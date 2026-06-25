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Cálculos exactos
: Es recomendable conocer los cálculos de las vacaciones para asegurarte y gestionar de recibir la cantidad correcta.
Las vacaciones son un derecho laboral de los empleados fundamental recogido en el
Estatuto de los Trabajadores
, que garantiza a todos los empleados un periodo de descanso retribuido. Sin embargo, no siempre es posible disfrutarlas en el momento previsto debido a circunstancias como necesidades de la empresa, situaciones de incapacidad temporal o la finalización del contrato. Por eso, muchas personas se preguntan
cómo se pagan las vacaciones no disfrutadas
y cuáles son los criterios para calcular correctamente su compensación económica.
Conocer eso es esencial para cualquier trabajador, ya que permite asegurarse de recibir la retribución que le corresponde si no ha podido disfrutar de sus días de descanso. Además,
entender la forma de calcular vacaciones
para los empleados y la relación con el salario habitual ayuda a evitar errores en el finiquito y asegura el cumplimiento de la normativa laboral. En este artículo, te explicamos detalladamente todo lo que necesitas saber sobre los cálculos de las vacaciones no disfrutadas, desde los días que corresponden según la antigüedad hasta cómo se efectúa el pago proporcional al salario, pasando por situaciones especiales como la baja laboral o la acumulación de vacaciones.
Si eres
empleado o responsable de recursos humanos
, esta información te permitirá comprender y gestionar los derechos de los trabajadores en materia de vacaciones, así como las obligaciones de la empresa, asegurando que se cumpla correctamente el
Estatuto de los Trabajadores en vacaciones
y evitando conflictos legales.
¿Cómo calcular las vacaciones no disfrutadas?
Se requiere tener en cuenta varios factores que aseguren que el trabajador reciba la compensación justa:
Días de vacaciones pendientes
: Primero, es necesario identificar los días de vacaciones que el trabajador aún no ha disfrutado. Esto incluye tanto los días completos como los parciales. Para esto, es útil conocer la cantidad de
días de vacaciones que corresponden por mes trabajado
.
Retribución diaria
: Se calcula dividiendo el salario mensual entre los días del mes o el salario anual entre los días laborables del año, según el sistema que utilice la empresa. Esto permite establecer cuánto vale un día de vacaciones no disfrutado (calcular pago vacaciones no disfrutadas).
Multiplicación por los días pendientes
: Finalmente, la retribución diaria se multiplica por los días de vacaciones que no se han disfrutado, obteniendo así la compensación económica que la empresa debe abonar.
Es importante recordar que existen diferencias entre
días naturales y días laborables
y que estas diferencias pueden afectar el cálculo. Además, si se produce una
baja laboral
, el derecho a vacaciones se sigue acumulando, por lo que la empresa debe tenerlo en cuenta al calcular el pago correspondiente.
Conocer tus derechos y cómo se calculan las vacaciones no disfrutadas, evita errores en la nómina y garantiza que recibas la compensación justa por tu trabajo.
En resumen, es relevante para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que se cumpla la normativa laboral.
Todas las personas que trabajan
, incluso con pocos meses de antigüedad, tienen
derecho a un periodo de descanso retribuido
, y si no pueden disfrutarlo, la empresa debe compensarlo económicamente de manera proporcional al salario habitual.
Hacer los cálculos correctos requiere conocer los días pendientes, el salario diario y si se aplican días laborables o naturales, asegurando que la compensación sea justa. Además, durante situaciones de
baja laboral
o al
fin de contrato
, este derecho no se pierde y debe ser respetado por la empresa.
Con esta guía, ahora sabes cómo
calcular vacaciones no disfrutadas
, cómo se relaciona con el sueldo, y qué hacer si la empresa no permite tomar los días correspondientes. Mantenerse informado sobre estas cuestiones no solo protege tus derechos, sino que también permite gestionar correctamente los períodos de descanso y la planificación de vacaciones dentro de la empresa. Así, tanto empleados como empleadores pueden asegurarse de que el
cumplimiento de la normativa
laboral sea justo y transparente.
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ausencias y vacaciones
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Preguntas frecuentes sobre cómo se pagan las vacaciones no disfrutadas
Sí. En caso de
fin de contrato y vacaciones no disfrutadas
, la empresa está obligada a abonar los días pendientes de vacaciones proporcionalmente al tiempo trabajado. Esto aplica a cualquier tipo de contrato, ya sea temporal o indefinido. El pago se realiza de manera equivalente al salario habitual del trabajador, garantizando que no pierda la retribución correspondiente a los días que no ha podido disfrutar.
Para calcular correctamente las vacaciones no disfrutadas, primero debes conocer el número de días de vacaciones pendientes. Luego, se determina la retribución diaria dividiendo el salario mensual entre los días del mes o el salario anual entre los días laborables del año. Por último, se multiplica esa retribución diaria por los días pendientes. Es recomendable verificar si se deben contar
días naturales o días laborables
para evitar errores en el cálculo final.
Sí. Aunque la antigüedad sea corta, el derecho a vacaciones se genera desde el primer día de trabajo. Generalmente, se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado, por lo que incluso si llevas tres meses, tendrás derecho a unos días de vacaciones acumulados, que podrán disfrutarse durante el año o compensarse económicamente si no es posible tomarlos.
Sí. El pago de las vacaciones no disfrutadas se realiza con la misma base legal que el salario habitual, respetando todos los conceptos salariales que correspondan, como pagas extras prorrateadas o complementos. Esto asegura que el trabajador reciba una compensación justa equivalente a lo que habría percibido si hubiese disfrutado los días de descanso.
Si la empresa no permite disfrutar las vacaciones dentro del año correspondiente, tienes derecho a que se te pague la compensación económica correspondiente a esos días. Este pago debe hacerse conforme a la retribución habitual y se considera un derecho irrenunciable del trabajador. Además, puedes consultar tus derechos en la normativa del
Estatuto de los Trabajadores
y reclamar si es necesario.
En general, las vacaciones no disfrutadas deben tomarse dentro del año natural correspondiente. No obstante, en casos excepcionales como enfermedad, incapacidad temporal o acuerdo con la empresa, pueden acumularse para el siguiente año. Si no es posible disfrutarlas, la compensación económica se realiza según los cálculos de vacaciones no disfrutadas.
Durante una
baja laboral
, el trabajador sigue acumulando derecho a vacaciones. Esto significa que los días de descanso no se pierden y deben compensarse o disfrutarse cuando sea posible. El cálculo del pago de vacaciones no disfrutadas en caso de fin de contrato también incluirá los días acumulados durante la baja.
El cálculo de vacaciones puede variar dependiendo de si la empresa utiliza
días naturales o días laborables
. Los días naturales incluyen fines de semana y festivos, mientras que los laborables solo cuentan los días efectivos de trabajo. Esta diferencia es importante al calcular cómo se pagan las vacaciones no disfrutadas, ya que afecta la cantidad de días pendientes y la compensación correspondiente.
Cuando se pagan las vacaciones no disfrutadas, la empresa debe reflejar el abono en la nómina o en el finiquito, indicando claramente los días compensados y la retribución aplicada. Esto permite verificar que el cálculo se ha hecho correctamente y que se respetan tus derechos según el
Estatuto de los Trabajadores
.
Sí, en algunos casos se puede negociar cómo se abonan los días pendientes, especialmente si existe un acuerdo previo para tomar vacaciones en otro momento. Sin embargo, cualquier acuerdo debe respetar los derechos del trabajador y el pago siempre debe ser proporcional a los días pendientes (calcular vacaciones no disfrutadas).