El Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD) entra en vigor el 25 de mayo de 2018. Este importante texto crea nuevas obligaciones para las empresas que, como Payfit, procesan datos personales. El RGPD también establece nuevos derechos para las personas afectadas por estos datos, en particular el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad de los datos.

Payfit ya ha tomado todas las medidas necesarias para cumplir con el RGPD, y por lo tanto ofrece sus servicios dentro de un marco legal seguro y claro. Desde el comienzo de sus actividades, Payfit ha dado la mayor importancia a la protección de los datos personales y la entrada en vigor del RGPD ofrece una oportunidad para reforzar esta protección en beneficio de los clientes de Payfit y, en última instancia, de las personas afectadas por sus datos.

Entre las medidas implementadas por Payfit para asegurar el cumplimiento de la RGPD se pueden destacar:

el establecimiento de un marco contractual claro, en el que se definan con precisión las obligaciones y responsabilidades de Payfit y sus clientes con respecto a la recogida y el tratamiento de datos personales.

Cabe señalar que, como parte de los servicios ofrecidos a sus clientes, Payfit actúa como subcontratista para ellos. Por lo tanto, también es responsabilidad de estos últimos garantizar que sus operaciones cumplan con el RGPD, en particular en lo que se refiere a la recogida de datos personales que luego se transmiten a Payfit;

la creación por parte de Payfit de un registro de operaciones de tratamiento , identificando y actualizando todas las operaciones de tratamiento realizadas con los datos personales que se le transmiten;

la aplicación de un procedimiento de protección de los datos personales para reducir en la medida de lo posible los riesgos de violación de los datos, así como la aplicación de un protocolo de información de la CNIL en caso de que se produzca dicha violación;

el nombramiento de un responsable de la protección de datos (RPD), responsable de garantizar el cumplimiento interno de la política de protección de datos de Payfit y de actuar como interfaz con la CNIL.

Informaciones

Para saber más sobre cómo Payfit utiliza sus datos, puede consultar los siguientes documentos: