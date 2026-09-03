Puntos clave sobre la falta de preaviso del trabajador Qué pasa: la empresa puede descontar del finiquito tantos días de salario como días de preaviso no se hayan respetado.

Cálculo: (salario ÷ 30) × días incumplidos, salvo que el convenio establezca otra fórmula.

Cotización: al tener carácter indemnizatorio, el descuento generalmente no afecta a la base de cotización a la Seguridad Social.

Nómina negativa: si el descuento supera el importe del finiquito, la empresa puede reclamar judicialmente la diferencia.

Periodo de prueba: no hay obligación de preavisar, por lo que no procede ningún descuento.

Cuando un trabajador decide marcharse de su puesto, debe preavisar a la empresa con la antelación que marque la ley o el convenio. Si no lo hace, la falta de preaviso del trabajador tiene consecuencias económicas que conviene conocer bien, tanto si eres empresario como si gestionas el departamento de RR. HH.

En este artículo te explicamos qué se considera falta de preaviso, cómo afecta al finiquito del trabajador y qué debes tener en cuenta respecto a su cotización y tributación.

¿Qué es la falta de preaviso por parte del trabajador?

¿Qué es la falta de preaviso por parte del trabajador?

Se considera falta de preaviso del trabajador cuando este no comunica con la antelación debida su intención de dejar la empresa, ya sea por baja voluntaria, renuncia voluntaria del artículo 50 ET o finalización anticipada de un contrato temporal o formativo.

El plazo depende del tipo de contrato y del convenio colectivo aplicable: en general son 15 días naturales para la baja voluntaria, y el mismo plazo para contratos temporales o formativos de más de un año. Durante el periodo de prueba no existe esta obligación. Repasamos todos los plazos en detalle en nuestro artículo sobre el preaviso de fin de contrato.

¿Cómo se calcula la falta de preaviso del trabajador?

Si el trabajador incumple el preaviso, se produce un descuento por falta de preaviso del trabajador: se descuenta de su finiquito tantos días de salario como días de preaviso haya dejado de dar. La fórmula habitual es:

(Salario bruto mensual ÷ 30) × días de preaviso incumplidos

💡¿Sabías que...? Sí. El empresario puede descontar del finiquito los días de ausencia de preaviso, según lo que indique el convenio colectivo, que en algunos casos puede establecer una penalización mayor a un día de salario por cada día incumplido. Conviene que esta posibilidad esté recogida por escrito para evitar disputas.

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¿El descuento por falta de preaviso del trabajador cotiza y tributa?

El descuento por falta de preaviso del trabajador tiene carácter indemnizatorio, no salarial: compensa a la empresa por el perjuicio causado, no retribuye un trabajo realizado. Por eso, el criterio generalmente aplicado es que no afecta a la base de cotización a la Seguridad Social. En cuanto al IRPF, al reducir el importe líquido percibido en el mes, también se ajusta la base sobre la que se calcula la retención de ese periodo.

En situaciones concretas o dudosas, contar con acompañamiento experto permite aplicar correctamente lo establecido en la normativa y el convenio colectivo correspondiente.

Conocer las consecuencias de la falta de preaviso y aplicarlas correctamente en el finiquito es clave para evitar errores y posibles conflictos con el trabajador. El cálculo puede depender de factores como los días de preaviso incumplidos, el salario y lo establecido en el convenio colectivo aplicable.

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