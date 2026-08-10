El absentismo laboral en España tiene un impacto significativo en las empresas. Entonces, ¿qué es el absentismo laboral? Podemos definirlo qué ocurre cuando los empleados faltan con frecuencia o abandonan sus puestos de trabajo, se producen diversas consecuencias negativas.

Por lo tanto, es fundamental abordar y gestionar de manera efectiva el absentismo laboral para garantizar un funcionamiento óptimo y exitoso de las organizaciones. En este post, explicaremos a los empresarios y a los departamentos de RRHH todo lo necesario sobre el absentismo laboral.

¿Qué es el absentismo laboral?

¿Qué es el absentismo laboral?

En primer lugar, el absentismo laboral se encuentra regulado en el Estatuto de los Trabajadores , aprobado mediante el Real Decreto Ley 1/1995 del 24 de marzo. En el artículo 21.4 de este, se establece el derecho de la empresa a verificar la autenticidad de la enfermedad o accidente del trabajador mediante un examen médico en caso de ausencia.

Asimismo, el artículo 52.2 contempla la posibilidad de rescindir el contrato si el absentismo alcanza el 20% de las horas laborales durante dos meses consecutivos o el 25% durante cuatro meses consecutivos, independientemente de si las ausencias están justificadas o no.

En cuanto al artículo 54, considera como incumplimiento del contrato las ausencias injustificadas reiteradas, lo que puede dar lugar a un despido disciplinario. Y el artículo 58 otorga a las empresas la facultad de sancionar a los empleados que incurran en este tipo de incumplimientos.

Por lo tanto, el absentismo laboral se produce cuando un empleado no asiste a alguna actividad o función en la empresa, ya sea por motivos justificados o no, incluyendo tanto las ausencias injustificadas como los retrasos. No obstante, el concepto de absentismo no se limita únicamente a las faltas injustificadas, abarcando también las ausencias justificadas, donde el empleado notifica a la empresa sobre su retraso o ausencia.

✍️ ¿Absentismo o ausentismo laboral? La Real Academia Española (RAE) define el absentismo laboral como " ausencia o abandono del puesto de trabajo y las obligaciones que entraña el mismo ". La RAE también propone definir el ausentismo laboral como el " abandono, más o menos habitual y duradero, del desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo ". En la práctica, se suele utilizar el término "absentismo" en España y el término "ausentismo" en Latinoamérica. Sin embargo, ambos términos significan exactamente lo mismo.

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¿Cuáles son los tipos de absentismo laboral?

¿Sabes reconocer los diferentes tipos de absentismo laboral?¿Crees que es lo mismo una ausencia por una baja médica que no llegar a tu puesto de trabajo por haberte dormido? ¡Obviamente, no! Por está razón, podemos diferenciar los siguientes tipos de ausentismo laboral y os daremos algunos ejemplos para cada tipo:

➡️ Absentismo justificado

El absentismo laboral justificado se define como la ausencia que puede ser prevista por el trabajador o la empresa. En este podemos encontrar enfermedades comunes, accidentes de trabajo, entre otros.

Así mismo, dentro del absentismo justificado podemos identificar dos subcategorías:

Ausencias retribuidas: En este caso, el empleador abona al trabajador el salario devengado los días de ausencia a su puesto de trabajo.



Ausencias no retribuidas: En ciertos casos, como permisos por asuntos personales, parte médico pero sin baja. Por esta razón, dichas ausencias pueden ser descontadas de la nómina.

➡️ Absentismo injustificado

El absentismo laboral injustificado implica un incumplimiento del contrato de trabajo , lo cual permite que el empleador imponga sanciones laborales . Este tipo de ausencia se considera voluntaria, ya que es una decisión deliberada de no asistir al trabajo sin ningún motivo justificado más allá de la propia voluntad del empleado.

Podemos encontrar los retrasos injustificados, la salida del trabajo antes de finalizar tu jornada laboral , entre otros.

➡️ Absentismo presencial

El absentismo laboral presencial se produce en el mismo lugar de trabajo. Sin embargo, en este tipo de absentismo, el trabajador realiza tareas que no están pactadas en su contrato de trabajo.

Podemos encontrar actividades como usar el equipo de la empresa para asuntos personales, como para hacer la compra online o utilizar el móvil para realizar llamadas personales durante el horario laboral.

➡️Absentismo emocional

El absentismo laboral emocional sucede cuando el empleado ya no tiene interés en el trabajo que realiza. Lo podemos reconocer cuando su productividad baja y esto le conlleva a pasar más tiempo fuera del trabajo o por ejemplo, decide revisar sus redes sociales.

¿Cuáles son las causas del absentismo laboral?

El absentismo laboral es un fenómeno complejo y tiene múltiples causas. A continuación, te presento una lista de razones por las cuales ocurre esto, tanto desde la perspectiva de la empresa como a nivel individual.

¿Cuáles son las consecuencias del absentismo laboral?

El absentismo laboral, cuando se vuelve una problemática recurrente en una organización, conlleva una serie de consecuencias que afectan tanto a nivel económico como al funcionamiento general de la empresa. Estas consecuencias incluyen:

El absentismo laboral reduce las ganancias y la productividad

El absentismo laboral aumenta los costos

El absentismo laboral también genera un entorno laboral tóxico

Así mismo, también podemos observar que dichas consecuencias afectan a los empleados. Como mencionamos anteriormente, la persistencia en el incumplimiento debido al absentismo laboral injustificado puede resultar en un despido disciplinario . Este tipo de despido se llevaría a cabo sin derecho a indemnización ni preaviso, ya que las ausencias seguirán siendo injustificadas, y además:

Representan al menos el 20% de las horas hábiles del trabajador durante dos meses consecutivos .

Supondrán al menos el 25% de las horas hábiles del trabajador durante cuatro meses consecutivos .

Es importante destacar que la empresa aún está obligada a emitir una carta de despido al empleado, explicando la justificación de esta decisión. Este proceso debe completarse dentro de un plazo de un año a partir de la última falta de asistencia.

¿Cómo calcular el absentismo laboral?

Entre los indicadores de absentismo, los más usados por norma general son el índice de absentismo laboral y el factor de Bradford.

1️⃣ Índice de absentismo laboral

Este índice no es más que una herramienta que nos permite evaluar si las ausencias de los trabajadores se encuentran dentro de los parámetros normales o por el contrario, superan dicha medida.

💡Es importante recordar que cuanto menor sea el porcentaje de absentismo resultante, mejor será la situación.

Por ello, el cálculo del índice de absentismo laboral implica dividir las jornadas perdidas, que son las horas no trabajadas debido a causas ocasionales, entre la jornada pactada efectiva, que representa el total de horas posibles de trabajo multiplicado por 100 para obtener un porcentaje.

La fórmula es la siguiente:

En las horas no trabajadas se incluyen tanto aquellas que tienen una causa justificada, como una baja médica, por ejemplo, así como aquellas que no están justificadas. Sin embargo, se excluyen las horas no trabajadas debido a vacaciones, días festivos o situaciones de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que estas estarán incluidas en las horas posibles de trabajo.

A continuación te dejamos con un ejemplo práctico de cómo calcular el índice de absentismo:

Supongamos que en la empresa PayFit durante el mes de junio ha perdido 100 horas de trabajo debido a causas ocasionales tales como enfermedad no justificada y ausencias injustificadas. Así mismo, la jornada pactada efectiva (incluyendo las horas acordadas contractualmente y las horas extraordinarias) durante el mismo mes fue de 1.800 horas.

Horas no trabajadas por causas ocasionales = 100 horas

Horas posibles de trabajo = 1.800 horas

Índice de absentismo =( 100/1.800) · 100

Índice de absentismo =( 0,056) · 100

Índice de absentismo = 5,56%

💰En este ejemplo, el índice de absentismo laboral del mes de junio es del 5,56%. Es decir, el 5,56% de las horas de trabajo programadas se perdieron a causa de las ausencias no justificadas y enfermedades ocasionales.

Factor de Bradford

El factor de Bradford es un método que asigna una puntuación a cada empleado en base a sus patrones de ausencias laborales. Es decir, pretende resolver dicho problema al analizar los patrones y elementos repetitivos en el comportamiento de los empleados. Su fórmula es la siguiente:

En el caso de que, el trabajador obtenga más de 250 puntos será considerado “perjudicial” para la empresa con todo lo que conlleva, propuestas de advertencias tanto verbales como escritas y si no hay cambio, la empresa tendrá una causa justificada para su despido.

A continuación te dejamos con un ejemplo práctico:

De este ejemplo, podemos extraer que el trabajador 045689 (Martín Rodríguez López) se considera perjudicial para la empresa HealthCare + y por lo tanto y en caso de tratarse de ausencias injustificadas, tendría que recibir una amonestación laboral al superar los 250 puntos.

¿Cómo evitar el absentismo laboral?

Para evitar el absentismo laboral se pueden implementar estrategias para reducir el índice de absentismo laboral. Entre ellas podemos citar las siguientes:

Motivar: Ofrecer beneficios como bonos, guardería o gimnasio.

Detectar estrés: Usar encuestas para identificar problemas.

Fomentar diálogo: Promover comunicación abierta y evaluar el bienestar.

Flexibilidad : Permitir horarios flexibles para una mejor gestión del tiempo.

En resumen, implementar estrategias de motivación, abordar el estrés y la presión, fomentar el diálogo abierto o ofrecer flexibilidad de horarios son algunas estrategias para reducir la tasa de absentismo laboral en tu empresa.

Por ello, PayFit al ser una plataforma de gestión de recursos humanos y nóminas te ofrece la gestión de vacaciones y ausencias que puede ayudar a tu empresa en relación al absentismo laboral. Es posible supervisar el absentismo laboral desde el momento inicial gracias a la combinación del módulo de control horario y fichaje .

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