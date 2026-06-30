El 30 de junio de 2023 entró en vigor el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio , por el que se aprueban nuevos permisos para progenitores y cuidadores, entre los cuales destacamos el permiso de lactancia , los permisos por hospitalización, el permiso parental o el permiso por fuerza mayor.

El permiso por accidente o enfermedad grave de un familiar es un importante beneficio laboral diseñado para ayudar a los empleados a enfrentar situaciones familiares difíciles. Este permiso permite a los trabajadores ausentarse temporalmente de su trabajo cuando un pariente hasta el segundo grado, ya sea por consanguinidad o afinidad, se encuentra en una situación de salud crítica.

Durante este período de permiso, los empleados pueden brindar el apoyo necesario a su familiar en un momento de necesidad sin preocuparse por la pérdida de ingresos. A lo largo de este artículo, exploraremos los detalles de este permiso y así, tú como empleador y tus trabajadores del departamento de RRHH podáis brindar la información necesaria a tus empleados sobre este tipo de permiso .

¿Qué se entiende por permiso por accidente o enfermedad grave de un familiar?

¿Qué se entiende por permiso por accidente o enfermedad grave de un familiar?

Se entiende por permiso por accidente o enfermedad grave de un familiar a, de acuerdo con el artículo 9.2 del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones :

“Cualquier dolencia o lesión física o psíquica que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona afectada durante un periodo continuado mínimo de tres meses y que requiera intervención clínica de cirugía mayor en un hospital o tratamiento en el mismo.

Cualquier dolencia o lesión física o psíquica con secuelas permanentes que bien limiten parcialmente o impidan totalmente la ocupación o actividad habitual de la persona afectada, que bien la incapaciten para la realización de cualquier ocupación o actividad, requiera o no, en este caso, asistencia de otras personas para las actividades más esenciales de la vida humana.”

Este tipo de permiso, conocido como " Permiso por accidente de un familiar ", está establecido en el artículo 37.3.b) del Estatuto de los Trabajadores , y además, está recogido en los permisos retribuidos . Los convenios colectivos tienen la opción de mejorar estas condiciones, ya sea ampliando los días de permiso, mejorando las situaciones cubiertas o introduciendo nuevas circunstancias. Sin embargo, en la práctica, pocos convenios colectivos han detallado este derecho laboral, lo que ha llevado a la resolución de diversas cuestiones por parte de los tribunales.

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¿Cuándo comienza este permiso?

En lo que respecta al inicio del permiso, no es necesario que este comience exactamente el primer día de la hospitalización, y la duración del permiso se mide en días hábiles, es decir, solo se cuentan los días en los que el trabajador tiene programado trabajar.

¿Cuántos días por operación familiar?

Anterior al 30 de junio de 2023, la duración de los días por permiso por accidente o enfermedad grave de familiar era de 2 días o 4 en caso de desplazamiento. Sin embargo, después de la nueva redacción del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores se ha extendido a 5 días en situaciones como el permiso por accidente o enfermedad muy grave de un familiar, entre otros.

Así mismo, es importante mencionar que no existe una restricción anual. Es decir, se puede disfrutar de dicho permiso siempre y cuando se cumplan los requisitos para obtenerlo.

¿En qué situaciones el trabajador puede solicitar dicho permiso?

Primeramente, podemos decir que, no se han efectuando cambios con respecto a la redacción previa en el Estatuto de los Trabajadores.

Por está razón, este permiso puede solicitarse en casos de enfermedad grave, hospitalización, o cirugía con hospitalización de ciertos familiares y/o convivientes. En los mencionados anteriormente, podemos incluir el permiso por enfermedad muy grave de un familiar, el permiso por accidente de un familiar, el permiso por intervención quirúrgica con hospitalización de un familiar y el permiso por operación de un familiar o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario.

¿Puede el empleado ausentarse más de cinco días libres por una enfermedad grave u hospitalización?

De acuerdo con el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores , los empleados pueden ausentarse hasta cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario. Sin embargo, en casos de hospitalización que excedan los cinco días, algunos convenios colectivos y políticas empresariales pueden permitir extensiones. Además, en situaciones de enfermedad muy grave, algunos acuerdos permiten períodos más extensos, hasta un máximo de 15 días naturales.

¿Cuáles son las sanciones por no seguir el procedimiento adecuado para obtener un permiso?

No seguir el procedimiento adecuado para la solicitud de permisos, como no presentar la documentación requerida o no notificar a tiempo, puede llevar a sanciones disciplinarias según la política interna de la empresa.

Estas pueden variar desde una advertencia verbal hasta, en casos más graves, la reducción de salario por los días no justificados. La gravedad de la sanción dependerá de la política de la empresa y del historial previo del empleado en cuestiones similares.

¿Quiénes tienen el derecho a solicitar este permiso?

Este derecho se ha ampliado en comparación a la redacción anterior. Es decir, la lista de personas que otorgan al trabajador el derecho a solicitar el permiso. Este derecho se extiende a la enfermedad grave, hospitalización o cirugía con hospitalización de:

El cónyuge o la pareja de hecho.

Parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad , incluyendo a los familiares consanguíneos de la pareja de hecho.

Cualquier otra persona que viva en el mismo domicilio que el trabajador y que necesite cuidados efectivos por parte de este (por ejemplo, podría ser la pareja del trabajador, aunque no estén registrados como pareja de hecho, o un compañero de piso).

En definitiva, para ayudar a nuestros trabajadores podemos brindarles la conciliación entre la vida laboral y familiar. Por ello, en casos de necesitar solicitar los permisos por accidente o enfermedad grave de familiar sabremos todo lo necesario para ayudarles.

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