enfermedad común?

Una persona está de baja laboral por una enfermedad común cuando se encuentra imposibilitada para trabajar debido a una enfermedad o lesión no relacionada con su actividad profesional y que requiere tratamiento médico. La baja es efectiva desde la fecha que consta en el parte de baja, documento expedido por un médico del Servicio Público de Salud o de la mutua correspondiente.

Algunos ejemplos comunes de enfermedades que motivan una baja común son:

Bronquitis aguda (resfriado de pecho)

Resfriado común o gripe (influenza)

Infecciones de oído, garganta o sinusitis

Infecciones de la piel o urinarias

Gastroenteritis aguda

Intervenciones quirúrgicas programadas no relacionadas con el trabajo

¿Quién decide si es una enfermedad común o laboral?

El médico que emite el parte de baja es quien determina inicialmente si se trata de una enfermedad común o laboral, basándose en la información proporcionada por el trabajador y su valoración clínica. En caso de discrepancia o dudas, la mutua o la Seguridad Social pueden revisar esta calificación y determinar si la contingencia es común o profesional.

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¿Qué requisitos son necesarios para cobrar la baja por enfermedad común?

Para poder cobrar baja por enfermedad común , el trabajador debe cumplir con requisitos específicos establecidos por la Seguridad Social.

¿Cuándo tengo derecho a baja por enfermedad común?

Para tener derecho a la prestación por baja por enfermedad común, existen principalmente dos requisitos:

Estar afiliado y dado de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada a la de alta en el momento en que se produzca la baja. Haber cotizado un periodo mínimo de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de la baja médica.

Es importante recordar que en caso de accidente (sea o no de trabajo) y enfermedad profesional, no se exige periodo previo de cotización.

¿Qué documentación necesito para tramitar la baja?

Será necesario el parte de baja emitido por un centro de salud autorizado, ya que este es el documento oficial que acredita la baja. Actualmente, muchos médicos no emiten el parte en papel porque se tramita directamente en el sistema y la empresa (o los autorizados) puede consultarlo. En la medida de lo posible, siempre se recomienda tener el parte en papel o digitalmente.

De este parte de baja, la persona encargada de gestionar la baja, ya sea la empresa o la gestoría, se deberá fijar en:

Tipo de contingencia (contingencias profesionales o contingencias comunes ): la situación determinará el importe de la prestación económica.

Tipo de proceso : estima la duración del proceso.

Fecha de la baja : fecha de inicio de la situación de incapacidad temporal.

Para dar por finalizada la baja, será igual de necesario el parte de alta .

¿Quién paga la baja por enfermedad común?

En el caso de empleados contratados por un empleador, el pago durante una baja por enfermedad común o accidente no laboral se divide de la siguiente manera:

Periodo Quién paga Porcentaje Días 1 a 3 No se cobra 0% Del 4º al 15º día Empresa 60% Del 16º al 20º día Seguridad Social / Mutua 60% A partir del día 21 Seguridad Social / Mutua 75%

El pago se realiza por parte de la empresa en nombre de la Seguridad Social o de la mutua correspondiente, de la misma manera en que se pagan los salarios .

¿Cuánto se cobra de baja por enfermedad común en 2026?

Cuando un trabajador esté de baja por enfermedad común cobrará un 60% de la base reguladora desde el día 4 al día 20 . Si se alarga más de veinte días, se pasa a cobrar el 75% de la base reguladora desde el día 21 . Los tres primeros días de baja no se cobran.

¿Qué es la base reguladora?

La base reguladora es una cifra que se obtiene a partir de un cálculo sobre las bases de cotización y que sirve para calcular los importes aproximados de las prestaciones derivadas de una baja por incapacidad temporal.

La base de cotización se obtiene del salario bruto y sirve de base para realizar los cálculos del importe que debe pagar la empresa y el trabajador a la Seguridad Social.

La base reguladora que se toma para calcular baja laboral por enfermedad común es la base de cotización del mes anterior al del hecho causante, dividida entre 30 días. En contratos a tiempo parcial, es la media de los 3 meses anteriores.

¿Cuánto dura la baja por enfermedad común?

La baja se cobra a partir del cuarto día de baja y finaliza con el alta. Depende de la recuperación del trabajador, pero generalmente se tramita en días naturales y puede prolongarse hasta un máximo de 365 días (12 meses) , con posibilidad de prórroga hasta 545 días (18 meses) si hay opciones de recuperación.

¿Cómo calcular la nómina con baja por enfermedad común?

Para calcular la baja laboral por enfermedad común en la nómina, es necesario seguir estos pasos:

Identificar la base de cotización del mes anterior a la fecha de inicio de la baja. Calcular la base reguladora diaria : dividir la base de cotización entre 30 días (o entre los días correspondientes si el salario es diario). Aplicar el porcentaje correspondiente según los días de baja: 60% del día 4 al 20, y 75% a partir del día 21. Calcular los días trabajados normalmente y sumar la prestación de los días de baja.

Ejemplo práctico de cálculo de una baja por enfermedad común

Bruno, administrativo en su empresa, ha pedido la baja por enfermedad común. De acuerdo con el parte de la baja, Bruno estará de baja durante 20 días naturales por contingencia común. A continuación, te dejamos datos clave:

Concepto Valor Base reguladora de Bruno 2.100 euros Salario diario de Bruno durante diciembre 2.100 € / 31 días = 67,74 €/día Días trabajados por Bruno Del 1 al 10 de diciembre = 10 días Días de baja de Bruno Del 11 al 30 de diciembre = 20 días naturales

Por lo tanto, Bruno recibirá por los días trabajados (del 1 al 10 de diciembre) un total de 677,40 euros (67,74 € × 10). No obstante, durante los primeros tres días de baja (del 11 al 13 de diciembre) Bruno no percibirá salario.

Del 14 al 30 de diciembre, Bruno recibirá el 60% de su base reguladora (17 días), lo que equivale a 690,23 euros (67,74 € × 60% × 17 días).

En definitiva, el total de la nómina de Bruno en diciembre por la contingencia común será la suma entre los 677,40 euros de los días trabajados y los 690,23 euros correspondientes a los días de baja, lo que resulta en 1.367,63 euros .

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