Las nóminas , ya sean en formato digital o tradicional, están compuestas por una variedad de conceptos que pueden hacer su comprensión un verdadero desafío. Elaborar nóminas de manera precisa requiere distinguir entre los componentes que no tributan y los que sí, además de identificar cuáles de ellos cotizan a la Seguridad Social. Estas distinciones son fundamentales, ya que impactan directamente en la gestión de nóminas y la contabilidad de una empresa.

Entender estos conceptos básicos no sólo es esencial para evitar errores costosos, sino que también fortalece la capacidad de administración dentro de cualquier negocio. Un trabajador informado sobre los detalles de su salario se encuentra en una posición ventajosa para gestionar sus finanzas personales de manera eficaz. Los conceptos de nómina más comunes incluyen el salario base, que es la cantidad fija acordada con el empleado, y las pagas extraordinarias que pueden dividirse en varias al año. A esto se suman las horas extras, las cuales son compensaciones adicionales por el tiempo laboral que excede la jornada habitual.

La pregunta es: ¿Cuáles son los conceptos que integran una nómina? ¿Qué elementos están sujetos a cotización y cuáles están exentos? Acompáñanos en este artículo donde desglosamos cada uno de estos conceptos, brindándote claridad y confianza para manejar tus nóminas con destreza.

¿Cuáles son los conceptos de una nómina?

¿Cuáles son los conceptos de una nómina?

Comprender los conceptos que conforman una nómina es crucial para cualquier empresario o responsable de recursos humanos, ya que ofrece una visión clara sobre las condiciones salariales de los empleados. Esto no solo permite garantizar un salario justo, sino también facilita la gestión administrativa y contable dentro de la empresa.

A continuación, te presentamos los cuatro conceptos fundamentales que te ayudarán a interpretar una nómina de manera efectiva:

Encabezado de la nómina: El encabezado es la primera sección de la nómina y se encuentra en la parte superior del documento. Su función es identificar tanto a la empresa como al trabajador. Empresa: Aquí se incluyen el nombre legal o razón social, el CIF (Código de Identificación Fiscal) y el código de la cuenta de la Seguridad Social. También se especifica el centro de trabajo y el período de liquidación correspondiente, que suele ser mensual. Trabajador: Se detalla con el nombre y documento de identidad, el número de la Seguridad Social, la categoría profesional (que influye directamente en el salario base), así como la antigüedad y el grupo de cotización del trabajador. Devengos : Los devengos representan todos los conceptos salariales que un empleado ha generado durante un mes determinado . Aún no se les han aplicado deducciones, por lo que la suma de todos los devengos constituye el salario bruto del empleado. Dentro de la nómina, los devengos suelen dividirse en dos categorías: percepciones salariales y percepciones no salariales. Deducciones: Las deducciones son las cotizaciones e impuestos que se restan del salario bruto . Las deducciones del IRPF son particularmente complejas, ya que requieren conocer detalles personales del trabajador para determinar cuánto debe pagar a la Agencia Tributaria. Otras deducciones comunes incluyen contribuciones a la Seguridad Social, anticipos y el salario en especie . Líquido a percibir: El "líquido a percibir" es quizás el concepto más importante para los trabajadores, ya que corresponde al dinero que realmente reciben en su cuenta bancaria al final de cada mes, conocido comúnmente como sueldo neto. Calcular el líquido a percibir implica restar las deducciones del total de devengos. Para que este cálculo sea correcto, es importante haber realizado correctamente todos los cálculos anteriores, especialmente en casos de baja laboral.

Fórmula del líquido a percibir = Devengos - Deducciones

💡 ¿Sabías que? En Estados Unidos, a diferencia de España, no existen figuras equivalentes al delegado de personal o al comité de empresa. En su lugar, la representación laboral se maneja principalmente a través de sindicatos, que negocian colectivamente en nombre de los trabajadores. Sin embargo, la afiliación sindical y su influencia pueden variar mucho entre diferentes estados y sectores. Además, algunas empresas pueden tener consejos de empleados o representantes de recursos humanos, pero estos no poseen capacidad negociadora para condiciones laborales como los comités de empresa en España.

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Al final de la nómina, se incluye un apartado con las bases de cotización , los conceptos de recaudación conjunta y la aportación de la empresa. Además, el documento debe constar de la firma y la fecha de emisión para su validez. Este último paso garantiza que tanto el trabajador como la empresa tengan registro de todas las transacciones salariales mensuales. Es fundamental que el empleado revise la nómina para verificar la exactitud de los conceptos y detectar posibles errores.

La nómina no solo es un documento de pago, sino también una evidencia legal de la relación laboral entre el empleado y la empresa, por lo que su correcta elaboración y conservación son esenciales. Entender estos conceptos no solo es esencial para la correcta gestión de nóminas, sino que también proporciona a los empresarios la confianza necesaria para manejar con éxito el aspecto financiero de su negocio.

¿Qué conceptos de nómina cotizan?

Calcular correctamente la cotización de los conceptos de una nómina es esencial para evitar errores y asegurar el cumplimiento legal. Esto no solo afecta directamente a los costos laborales de una empresa, sino que también influye en la seguridad financiera de los empleados, ya que determina las contribuciones a la Seguridad Social.

Para calcular el importe que se paga a la Seguridad Social, es importante considerar las variaciones que pueden surgir según el tipo de contrato de cada trabajador. Mientras que para algunos empleados, el convenio colectivo o el sector puede no tener un gran impacto, para otros, estos factores pueden ser determinantes. Generalmente, el total que los trabajadores pagan a la Seguridad Social suele estar entre el 6,35% y el 6,7% del salario base .

A continuación, exploramos en detalle cuáles son los conceptos de nómina que cotizan a la Seguridad Social y cuáles están exentos, ofreciéndote una guía clara para la correcta elaboración de nóminas.

¿Qué conceptos de nómina cotizan en la Seguridad Social?

El Real Decreto-Ley 16/2013 supuso un cambio significativo en la manera en que las empresas deben manejar la inclusión de conceptos salariales en las nóminas de sus empleados. Este decreto establece que todas las cantidades abonadas a los trabajadores, ya sea en forma de salario directo o en especie, deben figurar en la nómina. Esto incluye también los suplidos, tales como dietas y kilometraje, sin importar si están sujetos a cotización o tributación. La obligatoriedad de incluir todos estos conceptos sin excepción en la nómina busca una mayor transparencia y control en la gestión de los pagos laborales.

Desde la entrada en vigor de este decreto el 22 de diciembre de 2013, se han declarado cotizables ciertos conceptos que anteriormente estaban exentos, alineándolos con las normas tributarias. Este cambio ha tenido un impacto considerable en cómo las empresas gestionan sus obligaciones fiscales y de cotización, ya que muchos conceptos que antes no se consideraban para la Seguridad Social ahora deben ser tenidos en cuenta.

A continuación, te destacamos algunos de los conceptos que, tras la implementación de este decreto, deben cotizar íntegramente, salvo algunas excepciones específicas:

Pluses de transporte y distancia: Antes del decreto, sólo el exceso del 20% del IPREM cotizaba, y únicamente si estaba mencionado en el convenio colectivo. Ahora, la totalidad del importe abonado por estos pluses debe ser incluido en la base de cotización. Mejoras de las prestaciones de Seguridad Social: Estas mejoras, a excepción de las relacionadas con la incapacidad temporal , ahora cotizan íntegramente. Esto implica que cualquier beneficio adicional ofrecido por la empresa en este ámbito debe ser contabilizado. Asignaciones asistenciales: Incluyen conceptos como ayudas para gastos de estudios cuando estos no sean exigidos por el trabajo. Sin embargo, la excepción se aplica a aquellos gastos que son necesarios para el desarrollo de actividades laborales o debido a las características del puesto. Gastos de manutención y estancia: Los gastos incurridos dentro del mismo municipio del lugar habitual de trabajo o residencia del trabajador ahora cotizan en su totalidad, lo cual era un cambio significativo respecto a las normativas anteriores. Gastos de locomoción en transporte público: Estos gastos están exentos de cotización solo si se presentan justificantes válidos, como facturas o documentos equivalentes.

La intención del Real Decreto-Ley 16/2013 con estas medidas es asegurar que la totalidad de los ingresos percibidos por un trabajador, que representan una compensación por su labor o beneficios adicionales, se reflejen claramente en sus contribuciones a la Seguridad Social. Esto no solo busca proteger los derechos de los trabajadores asegurando que sus contribuciones sean completas y reflejen correctamente sus ingresos totales, sino que también asegura una mayor claridad y control para las autoridades fiscales y laborales.

Para las empresas, este decreto implica una reevaluación de sus políticas de remuneración y una actualización de sus prácticas de nómina para asegurar el cumplimiento. Las organizaciones deben estar atentas a los cambios normativos y preparar sus sistemas de administración de nóminas para reflejar adecuadamente estos requisitos, evitando así posibles sanciones y asegurando una gestión transparente y justa de los pagos laborales.

¿Y qué conceptos de nóminas están exentos de cotización?

La comprensión precisa de los conceptos que no se incluyen en la base de cotización es crucial para la gestión adecuada de las nóminas y para garantizar el cumplimiento de las normativas laborales.

En términos generales, existe una serie de asignaciones y compensaciones que, bajo ciertas condiciones, están exentas de formar parte de la base de cotización a la Seguridad Social.

A continuación, te detallamos cada uno de estos conceptos para proporcionar una visión más clara y comprensiva:

Asignaciones para gastos de locomoción con transporte público: Cuando un trabajador se desplaza fuera de su centro habitual de trabajo utilizando medios de transporte público, las asignaciones para estos gastos no se computarán en la base de cotización, siempre y cuando el importe de dichos gastos esté justificado mediante factura o documento equivalente. Esta disposición busca aliviar a los trabajadores de cargas fiscales innecesarias por gastos que ya representan un desembolso directo para el desempeño de sus funciones. Asignaciones para gastos de locomoción no incluidos en el punto anterior: Para aquellos desplazamientos que no se realizan mediante transporte público, así como para los gastos normales de manutención y estancia generados fuera del municipio del lugar de trabajo habitual y residencia del trabajador, no se computarán en la base de cotización . Estas asignaciones están reguladas por la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que establece los límites y alcances de estas exenciones. Indemnizaciones por fallecimiento, traslados, suspensiones y despidos: Estas indemnizaciones están exentas de la base de cotización hasta la cuantía máxima prevista por la normativa vigente. Este tipo de exenciones busca proteger al trabajador en situaciones extraordinarias y garantizar que las compensaciones percibidas en estos casos no se vean reducidas por contribuciones adicionales. Prestaciones de la Seguridad Social y mejoras por Incapacidad Temporal: Las prestaciones de la Seguridad Social, así como las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal otorgadas por las empresas, están exentas de cotización. Además, las asignaciones para estudios de actualización, capacitación o reciclaje del personal , cuando son exigidas por las características del puesto o la actividad, también están excluidas de la base de cotización. Horas extraordinarias: Las horas extraordinarias están exentas de la base de cotización, excepto cuando se trata de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En estos casos, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social puede establecer el cómputo de estas horas, ya sea de manera general o específica para sectores donde la prolongación de la jornada es una característica habitual.

En resumen, es fundamental que cualquier cantidad percibida por el trabajador, ya sea en forma de concepto salarial o no, esté reflejada en la nómina. Esto incluye tanto los pagos directos al trabajador como aquellos abonados por la empresa en su nombre. Los conceptos e importes que deben cotizar y/o tributar en la nómina están claramente establecidos por las normas aplicables y deben ser seguidos al pie de la letra para evitar sanciones y asegurar una gestión justa y transparente de los sueldos y contribuciones laborales.

Entender estos detalles no solo garantiza el cumplimiento legal, sino que también contribuye a mantener una relación laboral saludable y transparente, donde tanto empleados como empleadores comprenden claramente sus responsabilidades y derechos.

💡¿Sabías que...? El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha creado una guía completa llamada “nómina SAS conceptos”, para que los trabajadores puedan entender cómo cotizan los conceptos en la nómina. ¡Una gran iniciativa!

En conclusión, entender los conceptos de nómina es esencial para garantizar una gestión precisa y eficiente de los pagos a los empleados, asegurando el cumplimiento de las normativas laborales y fiscales. PayFit se posiciona como una solución integral que facilita este proceso al ofrecer herramientas intuitivas y automatizadas para gestionar nóminas de manera transparente y eficiente.

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