Todas las personas tenemos derecho a contar con las mismas oportunidades. Por ello y como hemos hablado anteriormente, en el ámbito laboral existen diversos tipos de derechos del trabajador pero, hoy nos centraremos en el derecho a no ser discriminado.

Los empleados tienen el derecho de no sufrir discriminación, ya sea de forma directa o indirecta, en el ámbito laboral, tanto durante el proceso de contratación como una vez que estén empleados, debido a su género, estado civil, edad, origen étnico o racial, entre otros.

¿Sabes qué es el derecho a no ser discriminado? ¿Qué tipos de discriminación laboral existen? En este post, explicaremos a los empresarios y a los departamentos de RRHH todo lo necesario sobre el derecho a no ser discriminado en el entorno laboral.

¿Qué es el derecho a no ser discriminado?

En primer lugar, el artículo 14 de la Constitución Española nos dice que todos los ciudadanos españoles son iguales ante la ley, y por lo tanto, se prohíbe cualquier forma de discriminación basada en el origen, la raza, el género, la religión u otras características personales. En definitiva…¿En qué consiste el derecho a no ser discriminado?

La discriminación laboral consiste en cualquier tipo de tratamiento diferente que un trabajador recibe en una empresa en comparación con sus compañeros, sin tener porque estar relacionado con su desempeño laboral.

La discriminación laboral más preocupante en España es la división entre hombres y mujeres, también llamada brecha salarial .

Gracias a los últimos datos que disponemos, la diferencia salarial entre hombres y mujeres se ha disparado hasta los 5.212€ de media anuales. GI Gobierno de España y el Ministerio de Igualdad.

Guía sobre la Diversidad, Equidad e Inclusión Descargar la guía definitiva

A continuación, te haremos una pincelada sobre: ¿Qué dice la ley sobre discriminación laboral? Y…¿Qué tipos de discriminación laboral existen? ¡Además cuentas con un par de ejemplos para comprender el derecho a no ser discriminado de tus trabajadores!

¿Qué dice la ley sobre discriminación laboral?

La norma abarca la igualdad y la ausencia de discriminación en diversas áreas, como el acceso al empleo, las condiciones de trabajo (incluyendo el salario y el despido), el ascenso profesional y la capacitación laboral.

Por lo tanto, podemos decir que la Ley 15/2022, de 12 de julio, es una normativa integral diseñada para promover y garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, así como para respetar la dignidad de todas las personas.

En otras palabras, podemos exponer que esta ley reconoce el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, independientemente de la nacionalidad, la edad, la residencia legal o cualquier otra condición personal.

En esta ley se han incorporado varias disposiciones, que a continuación expondremos las más relevantes:

Se prohíben limitaciones, segregaciones o exclusiones para el acceso al empleo por cuenta ajena , incluyendo los principios de selección, la formación laboral, los salarios, la jornada laboral entre otras condiciones de trabajo.

Los criterios y sistemas de acceso al empleo o las condiciones laborales que generen situaciones de discriminación directa. Es decir, los empleadores tendrán prohibido realizar preguntas sobre el estado de salud del solicitante de empleo.

Así mismo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene previsto incorporar en su programa anual de actividades la implementación de estrategias particulares dirigidas a promover la igualdad de trato y prevenir la discriminación tanto en el proceso de contratación como en las condiciones de trabajo.

¿Qué tipos de discriminación laboral existen?

Es importante mencionar que existen diversos tipos de discriminación laboral. No obstante, en este apartado mencionaremos los tipos de discriminación laboral más comunes y además daremos ejemplos para una mejor comprensión.

Discriminación laboral Directa

Podemos definir la discriminación laboral directa cuando el trabajador recibe un trato laboral peor que otro estando en la misma situación simplemente por pertenecer a otro género, grupo de edad, raza, etnia o ideología. Como ejemplo encontramos:

Carmen , española y administrativa en YouRecord , trabaja 40 horas semanales .

Susana, española, administrativa y de etnia gitana , trabaja 50 horas semanales y no cobra las 10 horas de más que realiza .

Por esta razón, estaríamos delante de una discriminación laboral directa.

Discriminación laboral Indirecta

La discriminación laboral indirecta consiste en una situación laboral más imparcial pero, realmente, oculta prácticas discriminatorias. Desafortunadamente, este tipo de discriminación más frecuente. Podemos ver el siguiente ejemplo como caso de discriminación laboral indirecta:

XYZ Corporation ha publicado una oferta de trabajo para un puesto vacante y públicamente dice que, tanto hombres como mujeres pueden presentarse para dicha vacante .

Mario y Lucía han visto la oferta y han decidido presentar para cubrir la vacante.

Sin embargo, internamente, los responsables de contratación de XYZ Corporation ya han decidido contratar exclusivamente a mujeres para ese puesto, excluyendo a los hombres como candidatos potenciales .

Finalmente, la única que pasa el filtro de candidatos, es Lucía. Por lo tanto, la práctica discriminatoria que ha realizado la empresa estaría dentro del marco de la discriminación laboral indirecta.

Discriminación laboral Múltiple

La discriminación laboral múltiple engloba varias razones. Es decir, este tipo de discriminación no tiene una causa en especifico, sino más bien se basa en diversas motivos. Como ejemplo podemos citar el siguiente:

Amira, española , mujer de 37 años y musulmana ha sido rechazada en diversas entrevistas de trabajo por el simple hecho de ser mujer y además, practicar el islam.

En este caso, estamos delante de una discriminación laboral múltiple al englobar diversas razones como ser mujer y pertenecer a otra religión.

Acoso discriminatorio

El acoso discriminatorio se da cuando se produce un comportamiento intimidatorio continuo hacia una persona, con la finalidad de despreciarla y causarle un daño moral. Finalmente, acaban consiguiendo que la persona a la que han estado acosando, pida la baja por acoso laboral o directamente, abandone su puesto de trabajo. Aquí tienes un ejemplo:

La familia Pérez eran los antiguos dueños de la empresa ACME Enterprise . Por jubilación, traspasaron la empresa con la subrogación de empleados pertinentes.

La familia Ruíz son ahora los nuevos propietarios de la empresa. No obstante, tienen ideologías y creencias diferentes a las de la familia Pérez.

Miguel ha sido subrogado a la nueva empresa.

Desde que los nuevos propietarios se han enterado de que, Miguel es homosexual han empezado a acosarlo, a insultarlo y a humillarlo por el simple hecho de su orientación sexual.

Miguel para dejar de sentirse humillado, decide abandonar su puesto de trabajo.

En este caso, estamos delante de un acoso discriminatorio por razón de orientación sexual.

Persecución y represalia discriminatoria

Básicamente, este tipo de discriminación se produce como represalia ante un comportamiento previo del trabajador. Como ejemplo podemos ver el siguiente:

Hace un año, Isabel denunció a su empresa por discriminación laboral debido a un trato desigual y favoritismo hacia otros compañeros .

Hace unos meses, la empresa de Isabel le comunicó que sus condiciones laborales habían cambiado. Además de asignarle tareas mucho más complicadas.

El lunes 20 de enero de 2025 , la empresa le comunicó la rescisión del contrato sin proporcionarle una justificación válida .

Todas las acciones que ha estado haciendo la empresa contra Isabel son merecedoras de la persecución y represalia discriminatoria.

Discriminación laboral por asociación

La discriminación laboral por asociación es cuando una persona se relaciona con otra que recibe un trato abusivo por su raza, etnia, religión u otras causas. El ejemplo es el siguiente:

Raquel es administrativ a en Sonido Tech .

Nazaret es contable y también trabaja para Sonido Tech y además, es de etnia gitana .

Raquel y Nazaret se conocieron en el trabajo y se hicieron muy amigas.

Desde que el resto de compañeros la han visto juntas, han empezado a discriminar a Raquel por el mero hecho de tratar con Nazaret en el entorno de trabajo.

Discriminación laboral por error

La discriminación laboral por error se da cuando se tiene una apreciación incorrecta sobre un trabajador (o futuro trabajador) y por ello, se da un trato discriminatorio. Aquí tienes un ejemplo sobre discriminación laboral por error:

Eric se ha graduado en Relaciones Internacionale s hace un mes y ha solicitado un puesto de trabajo que cumple sus expectativas .

Es un chico super preparado y talentoso por lo que impresionó a sus empleadores con los conocimientos y habilidades con los que cuenta.

Desafortunadamente, después de la última entrevista, recibió una llamada telefónica del departamento de recursos humanos notificando que, finalmente no había sido seleccionado para dicho puesto.

La noticia le tomó por sorpresa a Eric, por lo que decidió investigar. En pocas palabras, tuvo conocimiento que Hector, uno de los entrevistadores, sospechaba de que Eric era gay (lo cual era erróneo). Hector tenía prejuicios personales y consideraba que la orientación sexual de Eric afectaría su capacidad para trabajar eficientemente en el equipo.

Esta es una práctica de discriminación laboral por error.

En definitiva, el derecho a no ser discriminado es un principio fundamental que busca garantizar la igualdad de oportunidades y trato justo para todas las personas en el ámbito laboral. Sin embargo, desafortunadamente, existen diversos tipos de discriminación laboral que persisten en muchas sociedades como ya hemos podido observar desde los ejemplos.

¿Cómo prevenir la discriminación en el trabajo?

En caso de discriminación laboral en el trabajo, tanto la empresa como los empleados tienen la capacidad de poder implementar diversas medidas para poder combatirla. Por ello, os daremos pautas que la empresa puede implementar para evitar la discriminación en el trabajo.

EMPRESA Revisar las políticas internas, como por ejemplo: las de contratación, promoción interna, códigos éticos y buenas prácticas, entre otros. Capacitar y concienciar a los trabajadores, líderes de equipo y directivos sobre la importancia de brindar un trato tolerante e igualitario a cada uno de los trabajadores. Facilitar la presentación de denuncias por discriminación laboral, brindando apoyo y garantizando la confidencialidad de lo que temen por posibles represalias. …

Es necesario que la empresa asuma la responsabilidad de evitar la discriminación en el trabajo porque afecta directamente a su actividad. Es decir, la reputación social de las empresas es de gran importancia. Por lo tanto, la discriminación resulta en una pérdida de talento humano invaluable, compuesto por conocimientos, experiencias y habilidades extraordinarias.

Derecho a no ser discriminado: ejemplos

En este apartado te daremos algunos ejemplos de discriminación en el ámbito laboral.

❌ Remunerar con un salario más bajo a aquellos trabajadores pertenecientes a una etnia distinta a la del empleador.

❌ Rechazar a un trabajador por tener alguna discapacidad.

❌ Eliminar los currículums de mujeres para determinados puestos de trabajo, por ejemplo para puestos de dirección.

❌ Preguntar por la religión o el partido político durante el proceso de reclutamiento y luego rechazar el perfil si la respuesta no coincide con la del empleador.

En conclusión, todos los individuos merecen ser tratados con dignidad y respeto, sin importar su raza, género, edad, orientación sexual, religión o discapacidad. La discriminación laboral en todas sus formas es una violación de este derecho fundamental, y es responsabilidad de todos promover la igualdad de oportunidades y combatir activamente cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral.

Payfit es una plataforma de gestión de equipos que proporciona herramientas y soluciones para ayudar a las empresas en la administración de su personal. ¡Con las reuniones 1:1 podemos detectar si alguien de nuestro equipo se siente discriminado! No lo dudes más y solicita una demostración gratuita con nosotros!